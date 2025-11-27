Quando vai sair a retrospectiva do Spotify 2025 das músicas mais ouvidas

O fim do ano traz consigo comemorações e o retorno anual do Spotify Wrapped, a a retrospectiva do Spotify. A lista da anual da plataforma de streaming vai mostras as músicas e artistas mais ouvidas pelos usuários. Mas quando será em 2025?

O que é o Spotify Wrapped?

O Spotify Wrapped é uma campanha anual que transforma os dados de audição de cada usuário em uma experiência interativa e compartilhável. Oferece uma retrospectiva personalizada do ano na música, destacando as melhores músicas, artistas, álbuns, gêneros e podcasts.

“O objetivo é explorar seu gosto musical único e, quem sabe, descobrir algo novo pelo caminho, assim como você faz com as listas diárias, o Radar de Lançamentos e a Descoberta Semanal”, escreveu o Spotify em um comunicado de 6 de novembro. “Quer saber tudo sobre o seu ano musical? É para isso que o Wrapped serve.”

O Spotify Wrapped foi lançado inicialmente em 2015 como “Spotify Year in Music” e renomeado para Wrapped em 2016. Em 2019, foi integrado diretamente ao aplicativo Spotify para oferecer aos usuários uma visão mais aprofundada de seus hábitos de audição e tendências musicais pessoais.

A retrospectiva mostra artistas, músicas e gêneros mais ouvidos.

Quando será lançada a retrospetiva do Spotify?

O Spotify ainda não anunciou a data de lançamento da retrospetiva do Spotify 2025 e não fez nenhum anúncio a respeito nas redes sociais. Mas considerando que os lançamentos anteriores ocorreram entre o final de novembro e o início de dezembro, o lançamento deste ano provavelmente acontecerá em apenas algumas semanas.

Confira a seguir alguns lançamentos anteriores do Wrapped:

2024: dia 4 de dezembro

2023: dia 29 de novembro

2022: dia 30 de novembro

2021: dia 1 de dezembro

2020: dia 1 de dezembro

2019: dia 5 de dezembro

2018: dia 6 de dezembro

