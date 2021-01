- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O New Radicals está de volta! Para muitas pessoas, o nome da banda pode não ser memorável, mas certamente o seu grande hit, “You Get What Give”, sim. O grupo voltou à mídia essa semana, por participar da cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na quarta-feira (20).

A banda de Los Angeles encerrou as atividades há 22 anos, depois de um sucesso meteórico com o seu grande hit. Este que teve grande destaque durante a campanha do presidente eleito.

Para o político, a música tem extrema importância. Em entrevista, o próximo presidente no país considera como a música tema de Beau Biden, o seu filho falecido.

Isso porque, de acordo com a Vanity Fair, ele tocava e cantava a música durante o café da manhã enquanto fazia o tratamento do câncer.

“Mesmo que Beau nunca tenha parado de lutar e sua vontade de viver fosse mais forte do que a maioria – acho que ele sabia que esse dia poderia chegar. As palavras da música são: Este maldito mundo inteiro pode desmoronar. Você ficará bem, siga seu coração”, escreveu posteriormente Biden no livro Promise Me, Dad.

Trajetória do New Radicals



A banda de rock alternativo New Radicals, formada por Gregg Alexander, Danielle Brisebois, Paul Gordon, Jim McGorman e Sasha Krystov, lançou apenas um álbum. Assim, o CD “Maybe You’ve Been Brainwashed Too”, surgiu em 20 de outubro de 1998.

O trabalho bem recebido pela crítica, que elogiou a vasta gama de influências incomuns para um álbum de pop-rock. Entre elas estão o soul e do rock dos anos 1970.

O primeiro single, “You Get What You Give” tem diversas críticas ao mundo corporativo norte-americano. E a repercussão foi grande, onde o grupo alcançou o quinto lugar das paradas no Reino Unido. E o clipe teve inúmeras exibições na MTV.

Portanto, p álbum atingiu a décima posição no UK Albums Chart e a 41ª na Billboard 200, dos Estados Unidos, onde alcançou o disco de platina, com mais de 1.000.000 de cópias vendidas.



Assim, para promover o álbum, a banda saiu em turnê pelos Estados Unidos em fins de 1998. Fora os shows e os festivais, a turnê incluiu algumas performances ao vivo em rádios e participações em vários programas televisivos de sucesso.

Contudo, após o lançamento de seu segundo single, Someday We’ll Know, Alexander abandonou o grupo, em 1999. O motivo foi que o músico quis focar mais na composição e produção de músicas de outros grupos.

E por causa disso, o segundo single não alcançou tanta popularidade, restando à banda o rótulo de “one-hit wonder”, ou banda de um só hit.

“Havia uma parte de mim que sentia que aquela m… iria me destruir”, disse Gregg posteriormente à “Billboard”.



O desencanto dele com a fama é narrado com detalhes na reportagem da revista americana. Aos 50 anos, hoje a vida dele é recheada por causas sociais e trabalhos com outros artistas.

Posse de Biden

Além do New Radicals, a posse de Joe Biden reúne grandes nomes da música. Como Lady Gaga, Foo Fighters, Bruce Springsteen, John Legend, Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake e Demi Lovato que estão entre os confirmados.



Devido à pandemia, as atividades da cerimônia serão limitadas. Além disso, haverá um grande esquema de segurança na capital Washington. Reforçada após apoiadores de Trump e integrantes de grupos de extrema direita, invadirem o Capitólio no último dia 6, deixando cinco mortos.

A posse de Biden e Kamala Harris não terá desfile, multidões ou baile, mas estão previstos atos virtuais e televisionados para compensar a falta de público. O atual presidente, Donald Trump, não vai comparecer à posse e será substituído pelo vice, Mike Pence.

A cerimônia, normalmente, desde 1901, acontece no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington D.C.Ela é organizada pelo Comitê Congressional Conjunto de Cerimônias de Posse. Na ocasião, o presidente eleito deverá fazer um juramento, previsto no artigo II, seção I, da Constituição dos EUA.

Normalmente, após a cerimônia, o presidente faz o discurso inaugural. Em seguida, há um momento de orações, almoço oficial, desfile presidencial e outros eventos oficiais.



Assim, de acordo com a mídia local, a poetisa Amanda Gorman lerá um poema. Em seguida haverá apresentações musicais, incluindo o New Radicals, Lady gaga, Jennifer López, Garth Brooks. Além de outros nomes da música popular norte-americana.