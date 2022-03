O que pode levar no Lollapalooza, horário dos shows e como chegar

Lista do que pode e não pode levar no Lollapalooza já foi divulgada - Foto: Divulgação/T4F/IHF/Aragão

O Lollapalooza Brasil deste ano acontece nos dias 25, 26 e 27 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Quem for comparecer aos shows precisa se atentar à lista do que pode e o que não pode levar no Lollapalooza, já que alguns objetos são proibidos no local.

O que não pode levar no Lollapalooza?

Entre os objetos que não pode levar no Lollapalooza 2022 estão: garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, animais (exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual), bastão para tirar foto, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, corrosivas e ou tóxicas, revistas, jornais e livros.

Já na lista do que pode levar, o primeiro item essencial é a pulseira Lolla Cashless, que dá acesso ao festival e também é usada para realizar compras dentro do evento. Será necessário apresentar o comprovante de vacinação, digital ou físico, com, no mínimo, duas doses da vacina contra a Covid-19 e um documento com foto.

É permitido levar documentos pessoais, óculos escuros, barra de cereal, capa de chuva, protetor solar, protetor labial, câmera portátil, frutas cortadas, alimentos industrializados lacrados, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa.

Todo o público do festival é submetido a uma revista pessoal e inspeção. Os itens que não forem permitidos precisam ser descartados.

As máscaras não serão obrigatórias, de acordo com o decreto 66.554/2022 e 66.575/2022 do Estado de São Paulo. Entretanto, a produção do evento recomenda o uso para a proteção do público.

No #LollaBR você pode colar com de tudo um pouco. Quer dizer, quase tudo. Confira aqui as listas do que você pode e o que não pode levar para o festival. Fique atento para não vacilar com isso, viu? pic.twitter.com/6jGiFtzlbN — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) March 22, 2022

Como chegar no Lollapalooza Brasil 2022?

A principal opção para chegar ao Lollapalooza é por meio do trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A estação mais próxima do local é a Autódromo (Linha 9 – Esmeralda) – depois, é necessário fazer uma caminhada de aproximadamente 15 minutos até o local. As ruas ao redor do autódromo ficam fechadas apenas para pedestres e todo o caminho até o festival é sinalizado por placas.

É possível acessar a linha esmeralda da CPTM fazendo transferência em Pinheiros (Linha 4 – Amarela) ou em Santo Amaro (Linha 5 – Lilás). A passagem tem o custo de R$4,40. Os trens funcionarão até às 01h nos três dias de festival. Há também as linhas de ônibus da SP Trans – o público pode consultar os trajetos direto no site da companhia.

O Lollapalooza oferece o próprio serviço de transporte, o Lolla Transfer. Há pontos espalhados em São Paulo, Grande São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, e o preço varia de acordo com o trajeto – os bilhetes precisam ser adquiridos antecipadamente. Para quem está na capital, o valor de ida e volta é de R$110 e os veículos saem dos pontos:

Renaissance São Paulo Hotel: Alameda Santos, 2233 – Jardim Paulista

Ginásio do Ibirapuera: R. Manuel da Nóbrega, 1361 – Ibirapuera

Hilton São Paulo Morumbi: Av. das Nações Unidas, 12901 – Brooklin

Holiday Inn Anhembi: R. Prof. Milton Rodrigues, 100 – Parque Anhembi

Haverá bolsões para táxis na avenida Senador Teotônio Viela. Os carros por aplicativo funcionarão normalmente, mas vale lembrar que não haverá estacionamento oficial este ano.

Horários Lollapalooza 2022

Sexta-feira, 25 de março – Horários Lollapalooza 2022

Palco Budweiser: 13:05-13:50 – Detonautas

14:45 às 15:30 – Turnstile

16:40 às 17:40 – LP

18:50 às 20:05 – Machine Gun Kelly

21:15 às 22:45 – The Strokes

Palco Onix: 12:30 às 13:00 – 89 FM

13:55 às 14:40 – Jxdn

15:35 às 16:35 – The Wombats

17:45 às 18:45 – Marina

20:10 às 21:10 – Doja Cat

Palco Adidas: 13:05 às 13:50 – Edgar

14:45 às 15:30 – Matuê

16:40 às 17:40 – Pabllo Vittar

18:50 às 19:50 – Caribou

21:15 às 22:15 – Jack Harlow

Palco Perry’s by Doritos: 12:30 às 13:15 – Beowulf

13:30 às 14:15 – Barja

14:30 às 15:25 – Meca

15:40 às 16:35 – Vinne

16:50 às 17:45 – Jetlag

18:00 às 18:45 – 070 Shake

19:00 às 20:00 – Ashnikko

20:15 às 21:15 – Chris Lake

21:30 às 22:30 – Alan Walker

Sábado, 26 de março – Horários Lollapalooza 2022

Palco Budweiser: 13:05 às 13:50 – Terno Rei

14:45 às 15:45 – Silva

16:55 às 17:55 – Two Feet

19:05 às 20:05 – Emicida

21:30 às 23:00 – Miley Cyrus

Palco Onix: 12:15 às 13:00 – Lamparina

13:55 às 14:40 – Clarice Falcão

15:50 às 16:50 – Jão

18:00 às 19:00 – A Day to Remember

20:10 às 21:25 – A$AP Rocky

Palco Adidas: 13:05 às 13:50 – MC Tha

14:45 às 15:45 – Jup do Bairro

16:55 às 17:55 – Remi Wolf

19:05 às 20:05 – Alessia Cara

21:45 às 22:45 – Alexisonfire

Palco Perry’s by Doritos: 12:00 às 12:45 – Fatnotronic

13:00 às 13:45 – Ashibah

14:00 às 15:00 – Victor Lou

15:15 às 16:15 – Chemical Surf

16:30 às 17:30 – DJ Marky

17:45 às 18:45 – Boombox Cartel

19:00 às 20:00 – WC no Beat

20:15 às 21:15 – Deorro

21:30 às 22:50 – Alok

Domingo, 27 de março – Horários Lollapalooza 2022

Palco Budweiser

12:00 às 12:50 – Lagum

13:45 às 14:45 – Rashid

15:55 às 16-55 – Idles

18:05 às 19:05 – The Libertines

20:30 às 22:30 – Foo Fighters

Palco Onix

12:55 às 13:40 – Aliados

14:50 às 15:50 – Fresno

17:00 às 18:00 – Black Pumas

19:10 às 20:25 – Martin Garrix

Palco Adidas

12:00 às 12:50 – Menores Atos

13:45 às 14:45 – Planta e Raiz

15:55 às 16:55 – Marina Sena

18:05 às 19:05 – Djonga

20:30 às 21:30 – Kehlani

Palco Perry’s by Doritos

12:00 às 12:50 – FractaLL x Rocksted

13:00 às 13:45 – Malifoo

14:00 às 14:45 – Evokings

15:00 às 15:45 – Fancy Inc

16:00 às 17:00 – Cat Dealers

17:15 às 18:15 – Goldfish

18:30 às 19:30 – Kaytranada

20:00 às 21:00 – Gloria Groove

21:25 às 22:25 –Alesso

