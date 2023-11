Vai ter transmissão do show do RBD no Rio de Janeiro?

Nesta sexta-feira, 9, acontece o primeira apresentação da turnê Soy Rebelde no Rio de Janeiro. O grupo mexicano sobe ao palco a partir das 20h30 no Estádio do Engenhão, onde mais de 40 mil pessoas aguardam os cantores. Na web, fãs que não vão comparecer ao evento estão curiosos para saber se vai ter transmissão do show do RBD ou não.

Onde assistir o show do RBD hoje?

Não haverá transmissão do show do RBD no Rio de Janeiro e nem das apresentações em São Paulo, já que nenhuma emissora anunciou a exibição do espetáculo em tempo real. Geralmente, os streamings e canais de TV só adquirem os direitos de grandes festivais, que não é o caso dessa vez.

Para curtir a apresentação, somente indo presencialmente nos estádios. No entanto, todos os ingressos para os shows no Brasil já estão esgotados no site da Eventim e nas bilheterias oficiais. O grupo se apresenta nos dias 9 e 10 de novembro no Rio de Janeiro e segue para São Paulo, onde realizarão mais seis shows: 12 e 13 no Morumbi e 16, 17, 18 e 19 no Allianz Parque.

O público de casa pode acompanhar as novidades através dos fã clubes, que estão publicando todos os passos dos mexicanos durante a passagem pelo Brasil. Algumas das páginas no X (antigo Twitter) que estão fazendo a cobertura são o @PortalRBD, @rbdmaniaco e @RBDPortalBrasil.

Essa é a quinta vez que o RBD vem ao Brasil, sendo a primeira em quase 15 anos depois do fim da banda em 2008. Os mexicanos se tornaram um fenômeno em terras brasileiras na década de 2000, quando "Rebelde" foi exibida pela primeira vez no SBT. Apesar da parceria musical ter chegado ao fim há mais de dez anos, muitos fãs continuaram acompanhando os artistas individualmente em seus projetos solo.

O grupo se apresentou pela primeira vez no Brasil em fevereiro de 2006, mas a visita terminou em tragédia. A apresentação iria acontecer no estacionamento do supermercado Extra, na avenida Guarapiranga, zona sul de São Paulo, mas o tumulto causou pisoteamentos, deixando 3 pessoas mortas e 42 feridas, conforme notícias da época.

O sexteto retornou ao País no mesmo ano, em outubro, com a turnê "Generación", passando por 12 cidades e gravou o DVD "Live in Rio" no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Os mexicanos voltaram ao Brasil em 2007 e duas vezes em 2008, sendo a última com a "Turnê do Adeus".

Como serão os shows do RBD no Brasil?

O grupo inclui na setlist sucessos dos seis álbuns lançados na década de 2000, quando estavam no auge do sucesso: "Rebelde" (2004), "Nuestro Amor" (2005), "Celestial" (2006), "Rebels" (2006), "Empezar Desde Cero" (2007) e "Para Olvidarte de Mí" (2009). Serão apresentadas mais de 20 faixas em aproximadamente 2h30, incluindo alguns medleys.

Além das apresentações em grupo, os cinco integrantes também têm momentos solos no palco - cada um deles canta uma das músicas sozinho. O show é encerrado com a icônica faixa "Rebelde", trilha sonora da novela e um dos maiores hits do sexteto.

Vale lembrar que a setlist pode sofrer pequenas alterações entre os shows. O Brasil é o terceiro país que recebe o show, além dos Estados Unidos e Colômbia. A turnê será encerrada no México.

Confira a setlist do show do RBD no Brasil:

1 - Volver a ser rebelde (Intro)

2 - Tras de mí

3 - Un poco de tu amor

4 - Cerquita de ti

5 - Aún hay algo (revamped version)

6 - Otro día que va

7 - Así soy yo / Cuando el amor se acaba / Fuego (Medley: Chicas rebelde)

8 - Energía rebelde (Christopher’s speech)

9 - Inalcanzable

10 - Tenerte y quererte / Me voy / Dame / Y no puedo olvidarte / Para olvidarte de mí (Medley: Eras rebelde)

11 - Enséñame

12 - Qué hay detrás (revamped version)

13 - Quisiera ser / I Wanna Be the Rain

14 - Orgullo soy rebelgay (Christian’s speech)

15 - Celestial

16 - Bésame sin miedo

17 - Ser o parecer (revamped version)

18 - Futuro ex-novio / Qué fue del amor (Medley: Chicos rebelde)

19 - Solo quédate en silencio

20 - Sálvame

21 - Rebelde

