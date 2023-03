Setlist Coldplay 2023 SP: veja as músicas dos shows no Morumbi

O setlist Coldplay está cheio de hits da carreira da banda britânica, que está no Brasil para uma série de shows. O grupo liderado por Chris Martin ainda se apresenta por mais cinco noites em São Paulo, duas em Curitiba e três no Rio de Janeiro. Os espetáculos fazem parte da turnê do álbum 'Music of the Spheres', lançado em 2021.

Qual a setlist Coldplay no Brasil?

O Coldplay cantou 20 músicas na sexta-feira, 10, no show que marcou o início das apresentações no Brasil. Foram 18 canções autorais da banda, um remix que envolve três faixas juntas e um cover de 'Amiga da Minha Mulher' ao lado de Seu Jorge, que surpreendeu o público ao subir ao palco com os britânicos.

O grupo começa a apresentação com a música 'Higher Power', single do último álbum lançado pela banda. Os músicos também incluem hits como 'Adventure of a Lifetime' e 'Paradise', do CD 'A Head Full of Dreams', além da clássica 'Viva La Vida', lançada em 2008, e 'Yellow, destaque do primeiro projeto do grupo em 2000.

Outros sucessos também presentes na setlist Coldplay é 'Magic' e a 'A Sky Full os Stars', do álbum Ghost Stories (2014). As parcerias não ficam de fora e a banda traz para o palco as faixas 'Hymn for the Weekend', gravada com Beyoncé, 'My Universe', lançada ao lado do grupo de k-pop BTS, e 'Let Somebody Go', com Selena Gomez.

O Coldplay termina o show com 'Fix You', um dos maiores hits de sua carreira, e 'Biutyful', do último álbum. Vale lembrar que a setlist pode variar entre um show e outro.

Confira a setlist Coldplay do show de São Paulo, em 10 de março:

1. Higher Power

2. Adventure of a Lifetime

3. Paradise

4. The Scientist

5. Viva La Vida

6. Hymn for the Weekend

7. Let Somebody Go

8. In My Place

9. Yellow

10. Human Heart

11. People of the Pride

12. Clocks

13. The Lightclub (Infinty Sign, Something Just Like This e Midnight remix)

14. My Universe

15. A Sky Full of Stars

16. Sparks

17. Amiga da Minha Mulher (com seu Jorge)

18. Humankind

19. Fix You

20. Biutyful

Que horas é o show do Coldplay?

Os shows do Coldplay em São Paulo estão marcados para começar às 20h30, horário de Brasília, no Estádio do Morumbi, conforme o cronograma divulgado pela banda em sua página no Twitter.

Os portões abrem às 17h. A cantora curitibana Elana Dara faz o primeiro show de abertura, às 18h15. Em seguida, os britânicos do Chvrches fazem o segundo show da noite, às 19h15.

A apresentação do Coldplay tem duração média de duas horas e deve se encerrar por volta das 22h30. Vale lembrar que é possível que ocorram pequenos atrasos, como na sexta-feira em que os famosos subiram ao palco 15 minutos mais tarde para que desse tempo que todos os fãs chegassem e se acomodassem no estádio.

A estação mais próxima do Estádio do Morumbi é a São Paulo-Morumbi, da linha 4-Amarela do Metrô. Conforme divulgado pela Via Quarto, que administra a linha, o número de agentes que fazem o atendimento será maior nos dias dos shows do Coldplay. Também haverá trens reservas à disposição caso haja uma demanda maior que o esperado. O horário limite de embarque é às 00h.

A Linha 9-Esmeralda, da CPTM, também terá operação especial e trens reservas para atender a demanda do show do Coldplay.

Vale lembrar que todos os ingressos já estão esgotados. A banda também tem duas apresentações marcadas em Curitiba e três no Rio de Janeiro.

Veja o cronograma publicado pela banda em sua página do Twitter: