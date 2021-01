Tá calor? Aprenda 10 receitas de sobremesa de verão

Os dias quentes combinam com doces gelados. Que tal se aventurar na cozinha com receitas de sobremesa de verão? As opções são práticas e rápidas de fazer. Muitas delas ainda contam com o frescor das frutas, garantindo um cardápio mais atrativo para a estação.

Veja o passo a passo para as seguintes delícias:

Gelatina Tropical

Creme com pêssego

Mousse de limão

Sorvete caseiro de micro-ondas

Pavê tradicional

Taça de creme com abacaxi

Bolo gelado

Geladinho gourmet de leite Ninho e Nutella

Picolé de frutas

Pudim de geladeira

Ingredientes

2 caixas de gelatina de abacaxi

850 ml de água

2 envelopes de gelatina em pó incolor

3 fatias de abacaxi em calda picadas

1 lata de leite condensado

200 ml de leite

100 ml de leite de coco

4 colheres sopa de coco ralado

Modo de Preparo

Dissolva as gelatinas de abacaxi em 250ml de água fervente. Misture bem, até que esteja diluída por completo. Acrescente 500ml de água fria e misture bem. Reserve. Hidrate a gelatina incolor em 50ml de água fria e leve ao micro-ondas por aproximadamente 15 segundos. Não deixe ferver e acrescente na gelatina de abacaxi, mexendo até que todas as gelatinas se incorporem. Unte uma forma de silicone com óleo e tire o excesso com papel toalha. Na sequência, coloque os pedaços de abacaxi encaixados no fundo da forma e, por cima, a gelatina de abacaxi. Leve à geladeira por cerca de 30 minutos, ou até que esteja firme. Enquanto isso, bata no liquidificador o leite condensado, o leite, o leite de coco e o coco ralado. Reserve. Hidrate a gelatina incolor em 50ml de água fria e leve ao micro-ondas por aproximadamente 15 segundos. Não deixe ferver. Acrescente na mistura e bata por mais 1 minuto no liquidificador. Coloque o creme sobre a gelatina de abacaxi e leve à geladeira por mais 4 horas. Desenforme e conserve em geladeira.

Fonte: Dr. Oetker

Creme com pêssego

Ingredientes

1 lata de pêssego em calda

4 colheres (sopa) da calda

1 pacote de cream cheese

200ml de creme de leite fresco

20g de açúcar

4 ramos de hortelã

4 colheres (sopa) de calda de frutas vermelhas

Modo de Preparo

Escorra o pêssego e reserve 3 colheres de sopa da calda. Corte metade dos pêssegos em cubos e reserve. No liquidificador, bata o restante dos pêssegos com a calda restante. Bata o cream cheese até ficar cremoso. Reserve. Bata o creme de leite com o açúcar até dar ponto de chantilly e incorpore no creme de queijo. Em taças individuais, coloque uma camada do pêssego batido, uma camada de creme de queijo, distribua a calda de frutas vermelha, os cubos de pêssego e por último uma camada de creme de queijo. Leve à geladeira no mínimo 30 minutos antes de servir.

Fonte: revista Claudia

Mousse de limão

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1/2 copo (americano) de suco puro de limão

bis de limão

Modo de Preparo – receitas de sobremesa de verão

No liquidificador, bata o leite condensado e o creme de leite por 3 minutos. Acrescente aos poucos o suco de limão e continue batendo. Despeje o mousse em um refratário e leve à geladeira. Na hora de servir, triture o bis e coloque por cima do mousse para decorar.

Fonte: Tudo Gostoso

Sorvete caseiro de micro-ondas

Ingredientes

1 xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de açúcar

2 claras

1 xícara (chá) de chocolate em pó ou 1 xícara (chá) de leite de coco em pó

1 lata de creme de leite com soro

Modo de Preparo

Misture a água com o açúcar em um refratário fundo e leve ao micro-ondas, em potência alta, por 10 minutos. Reserve. Bata as claras em neve na batedeira e, quando estiverem firmes, despeje a calda ainda quente e bata por mais 1 minuto. Acrescente o chocolate ou leite de coco em pó e o creme de leite e bata por mais 1 minuto. Despeje em um pote e leve ao congelador por cerca de 6 horas ou até endurecer (se levar ao freezer, deixe por menos tempo – o suficiente para ser perfurado com uma faca com facilidade e manter a cremosidade).

Fonte: Ana Maria Braga

Pavê tradicional

Ingredientes

Cobertura

3 claras

meia xícara (chá) de açúcar

1 lata de creme de Leite

Creme

3 gemas

1 leite condensado (lata ou caixinha)

1 medida (da lata) de leite

1/2 colher (sopa) de amido de milho

Para Embeber os Biscoitos

4 colheres (sopa) de vermute ou licor de cacau

1 pacote de biscoito tipo champagne

Para decorar

50 g de chocolate meio Amargo em raspas

açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de Preparo – receitas de sobremesa de verão

Cobertura

Em uma panela, misture as claras e o açúcar, e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer para não cozinhar. Transfira para uma batedeira e bata até dobrar de volume. Acrescente delicadamente o creme de leite. Reserve.

Creme

Em uma panela, leve ao fogo baixo as gemas, o leite condensado, o leite e o amido de milho, mexendo até engrossar. Deixe esfriar e reserve.

Para Embeber os Biscoitos

Em uma panela, misture o vermute com 1 xícara (chá) de água e leve ao fogo até ferver. Umedeça metade dos biscoitos nessa mistura e disponha-os em um recipiente redondo ou retangular (30 x 19 cm). Sobre os biscoitos, espalhe o creme de gemas; outra camada de biscoitos umedecidos e por último a cobertura.

Para decorar

Decore com raspas de chocolate e açúcar de confeiteiro. Leve à geladeira por cerca de quatro horas.

Fonte: Nestlé

Taça de abacaxi

Ingredientes

4 xícaras de abacaxi cortado em cubos de 1 cm

1 colher (sopa) de suco de limão

2 colheres (sopa) de licor de laranja (Cointreau) ou suco de laranja

1 colher (sopa) de hortelã picada

1 xícara de creme de leite

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de pimenta-do-reino em grãos (para polvilhar)

6 folhas de hortelã (para decorar)

Modo de preparo – receitas de sobremesa de verão

Num refratário de 25 cm de diâmetro, regue o abacaxi com o suco de limão e com o licor ou suco de laranja. Tampe e leve ao micro-ondas em potência alta por 2 minutos (o abacaxi deverá ficar macio). Transfira para uma tigela, coloque numa vasilha com água e gelo e deixe esfriar, mexendo de vez em quando (cerca de 5 minutos). Misture a hortelã picada. Na batedeira, bata o creme de leite com o açúcar até obter picos firmes. Reserve. Coloque os grãos de pimenta-do-reino num pano de prato, feche formando uma trouxinha e bata com um martelo de cozinha para triturá-los levemente. Divida o abacaxi em seis taças de sobremesa. Distribua o creme batido por cima usando uma colher e polvilhe com a pimenta-do-reino. Decore com as folhas de hortelã e sirva.

Fonte: revista Claudia

Bolo de coco gelado

Ingredientes

Massa

2 xícaras (chá) de açúcar

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

4 ovos

1 xícara (chá) leite

2 colheres (sopa) coco ralado

1 colher (sopa) fermento em pó

2 colheres (sopa) margarina sem sal

Calda

1 lata de leite condensado

1 vidro (200 ml) leite de coco

1 xícara de coco ralado

Modo de Preparo

Massa

Bata no liquidificador os ovos, o leite, a margarina, o açúcar e o coco. Coloque o trigo em uma vasilha, despeje a massa batida e misture até que fique homogêneo. Adicione o coco e misture. Por último, acrescente o fermento. Coloque em forma untada e enfarinhada. Asse em forno médio, preaquecido, por cerca de 40 minutos, ou até dourar.

Cobertura

Misture tudo (não precisa levar ao fogo), coloque sobre o bolo ainda quente e polvilhe coco ralado. Leve para gelar.

Fonte: Tudo Gostoso

Geladinho gourmet com leite Ninho e Nutella

Ingredientes

Base

1 lata e meia de leite condensado (600g)

1 litro e meio de leite

Geladinho

3 colheres (sopa) de leite ninho

1 colher (chá) de Nutella para cada geladinho

400 ml da receita base

Modo de Preparo – receitas de sobremesa de verão

Base

Bata tudo no liquidificador ou misture numa travessa.

Geladinho

Coloque a Nutella dentro de um saquinho grande para fazer um bico igual de confeitar, isso facilitará na hora de colocar a Nutella dentro do saquinho de geladinho. Em seguida, coloque uma porção equivalente a uma colher de sopa de nutella dentro dos saquinhos de geladinho. Espalhe por todo o saquinho puxando a Nutella para dentro. Em seguida, misture o leite Ninho com a receita base. Com a ajuda de um funil, encha os geladinhos com essa mistura. Finalize dando um nó e leve ao congelador.

Fonte: Comidinhas do Chef

Picolé de frutas

Ingredientes

4 xícaras de suco de laranja

2 colheres de sopa de açúcar

1 xícara de água

100 g de morangos picados

Modo de Preparo

Esprema as laranjas. Disponha o suco de laranja com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 xícara de água em uma panela e levar ao fogo baixo por aproximadamente 5 minutos. Disponha os morangos picados em forminhas de picolé. Disponha o suco de laranja em formas de picolé e levar ao congelador por 6 horas.

Fonte: Tastemade

Pudim de geladeira

Ingredientes

Pudim

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 lata de leite (use a medida da lata de leite condensado)

1 gelatina sem sabor

Calda

2 xícaras de açúcar

1 xícara de água

Modo de Preparo – receitas de sobremesa de verão

Pudim

Dissolva a gelatina sem sabor de acordo com as instruções do fabricante. Bata no liquidificador todos os ingredientes até obter uma massa lisa e homogênea.

Calda

Coloque o açúcar em uma forma redonda com fundo central e leve ao fogo até caramelizar. Despeje o líquido na forma e leve à geladeira até que fique bem firme. Desenforme e sirva.

Fonte: Ana Maria Brogui