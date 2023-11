O que pode o que não pode levar no show do RBD no Morumbi?

Está chegando a hora dos fãs do RBD matarem as saudades do grupo mexicano! Nesta segunda, 13, os artistas fazem mais um show no Estádio do Morumbi, e 16, 17, 18 e 19 no Allianz Parque, às 20h. Antes de irem para os estádios, os fãs devem ficar atentos à lista do que podem levar às apresentações, já que objetos proibidos serão descartados durante a revista pessoal.

O que pode levar para o show do RBD?

A Live Nation, produtora responsável pelos shows do RBD no Brasil, divulgou a lista de itens que serão permitidos para as apresentações no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A relação dos objetos poderão ser levados para São Paulo será divulgada nos próximos dias, mas as regras devem se manter as mesmas.

A Eventim esclareceu através dos comentários de sua página no Instagram, já que não foi listado os itens permitidos. Em resposta a uma fã, a produtora afirmou que não será permitida a entrada de bebidas de qualquer natureza, incluindo água.

Será permitida a entrada de alimentos industrializados e lacrados, como barras de cereais, salgadinhos, entre outros que se encaixem nessa regra. Itens abertos ou levados fora da embalagem original e que não estejam lacrados serão descartados no momento da revista.

Os fãs também poderão levar máquinas no estilo Polaroid, carregadores portáteis, capas de chuva e bolsas e mochilas pequenas e lenços umedecidos em embalagem lacrada.

O que não pode levar para os shows do RBD?

A lista de itens proibidos é extensa. Na parte de alimentação, não será permitida a entrada de líquido de qualquer espécie - os fãs podem comprar água, cerveja e refrigerante dentro do estádio. Outra regra para qual os fãs devem se atentar é sobre roupas e acessórios, que não podem ter partes agudas, correntes, cinturões e pingentes. Também não é permitida a entrada com camisas de time e bolsas maiores que 30x15x20cm.

Para quem quer guardar recordações do show, as fotos poderão ser feitas com o celular ou câmeras Polaroid. Câmeras fotográficas, filmadoras profissionais e com lente destacável não poderão entrar no estádio, assim como bastões de selfie.

Vale lembrar que itens não permitidos serão barrados na porta e descartados. Não há guarda-volumes no local, portanto, atente-se a lista:

Itens proibidos no show do RBD

Eletrônicos

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

Go-pro ou dispositivos similares;

Tablets;

Bastão de selfie;

Alimentação

Bebidas alcóolicas e de qualquer espécie;

Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem cortante ou materiais que possam causar ferimentos;

Vestuário

Correntes, cinturões e pingentes;

Roupas ou acessórios com partes pontiagudas;

Mochilas ou bolsas maiores do que as dimensões 30x15x20cm;

Camisetas de times de futebol;

Drogas e medicamentos

Drogas ilegais, substâncias tóxicas e medicamentos sem receita médica;

Desodorante, cosméticos ou perfumes em recipientes com volume superior a 90ml;

Diversos

Cartazes;

Guarda-chuvas;

Materiais destinados à fabricação de bombas ou inflamáveis;

Lasers, walkie-talkies e drones;

Pistolas de água;

Panfletos e adesivos;

Animais – exceto cães guia identificados;

Utensílios de armazenagem;

Cadeiras ou bancos;

Buzinas de ar;

Cigarros eletrônicos;

Objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, policiamento e segurança do local.

Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;

Fogos de artifício;

Papel em rolo, jornais e revistas;

Bandeiras;

Capacetes de moto ou similares;

Como chegar ao Estádio do Morumbi para o show do Rebelde?

A estação de metrô mais próxima do Estádio do Morumbi é a São Paulo-Morumbi, da linha 4-Amarela, que fica a 1,4 km de distância. Quem optar por ir andando até o local deve levar em média de 22 minutos de caminhada, de acordo com o Google Maps.

Também é possível ir de carro de aplicativo ou de ônibus da estação até o local do show. O Google Maps indica que as linhas que passam pelo estádio são 746H-10 Santo Amaro, 8029-10 Shop Portal e 8028-10 Paraisópolis.

Outra opção, um pouco mais longe, é desembarcar na estação Giovanni Gronchi, da linha 5-Lilás, que fica a 5,6km de distância. De lá, é possível chegar no estádio de ônibus através das linhas 647A-10 – Valo Velho – Pinheiros, 647P-10 – Cohab Adventista – Term. Pinheiros e 5119-10 – Term. Capelinha – Lgo. São Francisco.

Várias linhas de ônibus saindo de dezenas de pontos de São Paulo passam pelo local. No entanto, é necessário consultar o site da SPTrans no dia do evento, já que as rotas podem sofrer alterações devido ao movimento.

