Horários dos shows Lollapalooza 2023: veja a programação por palco

Billie Eilish, Drake e Twenty One Pilots se apresentam no Lollapalooza 2023 - Foto: Reprodução/Instagram/@billieeilish/@champagnepapi/@twentyonepilots

A 10ª edição do Lollapalooza Brasil acontece nos dias 24, 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos, zona Sul da capital paulista. Billie Eilish, Drake e Twenty One Pilots são as principais atrações do evento neste ano, que também conta com Lil Nas X, Tame Impala, Rosalía e outros nomes da música mundial. Os horários de cada show já foram divulgados pela produção.

Horários Lollapalooza 2023

O Lollapalooza Brasil conta com quatro palcos espalhados pelo Autódromo, que recebem mais de 70 atrações ao longo dos três dias de eventos. Além dos nomes internacionais, o festival também conta com artistas brasileiros incluindo Pedro Sampaio, Ludmilla, L7nnon, Filipe Ret, Pitty, Anavitória e Paralamas do Sucesso.

Sexta-feira, 24 de março | Lollapalooza 2023

Palco Budweiser

12h – 12h30: Aliados

13h20 – 14h05: Baby

15h – 15h45: Anavitória

16h55 – 17h55: Mother Mother

19h05 – 20h05: Kali Uchis

21h15 – 22h45: Billie Eilish

Palco Chevrolet

12h30 – 13h15: Brisa Flow

14h10 – 14h55: Black Alien

15h50 – 16h50: Modest Mouse

18h – 19h: Conan Gray

20h10 – 21h10: Lil Nas X

Palco Adidas

12h – 12h30: Gab Ferreira

13h20 – 14h05: Planta e Raiz

15h – 15h45: Suki Waterhouse

16h55 – 17h55: Hot Milk

19h05 – 20h05: Polo & Pan

21h15 – 22h15: Rise Against

Palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde - Lollapalooza 2023

12h00 – 12h30: Curol

12h45 – 13h15: Aline Rocha

13h30 – 14h15: Madds

14h30 – 15h15: Öwnboss

15h30 – 16h30: Devochka

16h45 – 17h45: Nora en Pure

18h – 19h: Pedro Sampaio

19h15 – 20h15: John Summit

20h30 – 21h30: Gorgon City

21h45 – 22h45: Claptone

Sábado, 25 de março

Palco Budweiser

12h – 12h30: Mulamba

13h05 – 13h45: Tássia Reis

14h40 – 15h35: LUDMILLA

16h45 – 17h45: Wallows

18h55 –19h55: The 1975

21h30 – 23h00: Twenty Øne Piløts

Palco Chevrolet - Lollapalooza 2023

12:30 – 13:00: Medulla

13:50 – 14:35: Gilsons

15:40 – 16:40: YUNGBLUD

17:50 – 18:50: Jane’s Addiction

20:00 – 21:25: Tame Impala

Palco Adidas

12h – 12h30: Ana Frango Elétrico

13h05 –13h45: Carol Biazin

14h40 – 15h35: Pitty

16h45 – 17h45: Filipe Ret

18h55 – 19h55: Sofi Tukker

21h35 – 22h35: Melanie Martinez

Palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde

12h00 – 12h30: Valentina Luz

12h45 – 13h15: Melanie Ribbe

13h30 – 14h15: Binaryh

14h30 – 15h15: D-Nox

15h30 – 16h15: Eli Iwasa

16h30 – 17h30: Almanac

17h45 – 18h45: Liu

19h00 – 20h: Mochakk

20h15 – 21h15: Purple Disco Machine

21h45 – 23h: Jamie XX

Domingo, 26 de março

Palco Budweiser

12h40 –13h20: Larissa Luz

14h15 – 15h15: Rashid

16h25 – 17h25: L7NNON

18h35 – 19h35: Tove Lo

21h – 22h30: Drake

Palco Chevrolet

12h – 12h35: Number Teddie

13h25 – 14h10: Tuyo

15h20 – 16h20: Os Paralamas do Sucesso

17h30 – 18h30: Aurora

19h40 – 20h55: Rosalía

Palco Adidas - Lollapalooza 2023

12h40 – 13h20: Black Pantera

14h15 – 15h15: O Grilo

16h25 – 17h25: The Rose

18h35 – 19h35: Baco Exu do Blues

21h – 22h: Cigarettes After Sex

Palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde - Lollapalooza 2023

12h00 – 12h30: Carol Seubert

12h45 – 13h15: Camilla Brunetta

13h30 – 14h15: Deekapz

14h30 – 15h15: Carola

15h30 – 16h15: Santti

16h30 – 17h30: Rooftime

17h45 – 18h45: Dubdogz x KVSH

19h – 20h: Fred Again..

20h15 – 21h15: Alison Wonderland

21h30 – 22h30: Armin van Buuren

O que pode levar no Lollapalooza?

O Lolla também divulgou a lista de itens que podem e não podem ser levados pelo público. A organização reforça que itens como chapéus, bonés, mochilas e bolsas também podem ser comprados dentro do evento na LOLLA Store. Já os remédios serão deixados na enfermaria e no horário indicado na prescrição serão liberados para serem ministrados.

Todo o público passa por uma revista e inspeção corporal antes de entrar no evento. Itens não autorizados serão descartados.

O que pode pode levar no Lollapalooza 2023: Pulseira Lolla Cashless by Bradesco (único e exclusivo ingresso do festival), documentos pessoais, óculos escuros, barra de cereal, capa de chuva, protetor solar, protetor labial, frutas cortadas, alimentos industrializados lacrados, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa, água mineral em copo plástico lacrado, carregador portátil e cabo para carregar celular, remédios com laudo/prescrição médica, maquiagem e câmera Polaroid.

O que não pode levar no Lollapalooza 2023: garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência); bastão para tirar foto, drones ou similares, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, cigarro eletrônico, corrosivas e ou tóxicas, revistas, jornais, livros e copo térmico ou similares.

