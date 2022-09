Line-up do Rock in Rio 2022: quem vai cantar sábado, dia 3?

A diversidade de gêneros musicais domina o line-up do Rock in Rio 2022 deste sábado, 3 de setembro, segundo dia de evento na Cidade do Rock. O rapper Post Malone, o cantor Jason Derulo e os dj’s Alok e Marshmello agitam o Palco Mundo. No Sunset, também rola shows de rap.

Quem está no line-up do Rock in Rio 2022 de sábado?

Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok estão no line-up do Rock in Rio 2022 do segundo dia de evento e agitam o Palco Mundo a partir das 18h, horário de Brasília.

Quem abre a noite de shows no palco principal do evento é o brasileiro Alok. O DJ é um dos nome mais conhecidos da música eletrônica e promete um show marcante cheio de hits, além de uma estrutura de iluminação nunca vista no país.

Às 20h10, é hora de Jason Derulo subir ao Palco Mundo. O cantor, ator e dançarino é conhecido pelos hits ‘Wiggle’, ao lado do rapper Snoop Dog, ‘Watcha Say’, ‘Talk Dirty’, com 2 Chainz, e ‘Swalla’, com a cantora Nicki Minaj. Ele também já lançou um remix de ‘Bum bum tam tam’, do brasileiro Mc Fioti, que mescla versos em português e inglês.

A noite segue com o DJ Marshmello às 22h20. O artista é conhecido por esconder seu rosto com um balde em forma de marshmallow para que o foco seja a sua música e não a sua identidade. Ao longo de sua carreira, ele estourou com a faixa Happier, em colaboração com a banda Bastille, e com o remix de Where are ü now, de Jack Ü.

Por fim, Post Malone encerra os shows do Palco Mundo às 00h10. Conhecido por sua personalidade excêntrica, ficou famoso com as músicas ‘Circle’ e ‘Congratulations’ em parceria com o rapper Quavo.

No Palco Sunset, os shows começam às 15h30, horário de Brasília, com o DJ Papatinho e o rapper L7nnon. A apresentação contará com participações especiais de MC Hariel e MC Carol.

O cantor Xamã se apresenta com o grupo de rap indígena Brô MC’s às 16h55. O show do rapper Criolo será o terceiro no Sunset, com participação da cantora Mayra Andrade, às 19h05. Quem fecha o dia é o grupo Racionais MC’s, às 21h15.

Palco Mundo

00h10 – Post Malone

22h20 – Marshmello

20h10 – Jason Derulo

18h – Alok

Palco Sunset 21h15 – Racionais MC’s

19h05 – Criolo + Mayra Andrade

16h55 – Xamã + Brô MC’s

15h30 – Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC Carol Rock in Rio horários: guia com a programação por palco Como assistir ao Rock in Rio ao vivo? Todos os dias do Rock in Rio serão transmitidos pelo Multishow, Canal Bis, G1 e Globoplay. Na internet Globoplay: sinal do Multishow está liberado gratuitamente para não-assinantes logados na plataforma a partir das 15h. Basta se cadastrar, clicar em ‘Agora na TV’ e em ‘Multishow’ para assistir a transmissão. G1: o portal também libera o sinal do Multishow ao vivo, mediante cadastro na Globo.com. Para assistir, entre na página oficial da cobertura do evento e clique em “veja os shows e tudo da Cidade do Rock” na coluna localizada do lado direito da tela. Canal Bis: apenas os assinantes do Globoplay +canais terão acesso ao sinal do Bis, que transmite os shows do New Dance Order e Espaço Favela. Na televisão Rede Globo

Melhores momentos do segundo dia de Rock in Rio 2022

Horário: 00h50, horário de Brasília, logo após o Altas Horas Multishow

Transmissão ao vivo do Palco Mundo e Palco Sunet

Horário: a partir das 15h, horário de Brasília Bis

Transmissão ao vivo do New Dance Order e Espaço Favela

Horário: a partir das 17h, horário de Brasília Quanto tempo dura um dia de Rock in Rio? O Rock in Rio abre os portões às 14h, horário de Brasília, e segue até às 4h, ao término do último show do New Dance Order, palco de música eletrônica. São mais de doze horas de apresentações na Cidade do Rock, no Parque Olímpico da capital fluminense. Já a duração das apresentações dependem do palco e do artista. Shows no Palco Sunset costumam durar um pouco mais de 1h. Os artistas do Palco Mundo costumam ficar mais tempo em frente ao público, podendo passar de 1h30 de espetáculo. Os headliners, como são chamados os cantores e bandas que se apresentam por último no evento, apresentam concertos mais longos. Neste ano, Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns n’ Roses, Green Day, Coldplay e Dua Lipa são os destaques do palco principal.

O evento está em sua 9ª edição no Brasil. Criado por Roberto Medina em 1989, já passou por outros países como Portugal, Espanha e Estados Unidos, retornando para solo carioca em 2011.