Show do RBD vai ter transmissão no Multishow hoje?

O segundo show do RBD no Brasil acontece nesta sexta-feira, 10, no Rio de Janeiro. Os fãs que não conseguiram adquirir os disputados ingressos ou que não poderão comparecer ao evento estão ansiosos para saber se as apresentações serão transmitidas em algum canal, incluindo o Multishow, que costuma ser o responsável pela cobertura de grandes eventos. Afinal, onde assistir o espetáculo dos mexicanos?

Onde será transmitido o show do RBD?

As apresentações do grupo RBD não serão transmitidas por nenhum canal de televisão ou streaming de forma oficial. No primeiro show, alguns fãs fizeram transmissões ao vivo de forma amadora nas redes sociais, como o Instagram e o TikTok, além de fã-clubes publicarem fotos e vídeos em tempo real.

O Multishow pertence ao grupo Globo, que adquire os direitos de transmissão de alguns dos eventos mais prestigiados que acontecem no Brasil. No entanto, o canal só costuma exibir shows em tempo real quando eles acontecem em grandes festivais, o que não é o caso. Nenhuma emissora exibe apresentações solo de artistas.

Também não é possível comprar ingressos para as apresentações, já que todas as entradas estão esgotadas há meses. O anúncio dos shows do grupo mexicano no Brasil deu início a uma verdadeira corrida pelos bilhetes, que se esgotaram no mesmo dia do início das vendas.

A boa notícia é que o RBD já oficializou que a Soy Rebelde Tour será gravada. A cantora Anahí publicou em seus stories, em junho, que uma das apresentações no México será registrada. “México… Com todas estas noites mágicas… Uma terá que ser gravada para a história…”, disse a loira. A mensagem foi republicada pela Televisa, responsável pela novela "Rebelde" (2004).

Ainda não há informações oficiais sobre qual será o destino da gravação, mas os fãs esperam que seja lançado um DVD como uma forma de guardar lembranças dos shows, já que a turnê não será estendida para 2024. As apresentações terminam em 17 de dezembro no país natal dos famosos.

Quantos shows do RBD vão ter no Brasil?

O RBD desembarcou no Brasil para realizar oito shows nos próximos dias. Dois deles são no Rio de Janeiro, em 9 e 10 de novembro, quinta a sexta-feira, e os demais acontecem em São Paulo. Por conta da demanda, as datas da capital paulista tiveram que ser divididas em dois locais diferentes. O grupo sobe ao palco no Estádio do Morumbi nos dias 12 e 13 e no Allianz Parque nos dias 16, 17, 18 e 19.

Os shows na capital paulista também não contam com ato de abertura, sendo o RBD a única apresentação da noite. Por lá, as apresentações estão marcadas para começar às 20h.

Os mexicanos se transformaram em um fenômeno no Brasil em 2005, quando a novela produzida pela Televisa começou a ser exibida no SBT, rendendo índices de audiência muito mais altos que o canal de Silvio Santos estava acostumado.

A banda veio ao Brasil algumas vezes durante o auge da carreira. A primeira foi em 2006, que terminou em tragédia por conta de um tumulto que ocorreu no estacionamento do supermercado Extra, onde os mexicanos dariam autógrafos e cantariam algumas músicas. Duas pessoas morreram e 40 ficaram feridas, conforme notícias da época.

O grupo retornou ao País em outubro do mesmo ano para uma série de apresentações com a turnê "Generación", que passou por 13 cidades, e aproveitaram a ocasião para gravarem o DVD "Live in Rio". O RBD também esteve em território brasileiro em 2007, quando foram recebidos pelo presidente Lula (PT) no Palácio da Alvorada.

Outros shows dos mexicanos aconteceram em agosto, quando o RBD veio ao Brasil com a "Turnê do Adeus" após anunciarem o fim da banda.