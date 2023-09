Horário do show do MC Don Juan hoje no The Town 2023 hoje

Horário do show do MC Don Juan hoje no The Town 2023 hoje

Neste sábado, 9, MC Don Juan se apresenta no festival The Town, em São Paulo. O show do funkeiro acontece no Palco Factory, onde ele cantará seus maiores hits para o público presente no Autódromo de Interlagos. Outros três artistas de funk e pop se apresentam ao longo do dia. Confira a programação.

Que horas começa o show do MC Don Juan hoje?

O show de MC Don Juan está marcado para às 22h, no Palco Factoy. O funkeiro fecha a noite de apresentações deste palco, que também conta com Yunk Vino, MC Drika e Grag Queen.

Já que o show não acontece em um dos dois palcos principais, o Skyline e o The One, é possível que a transmissão não ocorra na íntegra. O Multishow exibe apenas as apresentações dos destaques do dia, enquanto o Bis fica responsável por mostrar os demais artistas. No entanto, o canal também transmite os sets dos DJ's do New Dance Order, de música eletrônica, e pode ser que sejam exibidos apenas alguns trechos do show de MC Don Juan.

O público que quiser ficar ligado na apresentação do funkeiro precisa ser assinante de um plano de TV a cabo que contemple o canal Bis ou ter o plano Globoplay +canais, no streaming.

O sinal do Multishow está aberto gratuitamente na plataforma de streaming da Globo para os internautas que desejarem ver os principais shows do dia.

Como assistir o show do MC Don Juan:

Pela televisão (Bis): Claro – Canal 120 / 620 (HD)

Oi – Canal 131 (HD)

Sky – Canal 160 / 560 (HD)

Pela internet:

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador (https://globoplay.globo.com/) ou baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

Passo 2: ao acessar a página inicial, clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar.

Passo 3: se você for registrado na plataforma de streaming, coloque seu e-mail e senha para entrar. Os internautas que estiverem acessando a plataforma pela primeira vez precisam fazer um novo cadastro e adquirir o plano Globoplay +canais. Insira os dados solicitados e opte pela assinatura.

Passo 4: insira os dados de pagamento e conclua a assinatura. Feito isso, clique em 'Agora na TV'e depois em Canal Bis.

Qual a música mais tocada do MC Don Juan?

MC Don Juan, 22, é dono de vários hits desde que estourou com a faixa "Oh Novinha", em 2017, que hoje soma mais de 92 milhões de visualizações no YouTube.

Em abril de 2021, a carreira do cantor explodiu novamente com o lançamento de "Bipolar", ao lado de MC Davi e MC Pedrinho, que viralizou no TikTok. Hoje, a faixa já acumula mais de 257 milhões de views no YouTube e milhares de vídeos reproduzindo a dancinha na plataforma.

Outros sucessos do cantor paulista são "Te Prometo", ao lado do DJ Dennis, "Lei do Retorno" e "A Gente Brigou". O funkeiro é ouvido por mais de 12,4 milhões de pessoas no Spotify mensalmente.

Natural de São Paulo, Matheus Wallace Mendonça da Cruz começou a cantar ainda em 2011. Gravou sua primeira faixa de trabalho em 2013, "Le lalaue", mas foi somente em 2015 que aderiu o nome artístico de MC Don Juan.

Sob o novo nome, começou a lançar novas faixas, incluindo "Oh Novinha", que se tornou tema da personagem Bibi Perigosa, interpretada por Juliana Paes, na novela "A Força do Querer" (2017).

MC Don Juan já trabalhou em parceria com o DJ Alok, com a faixa "Liberdade (Quando o Grave Bate Forte)", além de MC Hariel, Maiara e Maraísa e Ryan SP.

