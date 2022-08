Festival Nova Brasil 2022: lineup tem de Gal Costa a Frejat

Gal Costa, Gilsons e Elba Ramalho são atrações do Festival Nova Brasil 2022 - Foto: Reprodução/Instagram/@galcosta/@gilsonsoficial/@elbaramalho

O Festival Nova Brasil 2022 lineup já foi divulgado e conta com grandes nomes da música brasileira. Gal Costa, Elba Ramalho, Zeca Baleiro e os Gilsons são alguns dos artistas que agitam o Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, nos dias 15 e 16 de outubro. Os ingressos já estão à venda.

Quem está no Festival Nova Brasil 2022 lineup?

O Festival ocorre em dois dias, no sábado e domingo, e cada uma das datas conta com atrações diferentes. É possível adquirir ingressos para ambos os dias ou individual. A abertura dos portões será as 13h, e o primeiro show começa às 15h. Os horários de cada atração serão divulgados em data próxima ao evento.

Sábado, 15 de outubro

Gal Costa: um dos maiores nomes da MPB, a cantora é o destaque de sábado. A baiana de 76 anos foi eleita a sétima maior voz da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil, em 2012

Laboratório Fantasma com participação de Tuyo: formado pelos cantores Emicida, Rael, Drik Barbosa e Fióti, o quarto se apresenta junto com o trio Tuyo, que foram nomeados ao Grammy Latino no ano passado.

Zeca Baleiro com participação de Juliana Linhares: outro nome da MPB, Zeca Baleiro é bastante famoso pela faixa ‘Ai Que Saudade D’Ocê’, além de ser compositor de hits de outros cantores brasileiros. Ele divide o palco com a jovem cantora Juliana Linhares, que lançou seu álbum de estreia no ano passado.

Baby do Brasil e Pepeu Gomes: os músicos Baby do Brasil e Pepeu Gomes também dividem o palco no festival Nova Brasil FM. Os dois foram casados por dezenove anos, entre 1969 e 1988, mas a cantora e o guitarrista continuam se apresentando juntos.

Jorge Aragão: com 73 anos de idade e mais de 40 anos de carreira, o sambista é um dos maiores nomes do gênero musical no Brasil. Antes de seguir carreira solo, era conhecido por fazer parte do grupo Fundo de Quintal.

Gilsons com participação de Liniker: o filho e netos de Gilberto Gil formam a banda Gilsons, que tem feito sucesso com a faixa ‘Love Love’ e com o álbum ‘Pra Gente Acordar’, lançado neste ano. Quem se junta a eles é a cantora Liniker, famosa pela faixa ‘Zero’.

Domingo, 16 de outubro

Elba Ramalho: o destaque do domingo fica com Elba Ramalho, grande nome da MPB. Além da carreira solo de sucesso, a cantora também é parte do ‘O Grande Encontro’ com Alceu Valença e Zé Ramalho.

Nando Reis: ex-membro da banda Titãs, Nando é um dos mais conhecidos cantores e compositores brasileiros, famoso pela faixa ‘All Star’.

Frejat: com mais de 30 anos de carreira, Frejat é um dos ícones do rock brasileiro. Antes de seguir carreira solo, ficou bastante conhecido por fazer parte do grupo Barão Vermelho ao lado de Cazuza.

Diogo Nogueira: o cantor é um dos grandes nomes do samba atualmente. Filho do músico João Nogueira, é conhecido pelas faixas ‘Pé na Areia’ e ‘Clareou’.

Vanessa da Mata: a dona dos hits ‘Ai Ai Ai’ e ‘Boa Sorte’ é um dos destaques do festival Nova Brasil. A cantora da MPB lançou em 2020 o álbum ao vivo ‘Nossos Beijos’, gravado no Rio de Janeiro.

Bala Desejo com participação de Duda Beat: a banda Bala Desejo é nova, surgindo em 2021. Formado pelos cantores cariocas Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra, eles dividem o palco com Duda Beat, pernambucana que dá voz ao hit ‘Bixinho’.

Como comprar ingressos para o Festival Nova Brasil 2022?

Os ingressos podem ser adquiridos pelo portal ou aplicativo da Ticket360 em três modalidades.

Passaporte: acesso aos dois dias de festival.

Arquibancada 2

Inteira: R$345,60 + taxas

Meia-entrada: R$172,80 + taxas

Arquibancada 1

Inteira: R$499,20 + taxas

Meia-entrada: R$249,60 + taxas

Pista

Inteira: R$614,40 + taxas

Meia-entrada: R$307,20 + taxas

Ingressos para sábado ou domingo

Arquibancada 2

Inteira: R$216,00 + taxas

Meia-entrada: R$108,00 + taxas

Arquibancada 1

Inteira: R$312,00 + taxas

Meia-entrada: R$156,00 + taxas

Pista

Inteira: R$384,00 + taxas

Meia-entrada: R$192,00+ taxas

