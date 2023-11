O que pode e não pode levar nos shows da Taylor Swift no Brasil?

A cantora Taylor Swift desembarca no Brasil em novembro de 2023 para seis shows da "The Eras Tour", a primeira turnê que a estrela do pop traz para a América do Sul. Os fãs que vão comparecer aos eventos devem ficar atentos aos objetos que podem e não podem ser levados nos dias das apresentações. As regras são válidas para ambas as cidades.

O que pode levar no show da Taylor Swift?

Os fãs que quiserem levar alimentos para o show da cantora poderão entrar apenas com barras de cereais, conforme consta na lista publicada pela Time For Fun, que não menciona outros tipos de comestíveis. No entanto, não será permitida a entrada de bebidas.

Para maior conforto, o público também poderá entrar com óculos escuros, capa de chuva, protetor solar, protetor labial, mochila ou bolsa, carregador portátil e cabo para carregar celular, remédios com laudo/prescrição médica, maquiagem e câmera Polaroid, além dos documentos pessoais e ingressos, essenciais para a entrada no estádio.

Outra dúvida que surgiu entre os swifties é se a bolsa ou mochila deve ser obrigatoriamente transparente, como aconteceu em alguns shows da The Eras Tour fora do país. No X (antigo Twitter), a T4F afirmou que a regra não será aplicada no Brasil. "Oi, pessoal! Não será obrigatório para os shows do Brasil. Em breve divulgaremos algumas informações gerais, incluindo o que pode e não pode levar", escreveram.

O que não pode levar?

A lista do que não será permitido na entrada dos shows é grande, e os fãs devem ficar atentos, já que itens proibidos serão descartados durante a revista pessoal a que todos os fãs são submetidos antes de entrarem nos estádios. Vale lembrar que ambas as listas podem sofrer alterações sem aviso prévio - a T4F recomenda que o público verifique os itens que podem ser levados novamente no site oficial antes do deslocamento para o local.

Objetos que não podem ser levados para o show da Taylor Swift incluem: garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência); bastão para tirar foto, drones ou similares, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, cigarro eletrônico, corrosivas e ou tóxicas, revistas, jornais, livros e copo térmico ou similares.

Quando os pacotes VIP vão estar disponíveis?

Os fãs que adquiriram os pacotes VIP da The Eras Tour receberão em breve as instruções da T4F para a retirada, que acontece antes das apresentações. Nos Estados Unidos, os fãs que adquiriram os ingressos mais caros receberam: uma bolsa personalizada, um conjunto de adesivos e postais, um pin colecionável, quatro fotos impressas, um cordão LED e um ingresso colecionável holográfico. Os itens podem sofrer alterações em cada país.

O público que optou pelo VIP também tem direito a entrar antecipadamente nos estádios. As regras e os horários serão divulgados mais próximos aos shows.

Os fãs que não compraram o pacote, mas desejam adquirir lembranças, poderão comprar itens exclusivos do merchandising da cantora nos estandes que serão montados no Allianz Parque e no Engenhão.

Ainda tem ingressos para os shows da Taylor Swift?

Todos os ingressos para as apresentações de Taylor Swift no Brasil estão esgotados. Recentemente, a Tickets For Fun abriu um novo lote de entradas para todos os shows, sem aviso prévio, mas que já foram vendidas. Os fãs que não conseguiram comprar os bilhetes podem ficar de olho no site caso isso aconteça novamente.

Taylor Swift se apresenta nos dias 17, 18 e 19 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no Allianz Parque, em São Paulo, em 24, 25 e 26 de novembro. Essa é a primeira vez que a loirinha traz uma de suas turnês ao Brasil e a segunda visita ao país. A famosa esteve em solo brasileiro brevemente em 2012 para promover o álbum "Red".

Os shows da The Eras tour tem 3h30 de duração, com a apresentação de 44 músicas. A cantora passa por todas as "eras" de suas carreiras, incluindo faixas de nove de seus dez álbuns.

