Lives do final de semana: veja os shows que vão rolar

Os shows onlines continuam presentes na vida do brasileiro que procura se entreter em casa, mesmo no ano de 2021. O aumento dos números de casos da Covid-19 fez com que várias regiões do país regredissem para fases mais rígidas da pandemia. Com este cenário, o que resta é procurar uma boa música e aproveitar as lives do final de semana.

Confira as lives do final de semana

A maioria das lives vão ser transmitida pelo Youtube de forma 100% gratuita. O destaque do sábado, dia 30 de janeiro, é o cantor maranhense Zeca Baleiro, que irá cantar os principais clássicos da MPB, como “Telegrama”, “Lenha”, “Ai que Saudade D’ocê”, entre outros sucessos. Já no domingo, dia 31 de janeiro, tem apresentação da cantora islandesa Björk, conhecida por seu estilo alternativo e autêntico.

Lives de sábado (30/01)

Zeca Baleiro – a partir das 21h (Youtube do Sesc RJ)

Brasis em Casa (Leo Fressato, Laura Petit, Filipe Catto e mais) – 18h (Youtube)

Pedro Alterio e Pedro Viafora (ZporZ Fest Verão) – 19h (Youtube)

Noitada Live com DJ Marcio Fernandes – 19h (Youtube)

Lives de domingo (31/01)

João Donato e Donatinho (ZporZ Fest Verão) -19h (Youtube)

Brasis em Casa (Josyara, Oneide Bastos, Conde Baltazar e mais) – 18h (Youtube)

Björk – 17h (Youtube)

