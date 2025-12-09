Ticktmaster: como comprar o ingresso do Rock in Rio 2026

A venda do Rock in Rio Card para o Rock in Rio 2026 começa nesta terça-feira, às 19h, exclusivamente no site da Ticketmaster Brasil. O Card garante entrada em um dia do festival antes mesmo da divulgação completa do line-up e costuma esgotar rapidamente.

Como funciona o Rock in Rio Card 2026

O Rock in Rio Card é o ingresso antecipado que permite ao comprador escolher a data de ida em um período específico, antes da abertura geral de vendas. Cada Card garante acesso ao setor Gramado, que libera circulação por todas as atrações.

A recomendação da organização é fazer o cadastro prévio na plataforma da Ticketmaster Brasil para agilizar a compra no horário da liberação.

Preços do Rock in Rio Card 2026

Inteira: R$ 795

Meia-entrada: R$ 397,50

Ingresso Itaú (crédito Itaú): R$ 675,75

O pagamento pode ser feito via cartão de crédito ou PIX. Compras com cartão Itaú têm 15% de desconto (não cumulativo com meia-entrada) e parcelamento em até 8 vezes sem juros. Nos demais cartões, o parcelamento é de até 6 vezes. Cartões internacionais não têm parcelamento.

Cada CPF pode adquirir até 4 Cards, sendo apenas uma meia-entrada. Pessoas com Deficiência podem comprar um ingresso adicional de meia-entrada para o acompanhante, respeitando o limite total de quatro Cards.

Datas do Rock in Rio 2026

O Rock in Rio 2026 será realizado na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, nas seguintes datas: 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026.

Entre os nomes já divulgados para a edição de 2026 estão:

Elton John

Stray Kids

Maroon 5

Demi Lovato

Gilberto Gil

Jamiroquai

Mumford & Sons

João Gomes e Orquestra Brasileira

O festival segue atualizando o line-up gradualmente.

Como vai ser o festival?

O Palco Mundo receberá uma estrutura renovada. Toda a parte frontal será revestida por 2.400 m² de painéis de LED, formando um painel visual único.

Outro destaque é o retorno do espetáculo aéreo The Flight, com apresentação de manobras sincronizadas, trilha sonora e 756 disparos de fogos diurnos.

Além do calendário coincidir com o feriado de 7 de setembro, o festival promete alto fluxo de turistas. O histórico recente mostra demanda elevada: em 2024, 460 mil pessoas ficaram na fila após o esgotamento dos Cards.

A classificação etária é de 16 anos. Menores de 16 só podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.