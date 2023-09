Cantor de “Just The Way You Are” retorna ao palco para último show do evento

Horários do The Town hoje, último dia: Bruno Mars, Kim Petras e Iza

Horários do The Town hoje, último dia: Bruno Mars, Kim Petras e Iza

O The Town termina neste domingo, 10, com uma segunda apresentação de Bruno Mars. Além do cantor havaiano, também sobem ao palco a brasileira Iza, a alemã Kim Petras e a californiana H.E.R. Já o The One recebe grandes nomes do pop brasileiro, incluindo Pabllo Vittar e Jão.

Palco Skyline - Principal: 16h05 – Iza, 18h15 – Kim Petras, 20h25 – H.E.R, 23h00 – Bruno Mars.

+ Preço das comidas no The Town: quanto custa comer no festival?

Quem é a atração principal de hoje no The Town?

Bruno Mars, 37, retorna ao The Town para encerrar o último dia de evento no Autódromo de Interlagos. O artista, que recebeu uma série de elogios pela apresentação da semana passada, cantará novamente seus maiores hits para a plateia de 100 mil pessoas.

Essa é a terceira vez que o cantor veio ao Brasil - anteriormente, ele se apresentou em terras brasileiras em 2012 e 2017. O projeto mais recente do artista é o álbum "An Evening With Silk Sonic", lançado em 2021.

Entre as músicas que o público pode esperar ouvir ao vivo, estão os sucessos "24K Magic", "That's What I Like", "When I Was Your Men", "Just The Way You Are" e "Uptown Funk".

H.E.R. traz R&B para o palco principal

Aos 26 anos, a cantora H.E.R., nome artístico de Gabriella Wilson, é uma das grandes artistas do R&B. Apesar de trilhar carreira na música desde os 14 anos de idade, foi apenas em 2016 que a famosa assumiu sua identidade artística com o novo nome para proteger a privacidade.

Mas por que desse nome? H.E.R. é um acrônimo de Having Everything Revealed (Tendo Tudo Revelado, em tradução para o português). Seu álbum mais recente é "Back of My Mind", lançado em 2021. Seu primeiro disco foi "I Used To Know Her", de 2019.

Kim Petras é uma das atrações do The Town

Kim Petras, 31, é a primeira cantora trans a emplacar um hit no topo das paradas de sucesso. Em setembro do ano passado, a faixa "Unholy", em parceria com Sam Smith, pegou o primeiro lugar no ranking da Billboard Hot 100, o mais prestigiado do mundo. A canção também soma 1,2 bilhão de reproduções no Spotify e 205 milhões de visualizações no YouTube.

A alemã lançou seu álbum de estreia, "Feed the Beast", neste ano. Anteriormente, ela já havia lançado quatro EP's e duas mixtapes.

Iza abre o palco Skyline hoje

Quem abre os shows do palco principal hoje é a cantora Iza, 33. A artista lançou recentemente seu segundo álbum de estúdio, "Afrodhit", depois de cinco anos de ter estourado nas paradas musicais com "Dona de Mim", seu disco de estreia.

Os fãs podem esperar os hits "Pesadão", "Ginga", "Meu Talismã", mas também as músicas do novo álbum da cantora. Queridinha do pop nacional, Iza também já cantou no palco principal do Rock in Rio, dos mesmos organizadores do The Town. A imperatriz soma mais de 5,6 milhões de ouvintes no Spotify.

Quem vai cantar no The Town hoje?

Além das apresentações do palco Skyline, o The Town recebe dezenas de outros artistas ao longo deste domingo. No The One, segundo palco mais prestigiado do evento, os cantores do pop nacional vão fazer a festa.

A cantora Marina Sena abre as apresentações às 15h, com uma homenagem a Gal Costa (1945-2022). Em seguida, às 17h10, é a vez de Pabllo Vittar soltar a voz com seus maiores hits - a drag queen também convida Liniker e Jup do Bairro para se juntarem a ela.

Às 19h20, é a vez de Gloria Groove. O dia termina com a apresentação do cantor Jão, que deve cantar as músicas se seu álbum recém-lançado "Super".

Palco Skyline

23h - Bruno Mars

20h25 - H.E.R.

