O que pode levar no Lollapalooza 2023 e é proibido; veja lista

Sediado no Autódromo de Interlagos entre os dias 24 a 26 de março, o Lollapalooza 2023 está recheado de atrações que vão alegrar a galera. No entanto, é importante lembrar o que pode levar no Lollapalooza e o que deve ficar de fora da mochila, para não ser barrado logo na entrada do festival.

Horários dos shows Lollapalooza 2023

Itens permitidos no Lollapalooza

Quem for no Lollapalooza 2023 pode levar para se alimentar apenas itens industrializados lacrados, ou seja, nada de lanche ou bolo feito em casa. No entanto, há uma exceção, frutas cortadas podem ser levadas. No caso de chuva, é necessário ter com você capa de chuva, porque guarda-chuvas não são permitidos.

Também é possível levar água, contanto que seja em copo plástico lacrado e não em formato de garrafas, além de carregadores portáteis, maquiagem, câmeras Polaroid, protetor solar e até remédios, porém, para isso é necessário prescrição médica.

Além disso, para quem se preocupa com o que pode levar no Lollapalooza, é obrigatório estar com sua Pulseira Lolla Cashless, elemento necessário para participar do festival, além de documentos pessoais que comprovam sua identidade.

Pulseira Lolla (funciona como ingresso)

Documentos

Óculos escuros

Barra de cereal

Capa de Chuva

Protetor Solar

Protetor Labial

Frutas Cortadas

Alimentos industrializados lacrados

Chapéu e bonés

Canga

Mochila ou bolsa

Água mineral em copo plástico lacrado

Carregador portátil

Cabo para carregar celular

Maquiagem

Câmera Polaroid

Remédios com laudo/prescrição médica (neste caso, os itens serão deixados na enfermaria e no horário indicado na prescrição serão liberados para serem ministrados)

Itens proibidos no Lollapalooza 2023

Qualquer tipo de lata ou garrada está proibido no Lollapalooza 2023. Água apenas em copo lacrado, mas qualquer outro tipo de bebida não são permitidas na entrada do evento.

Embalagens rígidas com tampa também devem ficar de fora da mochila. Se for levar frutas cortadas - a única comida não industrializada permitida - opte por saquinho de alimentos.

Correntes e cinturões, objetos pontiagudos, fogos de artifício, armas de qualquer tipo, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais também não podem entrar no Lollapalooza.

Garrafas

Latas

Bebidas

Utensílios de armazenagem

Embalagens rígidas com tampa

Capacetes

Cadeiras ou bancos

Armas de fogo

Armas branca

Objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes

Correntes e cinturões

Cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras

Canudos rígidos

Animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhdos de pessoa com deficiência)

Bastão para tirar foto

Drones ou similares

Guarda-chuva

Substâncias inflamáveis

Cigarro eletrônico

Corrosivas e ou tóxicas

Revistas

Jornais

Livros

Copo térmico ou similares

Ainda dá para comprar ingresso?

Ainda há ingressos disponíveis para o Lollapalooza 2023. Então se você quer ir ao evento, a hora é essa! No site há tickets para todos os três dias de eventos, você pode escolher comprar um combo, o que lhe dará direito a mais de um dia ou um específico para a sexta-feira, sábado ou domingo. Os valores começar em R$ 594 por causa das meias-entradas e vão até R$ 2.420.

Os tipos de ingressos são:

Lolla day: ingresso simples e que permite que você assista aos shows do festival em apenas um dia

Lolla double: te dá direito a ir no sexta e domingo

Lolla pass: dá direito a particiar dos três dias de eventos

Lolla comfort: com este ingresso, você tem direito a participar da área exclusiva, que conta com pontos de descanso, bares, cashback para alimentos, bebida e mercadorias

Lolla lounge: com este ingresso você tem direito a conferir os show e ainda acessar a área VIP Lolla Lounge