O que pode o que não pode levar no show da Taylor Swift no Engenhão?

O dia que os swifties tanto esperaram chegou! Onze anos depois da primeira vinda da cantora ao Brasil, Taylor Swift começa a série de shows da The Eras Tour em terras brasileiras nesta sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro. A artista também se apresenta no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no sábado, 18, e domingo, 19. Vai a alguma das apresentações? Atente-se à lista do que pode e do que não pode ser levado ao estádio.

O que pode entrar no show da Taylor Swift?

A maior dúvida dos fãs sobre os itens permitidos são os alimentos. De acordo com informações oficiais divulgadas pela Time for Fun, o público poderá levar apenas barras de cereais. Bebidas de qualquer espécie, incluindo água, estão proibidas, já que serão vendidas dentro do estádio.

Para se protegerem do sol intenso ou da chuva, os fãs também podem levar óculos escuros, capa de chuva, protetor solar (líquido) e protetor labial. As pulseiras da amizade, tradição entre os swifties, também estão permitidas.

Vale lembrar que os itens podem ser levados em bolsas ou mochilas de até 42 cm de altura, 32 cm de altura e 14 cm de profundidade. Peças com tamanhos superiores a essas medidas não serão aceitas.

Itens permitidos no show da Taylor Swift:

- Ingresso (físico ou digital)

- Documentos pessoais

- Óculos escuros

- Barra de cereal

- Capa de chuva

- Protetor solar (líquido)

- Protetor labial

- Carregador portátil

- Cabo para carregar celular

- Remédios com laudo/prescrição médica

- Maquiagem e câmera instantânea

- Mochilas ou bolsas (altura: 42cm x largura: 32cm x profundidade: 14cm)

O que não pode levar no show da Taylor Swift?

A lista de itens proibidos no show da Taylor Swift é extensa e inclui alguns itens de vestuário e certos equipamentos eletrônicos. Os objetos que não tiverem permissão para serem levados para dentro do estádio serão descartados durante a revista pessoal, à qual todo o público se submete antes de entrar no local.

Antes de escolher o look, atente-se para itens proibidos, como artigos capazes de obscurecer total ou parcialmente o rosto, com exceção de máscaras médicas e vestuário religioso. Evite roupas, trajes ou acessórios pessoais que possam impedir a visão das pessoas ao redor ou atrás de você, bem como correntes, carteiras de corrente, joias cravejadas e esporas. A lista completa também inclui:

Itens pessoais e vestimentas proibidos:

‍- Qualquer material ou artigo de vestuário capaz de obscurecer total ou parcialmente o rosto, com exceção de máscaras médicas e ou vestuário religioso;

- Roupas, trajes ou efeitos pessoais que possam impedir a visão das pessoas ao redor ou atrás de você;

- Algemas ou outros itens de restrição;

- Animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência);

- Correntes, carteiras de corrente, joias cravejadas e esporas;

- Bicicletas, scooters, skates, patins, segways ou outros meios não autorizados de transporte;

- Refrigeradores, garrafas térmicas, garrafas de água metálicas ou caixas de gelo;

- Guarda-chuvas;

- Carrinho de criança

- Dispositivos que produzem ruído, como buzinas de ar, sinos, megafone, bastões infláveis e apitos.

- Maletas, bolsas, bagagens, bolsas maiores que uma necessarie ou bolsas não transparentes (exceto conforme indicado acima);

Armas e objetos perigosos proibidos:

‍- Arma de qualquer tipo (armas, munições, facas de qualquer tamanho, tasers, spray de pimenta/mace, etc.) este também se aplica à aplicação da lei fora de trabalho e aos titulares de permissão de porte oculto;

- Inflamáveis ou objetos semelhantes a mísseis, fogos de artifício, fogos de estrada, fogos de emergência, explosivos, ou outros dispositivos incendiários;

- Recipientes de aerossol, incluindo protetor solar, spray de pimenta, inseticida ou tinta spray;

- Balões, frisbees, projéteis, chifre, rádios, sinos, apitos, instrumentos musicais, laser, varas, postes, bastões, porrete, etc.

- Nenhum itens que possa ser considerado de risco à segurança ou ao público geral;

Alimentos e bebidas proibidos:

- Bebidas alcoólicas;

- Alimentos ou bebidas;

- Substâncias ilícitas;

- Recipiente de vidro ou metal de qualquer tipo.

Sinalização | Publicidade | Materiais promocionais

‍- Distribuição de materiais promocionais ou comerciais não autorizados;

- Folhetos, amostras, brindes ou itens promocionais;

- Bandeiras ou pólos;

- Cartazes maiores que 28 x 43 cm;

- Cartazes políticos;

Equipamentos eletrônicos proibidos

‍- Câmera/equipamento de fotografia profissional ou comercial, câmeras de vídeo, Go Pros, dispositivos de gravação de áudio ou tripés;

- Não será permitida gravação de vídeo ou áudio (exceto telefones celulares pessoais);

- Bastões de selfie;

- Drones;

- Luzes ou baterias;

- Rádios ou walkie talkies;

- Computadores portáteis, tablets ou leitores digitais;

Quantos shows Taylor Swift vai fazer no Brasil?

Taylor Swift já está no Brasil para realizar seis shows ao longo das próximas semanas. A loirinha começa a turnê no Rio de Janeiro, no dia 17, e se apresenta também nos dias 18 e 19 de novembro no Engenhão. Em seguida, a cantora parte para São Paulo, para mais três shows, em 24, 25 e 26 no Allianz Parque. Todos os ingressos para as apresentações já estão esgotadas.

Essa é a primeira vez que a cantora americana traz uma de suas turnês para o Brasil. Em 2012, a estrela do pop esteve brevemente em solo brasileiro para divulgar o álbum recém-lançado 'Red' e realizou apenas um show privado para poucos convidados no Rio de Janeiro.

A The Eras Tour celebra todas as "eras" da carreira da cantora - para os leigos, isso significa que a famosa apresenta músicas de todos os seus álbuns e traz ao palco a identidade visual de cada um. Ao longo de três horas e meia de show, Taylor Swift canta 44 faixas.