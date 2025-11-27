Música

Quando vai sair a retrospectiva do Spotify 2025 das músicas mais ouvidas

Lista completa dez anos desde sua primeira divulgação

Escrito por Anny Malagolini
retrospectiva do Spotify 2025 Foto: Getty Images

O fim do ano traz consigo comemorações e o retorno anual do Spotify Wrapped, a a retrospectiva do Spotify. A lista da anual da plataforma de streaming vai mostras as músicas e artistas mais ouvidas pelos usuários. Mas quando será em 2025?

O que é o Spotify Wrapped?

O Spotify Wrapped é uma campanha anual que transforma os dados de audição de cada usuário em uma experiência interativa e compartilhável. Oferece uma retrospectiva personalizada do ano na música, destacando as melhores músicas, artistas, álbuns, gêneros e podcasts.

“O objetivo é explorar seu gosto musical único e, quem sabe, descobrir algo novo pelo caminho, assim como você faz com as listas diárias, o Radar de Lançamentos e a Descoberta Semanal”, escreveu o Spotify em um comunicado de 6 de novembro. “Quer saber tudo sobre o seu ano musical? É para isso que o Wrapped serve.”

O Spotify Wrapped foi lançado inicialmente em 2015 como “Spotify Year in Music” e renomeado para Wrapped em 2016. Em 2019, foi integrado diretamente ao aplicativo Spotify para oferecer aos usuários uma visão mais aprofundada de seus hábitos de audição e tendências musicais pessoais.

A retrospectiva mostra artistas, músicas e gêneros mais ouvidos.

Quando será lançada a retrospetiva do Spotify?

O Spotify ainda não anunciou a data de lançamento da retrospetiva do Spotify 2025 e não fez nenhum anúncio a respeito nas redes sociais. Mas considerando que os lançamentos anteriores ocorreram entre o final de novembro e o início de dezembro, o lançamento deste ano provavelmente acontecerá em apenas algumas semanas.

Confira a seguir alguns lançamentos anteriores do Wrapped:

  • 2024: dia 4 de dezembro
  • 2023: dia 29 de novembro
  • 2022: dia 30 de novembro
  • 2021: dia 1 de dezembro
  • 2020: dia 1 de dezembro
  • 2019: dia 5 de dezembro
  • 2018: dia 6 de dezembro

Veja também: músicas para confraternização de fim de ano

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Line-up de sábado Lollapalooza 2025: programação do 2º dia

Hoje: que horas sai a retrospectiva Spotify de 2024

Água? Veja o que pode levar no Rock in Rio e itens barrados

Shows e horário do Rock in Rio dia 19, no 4º dia do festival

Horários dos shows do Rock in Rio 2024 no 1º dia de festival

Show da Shakira hoje: horário e como assistir a apresentação na Copa América

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes