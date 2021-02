Lives Carnaval: de Anitta a Barões da Pisadinha, confira os shows

Nos próximos dias vão acontecer as lives Carnaval 2021, já que a comemoração terá que ser virtual neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus, que ainda preocupa o país. Com isso, as lives que marcaram o ano de 2020 vão estar de volta até de terça-feira, 16 de fevereiro.

Não vão faltar opções para quem quiser acompanhar um show animado e músicas que remetem ao feriado mais querido pelos brasileiros, o Carnaval. No entanto, a maioria das capitais do Brasil optaram por não adotar o feriado e ponto facultativo, então para muitos, segunda, terça e quarta-feira são dias comuns.

Confira o que vai rolar de lives de Carnaval 2021

Os nomes da música conhecidos por agitar milhares de foliões nas ruas de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, vão marcar presença nas lives Carnaval. Ivete Sangalo e Claudia Leitte se uniram para um show que deve consagrar às duas cantoras como rainhas do axé. “O Trio: Ivete, Claudia e Você” vai ao ar pelo canal Multishow no sábado, 13 de fevereiro.

Outro destaque desse ano é o Bloco da Anitta, que será transmitido ao vivo no domingo, 14 de fevereiro, e deve contar com a presença de diversos influenciadores digitais que estão reunidos em uma ilha privativa junto com a cantora. No mesmo dia também acontecerá o Bloco da Pretal (Gil), que vai ganhar participações especiais como Alcione e Mumuzinho.

E para quem gosta de sertanejo e forró, também não faltarão opções imperdíveis de lives de Carnaval 2020. O Camarote Brahma Em Casa vai promover shows dos fenômenos Os Barões da Pisadinha, e os sertanejos Matheus e Kauan, e Zé Neto e Cristiano. Confira a lista completa abaixo:

Lives de Sábado (13/02)

Bloco da Pracinha : 10h no YouTube

: 10h no YouTube Bloco Berço Elétrico : 14h no YouTube

: 14h no YouTube Carnaviola : 15h no YouTube

: 15h no YouTube Live do Voa Voa (Chiclete com Banana): 16h no Youtube

16h no Youtube Camarote Brahma Em Casa (Zeca Pagodinho e Zé Neto & Cristiano) : 20h no Multishow e no Youtube

Monobloco: 20h30 no 20h30 no Facebook

Encontro Carnaval 2021 (Harmonia do Samba, Parangolé e Léo Santana): – 21h no – 21h no YouTube

Maria Bethânia : 22h no 22h no Globoplay

Lives de Domingo (14/02)

Baianeiros: 13h no YouTube

13h no YouTube #CamaroteBrahmaEmCasa (Os Barões da Pisadinha e Matheus & Kauan) : 14h no Multishow e no YouTube

: 14h no Multishow e no YouTube Carnaviola : 15h no YouTube

: 15h no YouTube Bloco Camaleão – Bell Marques: 16h no YouTube

16h no YouTube Bloco da Preta (Alcione, Mumuzinho e Teresa Cristina): 16h no YouTube

16h no YouTube Bloco da Anitta: 17h no YouTube

17h no YouTube Luísa Sonza – CarnaTinder: 20h30 no Youtube

Lives de Segunda-feira (15/02)

Carnaviola: 15h no YouTube

15h no YouTube Muquilive (Psirico): 17h no YouTube

17h no YouTube Giulia Be – CarnaTinder: 20h30 no Youtube

Lives de Terça-feira de Carnaval (16/02)