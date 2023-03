Pode levar água no Lollapalooza 2023? Confira as regras

Para quem tem medo de ter seus itens jogados fora durante a revista na entrada do festival de música, é essencial ficar olho no que pode e o que não pode entrar no evento. Bebidas são sempre uma preocupação. Afinal, Pode levar água no Lollapalooza ou não?

De acordo com o site do evento, é permitido levar água ao Lollapalooza. Porém, apenas em formato de copo e totalmente lacrado de fábrica.

Garrafas de água não podem entrar e nem copos térmicos. Além disso, não é permitido levar bebidas alcoólicas ou similares. No entanto, você pode ficar tranquilo, pois lá dentro será possível comprar de tudo.

Então, se você não encontrar copo de água para comprar ou não quiser carregar o peso até lá, é só esperar entrar no evento e adquirir lá mesmo. Você também terá acesso a venda de alimentos, lembranças, entre outros itens exclusivos do festival.

O pagamento é feito com a sua Pulseira Lolla Cashless, que também é usada como ingresso para entrar no evento. Você aproxima ela de um leitor, primeiro para confirmar a compra e depois para pagar. O valor será deduzido do seu crédito.

O Lollapalooza vai ser realizado no Autódromo de Interlagos entre os dias 24 e 26 de março de 2023, de sexta-feira a domingo.

Como funcionam os Lockers do Lollapalooza?

Se você não quiser ficar carregando a sua bolsa pelo festival, pode guardar nos lockers. Porém, é importante frisar que não é permitido guardar nesses armários qualquer item que seja proibido no evento, apenas o que você tem permissão de carregar na mochila. Se você estiver portando algo proibido, ele será descartado na entrada do Autódromo.

Além disso, só é permitido guardar itens de certa altura e largura. Se estiver fora da medida, não é possível guarda-lo. Os armários comportam bolsas e mochilas pequenas, médias ou grandes e possuem tamanhos e valores diferentes.

O número de armários é limitado, então se adiante e já garante o seu. Atualmente no site oficial do festival, só há disponibilidade para a reserva dos lockers de tamanho M e G.

Locker - M

26 CM altura X 34 CM largura X 50 CM profundidade. Valor: R$ 50

Locker - G

37 CM altura X 34 CM largura X 60 CM profundidade. Valor: R$ 60

Como chegar no Lollapalooza 2023?

O Lollapalooza é sediado no Autódromo José Carlos Pace, também conhecido como Autódromo de Interlagos, localizado na Avenida Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo, 04801-010.

O site oficial do evento informa que não há estacionamento disponível no local, então o ideal é ir de transporte público ou veículo de aplicativo. Se você optar por ir com moto ou veículo próprio, não terá onde deixá-lo.

Para quem optar pelo transporte, o ideal é parar na estação de metrô Bruno Covas-Mendes/Vila Natal, da Linha 9 – Esmeralda/Osasco. O Autódromo fica a aproximadamente 850 metros, então você pode ir andando ou pedir um motorista pelos aplicativos da Uber, 99, Lady Driver, entre outros.

Que horas começa o Lollapalooza 2023?

De sexta a domingo, o cronograma de shows do Lollapalooza 2023 começa a partir do meio-dia. Os portões abrem uma hora antes.

As apresentações estão divididas em quatro palcos, o Palco Budweiser, o Palco Chevolet, o Palco Adidas e o Perry's By Johnnie Walker Blonde.

Billie Eilish e Lil Nas X serão os headliners da sexta-feira (24), que também contará com artistas como Kali Uchis, Conan Gray, Pedro Sampaio, Anavitória, entre outros.

Já no sábado (25), o palco principal é de Twenty One Pilots. Entre os principais nomes deste dia, também estão The 1975, Wallows, Tame Impala, Melanie Martinez e Yungblud.

No domingo (26), Drake e Rosalía são as principais atrações. O festival também contará com Tove Lo, Aurora, Os Paralamas do Sucesso, entre outros no dia de encerramento.