18h15 - Kim Petras

16h05 - Iza

Palco The One

21h45 - Jão

19h20 - Gloria Groove

17h10 - Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro

15h - Marina Sena canta Gal Costa

Palco Factory

22h - Xênia França

20h - Tassia Reis

18h - Cynthia Luz

16h - N.I.N.A

Palco São Paulo Square

20h30 - Richard Bona

18h30 - Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso

16h30 - São Paulo Big Band convida Luciana Melo e Jesuton

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Oddjs Aka Davis x Vermelho x Zopelar

21h25 - Darren Emerson & Gui Boratto Live

19h50 - Crazy P Soundsystem

18h05 - Lion Babe

16h35 - Paradise Guerrilla

15h05 - Dj Mau Mau B2b Etcetera

Como assistir os shows ao vivo?

Os shows do Palco Skyline e do The One são transmitidos pelo Multishow e gratuitamente pelo Globoplay. Já o canal Bis exibe as apresentações do palco New Dance Order, voltado para a música eletrônica, e os demais artistas que se apresentam no evento.

A Rede Globo também exibe um compilado dos melhores momentos dos principais shows durante a madrugada, logo após o "Vai Que Cola".

Em qual canal passa o The Town: Multishow

SKY – 42 e 442 (HD)

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

Canal Bis

Claro – Canal 120 / 620 (HD)

Oi – Canal 131 (HD)

Sky – Canal 160 / 560 (HD)

Globo

Exibição dos melhores momentos às 00h25, horário de Brasília.

Assistir o The Town ao vivo e grátis: Globoplay

Passo 1: acesse a plataforma de streaming no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

Passo 2: clique no canto superior direito na página inicial para fazer login ou se cadastrar.

Passo 3: se você for registrado na plataforma de streaming, coloque seu e-mail e senha para entrar. Quem estiver acessando a plataforma pela primeira vez precisa fazer um novo cadastro e inserir nome completo, data de nascimento, cidade de residência, além de concordar com os termos de assinatura.

Passo 4: depois de concluir essa etapa, clique em 'Agora na TV' e depois em 'The Town - Sinal aberto'.

Próximos shows internacionais no Brasil

O The Town chegou ao fim, mas o Brasil ainda recebe uma série de shows internacionais até o final do ano. Entre os nomes mais esperados, está a cantora Taylor Swift, que traz uma turnê para a América Latina pela primeira vez, e o grupo RBD, que aterriza em solo brasileiro em novembro.

Morrissey

27 de setembro em São Paulo

30 de setembro em Brasília

Rod Stewart

29 de setembro em Ribeirão Preto

30 de setembro em São Paulo

The Weeknd

7 de outubro no Rio de Janeiro

10 e 11 de outubro em São Paulo

Evanescence

19 de outubro em Curitiba

21 de outubro em São Paulo

23 de outubro no Rio de Janeiro

25 e 26 de outubro em Belo Horizonte

28 de outubro no Recife

Roger Waters

24 de outubro em Brasília

28 de outubro no Rio de Janeiro

1º de novembro em Porto Alegre

4 de novembro em Curitiba

8 de novembro em Belo Horizonte

11 e 12 de novembro em São Paulo

Taylor Swift

17, 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro

24, 25 e 26 de novembro em São Paulo

GP Week com Swedish House Mafia, Halsey, Machine Gun Kelly, Kendrick Lamar, Thundercat e Sofi Tukker

4 e 5 de novembro em São Paulo

Red Hot Chili Peppers

4 de novembro no Rio de Janeiro

7 de novembro em Brasília

10 de novembro em São Paulo

13 de novembro em Curitiba

16 de novembro em Porto Alegre

RBD

10 e 11 de novembro no Rio de Janeiro

12, 13, 16, 17, 18 e 19 de novembro em São Paulo

Alanis Morissette

14 de novembro em São Paulo

Primavera Sound com The Killers, The Cure e mais

2 e 3 de dezembro em São Paulo

Paul McCartney

30 de novembro em Brasília

3 de dezembro em Belo Horizonte

7, 9 e 10 de dezembro em São Paulo

13 de dezembro em Curitiba

+ O que pode levar no The Town e 25 itens proibidos no festival de SP