Namorado de Taylor Swift, Travis Kelce estará show do Brasil?

A vida pessoal de Taylor Swift, 33, também é um show parte para os fãs da cantora e seu novo relacionamento, com o jogador de futebol americano Travis Kelce, 34, não sai dos holofotes desde que a dupla começou a namorar. A aparição do atleta em apresentação da loira na Argentina fez o púbico também se perguntar se Travis estará no Brasil nos próximos dias.

Travis Kelce virá ao Brasil?

Ainda não há informações oficiais se Travis Kelce estará nos shows de Taylor Swift no Brasil, mas ao que tudo indica, o atleta deverá continuar nos Estados Unidos, por conta da temporada regular da NFL, liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos. O time do jogador, o Kansas City Chiefs, já tem jogo marcado para a próxima segunda-feira, 20 de novembro.

Embora ele não tenha partidas para este final de semana em que a loira estará se apresentando no Engenhão, no Rio de Janeiro, de 17 a 19, o atleta também tem os treinos para comparecer, o que deve impedi-lo de voar até a América do Sul.

As apresentações da loira em São Paulo, dos dias 24 a 26 de novembro, também não devem contar com a presença de Travis Kelce, pois o atleta tem jogo marcado para o dia 26. O jogador estará atarefando nos próximos tempos, pois por enquanto tem partidas agendadas para vários dias em dezembro e também uma data no começo de janeiro.

Travis Kelce esteve recentemente em apenas dois shows da namorada na Argentina e foi visto indo embora do país na manhã do dia 12 de novembro, antes do último concerto dela por lá, para retornar ao treinamento dos Chiefs no dia seguinte. Já nos shows do México, em agosto, ele não esteve presente.

Travis Kelce e Taylor estão juntos desde quando?

O romance de Travis Kelce e Taylor Swift é recente, a confirmação do casal veio setembro, quando a loira foi a um dos jogos do atleta e roubou a cena. Antes disso, o nome de Kelce já rondava o da cantora em rumores, pois em julho, ele contou no podcast que apresenta com o irmão, New Heights, que foi a um concerto da loira e tentou dar a ela uma pulseira da amizade com seu telefone, mas não conseguiu.

Os nomes dos dois começaram a ser muito discutidos na mídia, mas até então eles não haviam tido nenhuma interação pública. Até que em setembro, a famosa foi então ao jogo, o que acabou confirmando a teoria de muitos fãs que os dois estavam se conhecendo. O casal depois foi visto saindo juntos da partida e em seguida foram flagrados juntos em outras ocasiões.

Em um dos shows que realizou na Argentina, agora em novembro, foi a primeira vez que Taylor Swift trocou a letra de uma de suas canções para se referir ao jogador, que estava presente, o que levou o público a loucura, assim como o próprio Travis Kelce e até mesmo o pai da cantora, que estava ao lado do genro em um espaço privado.

Invés de cantar "Karma is the guy on the screen, coming straight home to me" (Karma é o cara na tela, vindo direto para casa, para mim), a loira cantou "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me" (Karma é o cara do Chiefs, vindo direto para casa, para mim). Neste mesmo show, o casal foi filmado por fãs, que conseguiram capturar um beijo deles após a loira deixar o palco.

Taylor Swift já namorou outros famosos, mas Travis Kelce é o primeiro atleta, antes a cantora esteve com outros artistas do meio musical e também de Hollywood, como Joe Jonas, John Mayer, Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Calvin Harris, Tom Hiddleston e Joe Alwyn, com quem ficou por mais tempo, um total de seis anos.

