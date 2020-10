Como fazer estrogonofe: aprenda 8 opções diferentes do clássico

Prático, rápido e relativamente simples de se fazer o estrogonofe costuma agradar muitos paladares. Clássico, é uma boa opção tanto para o almoço do dia a dia como para as reuniões em família aos domingos. Aprenda a fazer!

Prático, rápido e relativamente simples de se fazer o estrogonofe costuma agradar muitos paladares. Clássico, é uma boa opção tanto para o almoço do dia a dia como para as reuniões em família aos domingos. Os mais conhecidos são os pratos com carne e frango, mas, como a maioria das coisas na gastronomia, o prato se reinventou e ganhou muitas versões. Vejas as receitas que vão das clássicas às diferentonas.

Estrogonofe de frango tradicional

Ingredientes

1 quilo de peito de frango sem pele

1 tablete de caldo de galinha

3 colheres de sopa de óleo

2 latas de creme de leite sem soro

2 colheres de sopa de molho de tomate

2 colheres de sopa de ketchup

2 colheres de sopa de mostarda

Champignon

Modo de Preparo

Em uma panela a fogo médio, acrescente o óleo e o caldo de galinha e, dissolva o caldo; Logo em seguida coloque o frango picado em cubos na panela e deixe cozinhar, sempre dando uma olhadinha para não queimar; Assim que o frango estiver bem cozido, acrescente o molho de tomate, o ketchup, a mostarda e champignon a gosto; Abaixe o fogo e coloque o creme de leite e mexa bem até se tornar um creme homogêneo; Está pronto para servir.

Estrogonofe de carne tradicional

Ingredientes

1 quilo de carne vermelha – qualquer uma que seja macia

2 molhos de tomate prontos

2 cremes de leite

Mostarda a gosto

2 colheres de ketchup

Champignon a gosto

Açúcar para dourar

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Alho a gosto

Cebola a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

Tempere a carne como preferir; Coloque a panela no fogo e despeje uma colher de azeite nela; Acrescente o açúcar para dourar; Em seguida, coloque a carne deixe ela cozinhar um pouco, até ela chegar à fritura; Frite a carne um pouco e, quando ela estiver no ponto, acrescente o molho, o champignon, as duas colheres de ketchup e a mostarda; Misture tudo, mexendo cuidadosamente; Depois que o molho engrossar, desligue o fogo e acrescente o creme de leite; Está pronto!

Estrogonofe de camarão

Ingredientes

1 colher(es) de sopa de manteiga

1 cebola ralada

2 dentes de alho picados

500 grama(s) de camarão médio limpos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/4 xícara(s) de chá de conhaque

1 copo(s) de molho de tomate

2 colher(es) de sopa de mostarda

1 xícara(s) de chá de creme de leite fresco

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e deixe derreter. Acrescente a cebola e espere refogar. Jogue o alho e deixe dourar; Junte o camarão, o sal, a pimenta e misture para não grudar no fundo da panela; Assim que o camarão mudar de cor (ficar rosa claro), aqueça o conhaque numa concha e, quando pegar fogo, derrame sobre o camarão para flambar; Quando a chama apagar, coloque o molho de tomate, a mostarda e misture. Desligue o fogo e, antes de servir, acrescente o creme de leite.

Estrogonofe de Gorgonzola com Castanha do Pará

Ingredientes

350 g de alcatra cortada em cubinhos

1 cálice de vinho do porto

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

3 colheres de sopa de queijo gorgonzola picado

3 colheres de sopa de champignons picados

5 Castanhas do Pará picadas

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de Fazer

Em uma panela, coloque o azeite e o alho para dourar um pouco; Acrescente a carne para selar levemente; Em seguida, acrescente o cálice de vinho do porto e flambar; Junte o queijo e os champignons e temperar com pimenta do reino; Na hora de servir acrescentar a Castanha do Pará picada.

Estrogonofe de palmito

Ingredientes

2 cebolas

1 alho poró picado

1 vidro de palmito em cubos

1 colher de chá de azeite

1/2 lata de tomate pelati

200ml de leite de coco

Sal e pimenta a gosto

Uma colher de coentro ou salsa picados

Modo de preparo

Refogue a cebola e alho no azeite; Adicione os palmitos e refogue bem; Coloque o molho de tomate e deixe reduzir; Quando estiver bem reduzido e grosso, adicione o leite de coco, sal e pimenta; Apague o fogo e adicione então o coentro ou a salsa picados.

