Show The Town do Bruno Mars: como assistir os principais momentos do festival

A primeira edição do The Town chegou ao fim e agora o que resta é a saudade. Entre as grandes apresentações que marcaram o festival paulista, as performances de Bruno Mars se tornaram destaque. E será que dá para assistir os melhores momentos agora que o festival já passou? Veja o que você pode conferir online!

Dá para assistir os shows do The Town online agora?

Para quem quer conferir os melhores momentos da apresentação de Bruno Mars ou outros artistas que passaram pelo palco do The Town, a melhor opção atualmente é o canal do Youtube da Multishow, que transmitiu o evento junto a Globoplay.

Por lá, você encontrará a playlist "The Town 2023/Melhores Momentos", que traz vídeos compilados das apresentações de Bruno e diversos artistas, como Jão, Gloria Groove, Marina Sena, Jão, Pabllo Vittar, Foo Fighters, Maroon 5, Ne-Yo, entre outros.

Para assistir pelo Youtube é muito simples. Você deve acessar o canal Música Multishow, no endereço https://www.youtube.com/@MultiShow, e depois clicar na aba "Playlists" para encontrar o show que deseja rever os melhores momentos. Não é preciso estar logado com sua conta Google para que o vídeo seja liberado, pois ele não tem restrição de idade.

No entanto, se quiser curtir o vídeo ou comentar sobre a performance, é necessário fazer login. Caso ainda não tenha uma conta Google, é muito simples. Clique em "Criar Conta" na página de login do site, informe se é um e-mail para uso pessoal ou de trabalho e em seguida passe os dados exigidos pelo site, como nome e telefone.

Confira o vídeo dos melhores momentos de Bruno Mars no The Town:

A Globoplay também permite que você veja os trechos de alguns shows gratuitamente. Porém, nem todas as apresentações estão disponíveis por lá até o momento. A de Bruno Mars, por exemplo, não foi incluída na página do evento por enquanto, mas muitos outros podem ser conferidos por lá, como Luísa Sonza e H.E.R.

É possível que as performances que ainda não foram incluídas apareçam na plataforma streaming depois. No entanto, é importante lembrar que nenhuma apresentação está disponível na íntegra, nem mesmo para assinantes. Apenas trechos foram disponibilizados.

Para quem optar conferir pela Globoplay, é obrigatório ter uma conta gratuita no site. Para criar a sua, é só clicar em "entrar" na lateral superior direita, depois em "criar conta" e preencher um formulário com dados pessoais. Depois é só esperar a confirmação da conta e acessar a plataforma streaming. Para encontrar a página do The Town, é só usar a barra de busca.

Bruno Mars terá mais shows no Brasil?

Após sua passagem pelo The Town, Bruno Mars não tem novas datas de show no Brasil. Então quem perdeu o festival terá que se contentar em conferir os melhores momentos das apresentações do cantor havaiano e aguardar pelo seu retorno. A atual turnê do cantor já tem datas agendadas de setembro até janeiro do ano que vem, segundo o site oficial. Nos próximos meses, ele passará pelo Kentucky, Las Vegas e a Georgia nos Estados Unidos, Tel Aviv em Israel e contará com sete shows em Tóquio, no Japão.

A apresentação do cantor no The Town foi sua terceira aparição no Brasil. A primeira vez que Bruno Mars veio ao país foi em 2012, no Summer Soul Festival, em São Paulo, que também contou com Florence and the Machine. Cinco anos depois, em 2017, ele retornou com sua turnê 24k Magik World Tour e passou pelo Rio de Janeiro e São Paulo.

O cantor ficou mais seis anos longe do país e retornou só agora em 2023 para o festival paulista, que está em sua primeira edição. Ele foi headliner de dois dias do evento, 2 de setembro e depois em 10 de setembro, os dois domingos da atração.