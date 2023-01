Ingressos RBD estão esgotados? Últimas notícias dos shows no Brasil 2023

Quem foi fã de Rebelde durante a infância ou adolescência terá a chance de retomar a paixão ao adquirir os ingressos RBD. Agora em 2023, o grupo voltará a se apresentar nos palcos e já tem 3 shows confirmados no Brasil. Um show extra foi anunciado para São Paulo que ainda terá seus tickes liberados.

Como comprar os ingressos RBD?

A venda dos shows do RBD no Brasil já começou. Às 10h00 desta sexta-feira (27), o site oficial da venda, a Eventim, já liberou os ingressos que poderão ser adquiridos pelo público.

Atualmente, alguns setores já aparecem como esgotados no site, mas a empresa ainda conta com uma fila virtual para quem quer tentar a sorte com as cadeiras remanescentes. Porém, nem tudo está perdido, porque mais um show foi anunciado e assim em breve será liberado mais uma leva de ingressos.

Nesta sexta-feira só se pôde comprar os ingressos RBD para dois shows, o primeiro de São Paulo, 17 de novembro, e o único no Rio de Janeiro, de 19 de novembro. O show extra para o dia 18 de novembro em São Paulo, anunciado há poucos dias, ainda não está disponível e só terá sua leva de tickets disponibilizadas a partir da primeira semana de fevereiro.

Os valores para as apresentações em São Paulo começam em R$ 210,00, sendo esse o valor da meia entrada para a cadeira superior. Os ingressos da turnê chegam até R$ 850,00 de acordo com o local escolhido para acompanhar o show.

Já no Rio de Janeiro, o valor é um pouco mais baixo. Começando em R$ 195,00, mas também terminando em R$ 850,00. Na apresentação do Rio, haverá mais setores.

Remanescentes ou show extra - Como comprar os ingressos RBD

Acesse o site da Eventim (https://www.eventim.com.br/) e clique na página da turnê Soy Rebelde. Você pode ir direto para o endereço https://www.eventim.com.br/campaign/rbd se quiser;

Depois, clique na data do show que comprar e confira se está na cidade e dia correto;

Selecione se você é "venda geral" ou "clientes BRB";

Você terá que aguardar em uma fila online. Quando sua vez chegar, é só selecionar o setor que quiser e se deseja meia-entrada ou entrada inteira. Vá para a página de pagamento e informe seus dados pessoais;

A confirmação deve chegar em seu e-mail logo e também fica disponível no aba de compras do site da Eventim.