Estrogonofe de grão de bico (opção vegana)

Ingredientes

200g de grão de bico

200 ml de leite de coco

200 ml de molho de tomate

1 cebola grande

3 dentes de alho grandes

Sal e pimenta do reino a gosto

Azeite ou óleo para refogar

Champignon a gosto

Azeitona a gosto

Milho cozido a gosto

Modo de preparo

Para acelerar o cozimento do grão de bico o deixe de molho antes de prepará-lo; Em uma panela coloque um fio de óleo ou azeite, o alho picado e a cebola também picada, deixe dourar um pouco, acrescente o grão de bico, um pouco de sal e cubra com água; Você deve ir adicionando água aos poucos conforme for secando até o grão de bico ficar macio; Quando o grão de bico estiver bem macio acrescente o molho de tomate e os outros ingredientes; Misture bem e acrescente o leite de coco por último; Sirva!

Estrogonofe de Shitake (opção vegana)

Ingredientes

100 grama(s) castanha de caju crua

1/4 cebola

50 grama(s) azeite de oliva extravirgem

200 grama(s) tomate pelado

2 talo(s) pupunha

1 colher(es) de chá mostarda Dijon

100 gramas bandeja de shiitake

50 mililitro (ml) conhaque

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Deixe a castanha de molho por 6 horas. Descarte a água e bata em liquidificador com 300 ml de água, até formar um creme. Reserve; Refogue a cebola no azeite. Adicione os tomates sem pele e sem sementes e espere formar um molho; Acrescente a pupunha em rodelas, a mostarda e, em seguida, o shiitake; Flambe com o conhaque. Por último, acrescente o creme de castanha de caju. Acerte o sal e a pimenta. Está pronto!

Estrogonofe de churrasco

Ingredientes

4 tomates

1 cebola

1 cabeça(s) alho

100 grama(s) cogumelo portobello

1 quilo(s) miolo de alcatra

1/2 xícara(s) de chá azeite

200 mililitro (ml) creme de leite

2 colher(es) de sopa mostarda

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Corte a cebola, os tomates e os cogumelos ao meio e leve-os para a grelha, junto com a cabeça de alho; Deixe grelhar no braseiro médio, por 20 a 30 minutos; Corte o miolo de alcatra em bifes de 2 dedos; Leve para grelhar dos dois lados, enquanto prepara o molho rústico; Em um recipiente, coloque os tomates grelhados. Pique a cebola, o alho e o cogumelo e acrescente ao tomate. Com um soquete, amasse bem para virar um molho. Tempere com sal e azeite; Acrescente mostarda e o creme de leite. Misture bem; Tire os bifes da grelha e pique em pequenos pedaços. Misture com o molho; Sirva!

Mas, onde surgiu o estrogonofe?

As primeiras versões da receita como conhecemos hoje já eram preparadas na Rússia czarista, no século 19. De acordo com historiadores, o prato teria nascido com um Chef francês na cozinha de uma família nobre.

Existem outros relatos que afirmam que o nome vem da família russa Stroganov, cuja origem é anterior ao ano 1500. Já os franceses garantem que não é russo, porque seria uma adaptação local de um prato deles. Faz sentido, afinal toda família nobre russa tinha um chef francês e os Stoganovs não eram diferentes.

Mas mesmo sem saber ao certo a origem do prato, sabe-se que ele era mais simples do que a versão que conhecemos hoje. A carne flambada com mostarda e creme azedo russo ganhou o mundo e ao mesmo tempo mais sabor.

Cogumelos, creme de leite, cebola e um molho abundante foram incrementados nos pratos tradicionais. Foi na China, para onde alguns emigrantes nobres russos fugiram, que o prato passou a ser servido com arroz também.

No entanto, hoje em dia, as opções são as mais variadas. De camarão e palmito até versões veganas que substituem o creme de leite por exemplo. O mais importante é que com o passar dos anos, o estrogonofe não perdeu o sabor que de fato conquistou o mundo. Então, não perca tempo, aprenda a fazer sua versão favorita de estrogonofe.