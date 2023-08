Dos mesmos criadores do Rock in Rio, evento ocupa o Autódromo nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro

O que pode levar no The Town e 25 itens proibidos no festival de SP

A primeira edição do festival The Town acontece nos próximos dois finais de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A organização do evento liberou a lista de itens que o público poderá levar, assim como os objetos que não serão permitidos. Quem for comparecer aos shows está sujeito a revista pessoal e, caso algum item impróprio seja encontrado, o descarte será obrigatório.

Lista de itens permitidos no The Town

O público poderá entrar de mochila, mediante revista na entrada. A organização libera a entrada de alimentos, com limite de até 5 itens de pessoa, e qualquer quantidade que exceder o limite imposto poderá ser descartada na entrada do evento.

Itens permitidos

Alimentos e produtos industrializados lacrados (Ex: biscoito e barra de cereal);

Sanduíches e frutas cortadas em embalagens transparente e não rígidas;

Garrafas plásticas para o consumo de água, desde que esteja sem tampa. O público poderá enchê-la nos bebedouros espalhados pelo Autódromo.

Já a lista do que não pode entrar no The Town é grande. Para manter a segurança de todos, a produção proíbe objetos que possam causar ferimentos ou atrapalhar a visão do palco. Guarda-chuva está entre os itens que não podem entrar, mas, caso chova no dia do evento, o público pode optar por levar capas de chuva.

O que não pode levar no The Town de comida e bebida

- Garrafas de qualquer gênero, tamanho ou material, exceto as garrafas plásticas sem tampa para consumo de água;

- Embalagens rígidas e com tampa;

- Copos térmicos, de vidro ou metal

- Bebidas (em qualquer tipo de recipiente);

- Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

- Alimentos que representem intuito de comercialização ou que possam representar riscos à segurança.

Itens proibidos por segurança

- Capacetes;

- Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, soco inglês, canivetes, etc);

- Cadeiras/banquinhos;

- Guarda-chuvas;

- Objetos pontiagudos;

- Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha, saca-rolhas);

- Fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

- Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);

- Substâncias inflamáveis, corrosivas

- Sprays

- Máquinas de incapacitação neuromuscular (tasers)

- Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz

- Bastão de selfie (extensor para tirar auto-retrato);

- Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais

- Drones, também denominados VANT (veículo aéreo não tripulado), RPA (Remotely-Piloted Aircraft), Aeronave Remotamente Pilotada, e equipamentos similares.

- Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

- Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

- Objetos profissionais para captura de imagem e som, como, por exemplo: máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), equipamentos de filmagem profissionais drones ou outros objetos voadores

- Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

- bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas.

Como funciona o ingresso do festival?

O ingresso do The Town é inteiramente digital. Se você já comprou a sua entrada, verá que sua compra está disponível na aba "Meus Pedidos" no site da Ticketmaster. Entretanto, para entrar no festival, será necessário baixar o aplicativo Qentro.

Depois de entrar no site Ticketmaster, você será redirecionado para baixar o aplicativo. Faça seu cadastro e você já estará apto a baixar seu ingresso no celular.

Vale lembrar que é necessário apresentar o ingresso diretamente no aplicativo. Não serão aceitos prints da tela, até porque o QR code muda constantemente para evitar golpes e fraudes.

Ainda há ingressos disponíveis para os dias 2 e 7 de setembro, que terão como atrações principais o rapper Post Malone e a banda Maroon 5. A venda é feita exclusivamente pelo site da Ticketmaster.

O valor da inteira é de R$ 815, enquanto a meia-entrada sai por R$ 407,50.

Como chegar no The Town?

A organização orienta o público a utilizar o transporte público ou transfers oficiais. Não é recomendado ir de carro particular por conta do trânsito presente na região em dias de evento.

As linhas de metrô e trem funcionarão durante 24 horas. Apenas a estação Autódromo, da linha 9-Esmeralda, estará aberta para embarque, enquanto as demais vão funcionar apenas para desembarque.

Trem: desembarque na estação Autódromo (linha 9-Esmeralda), que fica a 600 metros do evento.

Trem semiexpresso: deve ser comprado antecipadamente pelo site ou aplicativo da Ingresse. O custo é de R$ 15 ida e volta. O tempo do percurso saindo de Barueri é de 48min e 20 min de Pinheiros.

Embarque nas estações: Barueri, Carapicuíba, Osasco, Pinheiros, Vila Olímpia, Berrini, Morumbi, Santo Amaro e Autódromo.

Idas a cada 60 min, das 11h30 às 19h30

Voltas a cada 60min, das 00h às 4h

Trem expresso: também deve ser comprado antecipadamente pelo site ou aplicativo da Ingresse. O custo é de R$ 40 ida e volta. O tempo do percurso saindo de Barueri é de 52min e 43 min de Pinheiros.

Embarque nas estações: Barueri, Pinheiros e Autódromo

Partidas a cada 60min, das 12h às 20h

The Town express: o festival também oferece serviço de ônibus com saída de sete pontos de São Paulo. O transporte deixa o público no portão 9, em frente a entrada do festival. O serviço é expresso e não faz paradas ao longo do caminho.

As passagens devem ser compradas antecipadamente pelo site da Ingresse.com. Os trechos de ida e volta custam entre R$ 10 e R$ 30, dependendo do ponto de embarque e desembarque.

Pontos de embarque: Terminal Parque Dom Pedro II, Terminal Barra Funda, Aeroporto de Congonhas (VIP), Panamby - Morumbi, Terminal Vila Yara, E. T. Itaquera e Terminal Penha.

Horários: embarques de ida entre 10h e 20h

Quais são as atrações?

O palco principal do The Town é o Skyline, que recebe ao longo dos cinco dias dezenas de artistas nacionais e internacionais.

2 de setembro: o primeiro dia de evento fica por conta de Post Malone, Demi Lovato, Iggy Azalea e o trio formado por MC Hariel, MC Ryan SP e MC Cabelinho.

3 de setembro: Bruno Mars, a atração mais esperada do evento, fecha o palco Skyline no domingo. Outras atrações são Bebe Rexha, Alok e Luísa Sonza.

7 de setembro: na quinta-feira de feriado, sobem ao palco a banda Maroon 5, o duo The Chainsmokers e Ludmilla. O cantor Liam Payne cancelou a apresentação por problemas de saúde.

9 de setembro: no dia do rock, o público assiste os shows de Foo Fighters, Yeah Yeah Yeahs, Garbage e Pitty.

10 de setembro: Bruno Mars sobe ao palco novamente para encerrar o festival. Também se apresentam Iza, H.E.R e Kim Petras.

