Anitta barrada por Maluma e Kevin o Chris ofuscado: entenda a treta de 'Tá Ok'

A música 'Tá Ok', lançada por Dennis DJ e Kevin O Chris em maio deste ano, se tornou um dos maiores hits de 2023. Com o sucesso estrondoso da faixa, os artistas apostaram em um remix com a participação dos cantores colombianos Karol G e Maluma. No entanto, o projeto rendeu uma treta entre os famosos, envolvendo até Anitta. Ficou confuso? O DCI te explica o que aconteceu.

Por que Dennis DJ e Kevin O Chris brigaram por 'Tá Ok'?

A faixa 'Tá Ok' ganhou um remix que foi lançado nesta sexta-feira, 4, com participação de Karol G e Maluma. Entretanto, a música foi lançada como se Kevin O Chris fosse convidado e não artista principal como os outros três, quando na verdade foi o funkeiro quem compôs o hit e tem 50% dos direitos autorais.

O empresário de Kevin o Chris, Dudu Traineras, não gostou do fato do cantor aparecer pouco no novo clipe e da forma como foi creditado. Indignado, o responsável pela carreira do cantor postou um vídeo em sua conta no Instagram chamando Dennis de "safado" e acusou o DJ de ofuscar o funkeiro.

“Você não é brabo, é safado. A música foi o Kevin que escreveu do começo até o final, você não tem um pingo na letra. Vem ofuscar o moleque por causa de um remix e tomar a música do moleque. Você deu sorte porque falou direto com ele, nessa música você nem ia existir, aliás, nenhuma contigo. Você não representa o funkeiro, representa a fama e quem tem mais e pode te jogar você lá para cima. Você não ajuda ninguém”, disse o empresário.

Em comunicado publicado na página de Kevin, a equipe do cantor informa que fez o pedido para a retirada da faixa das plataformas digitais e do YouTube. "O videoclipe disponibilizado nas plataformas não havia recebido a aprovação da equipe do Kevin O Chris, tampouco do próprio artista. Outro ponto de discordância foi encontrado nos créditos da música, que não estavam em conformidade com o acordo previamente estabelecido entre a ONErpm e a Sony", diz a nota.

A equipe do cantor também se colocou à disposição para produzir uma nova versão da música e do clipe creditados corretamente em todas as plataformas digitais.

O que a Anitta tem a ver com isso?

Além da briga pelos créditos da música, há uma treta paralela envolvendo Anitta. Isso porque Karol G revelou em entrevista, durante o Lollapalooza Chicago, que convidou a cantora brasileira para participar do remix, mas que a carioca teria recusado.“Eu liguei para a Anitta primeiro porque eu queria muito fazer um remix com nós duas, mas ela tinha outras músicas para serem lançadas”, disse.

A fala da colombiana gerou grande repercussão na web, o que fez com que Anitta se pronunciasse através da página de sua central de fãs. “Olá amores… Anitta aqui… Essa situação que vocês estão bolados comigo… Não é verdade… A informação não procede. Mas gostaria de deixar baixo. Amo vocês, obrigada”, escreveu.

Os fãs da cantora entenderam que Anitta não tinha sido convidada para o remix e que Karol G havia mentido. Diante da confusão, a carioca gravou alguns stories explicando que quando soube do projeto, ele já estava sendo feito por Dennis DJ e Maluma, e que o colombiano pediu para que a brasileira ficasse de fora.

“O Maluma achou, a equipe dele – eu não sei quem foi, e não importa porque está tudo bem –, eu nem tinha pensado em fazer, foi uma coisa que ela me pediu. Ele falou: ‘Não, porque todas as músicas que eu tenho são vinculadas à Anitta, com coisa do Brasil’. Aí eu falei: ‘Sim, faz sentido, tá ótimo, então arrasem'”, explicou.

Assista ao vídeo publicado por Anitta:

🚨VEJA: Anitta através de uma live em seu Instagram, disse que não participou do remix de ‘Tá Ok’ por decisão do Maluma. Ela afirmou que o cantor disse que todas as músicas que tinha sobre o Brasil eram vinculadas a Anitta e ele queria algo diferente. pic.twitter.com/7o5bLrw7Hx — CHOQUEI (@choquei) August 4, 2023

