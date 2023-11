Por que não vai ter show da Taylor Swift hoje? Veja nova data

A cantora Taylor Swift anunciou o adiamento do show que seria realizado hoje, 18, no Rio de Janeiro. Os portões do Estádio Nilton Santos já estavam abertos e milhares de fãs aguardavam o início da apresentação no local quando o comunicado foi dado. O espetáculo ocorrerá na segunda-feira, 20.

Show da Taylor Swift foi cancelado?

O show da Taylor Swift foi adiado devido às altas temperaturas registradas no Rio de Janeiro, que bateu recorde de 41,2ºC. A decisão foi publicada pela artista em sua página no Instagram, que já estava no camarim se preparando para o espetáculo. "Estou escrevendo isso do meu camarim no estádio. Foi tomada a decisão de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas artistas e equipe técnica devem e sempre estarão em primeiro lugar", diz o post.

Em vídeo publicado no Twitter, o prefeito Eduardo Paes afirmou que Taylor Swift também não está bem devido aos acontecimentos de ontem - uma fã morreu após passar mal e sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ana Clara Benevides, de 23 anos, foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu. Também foram registrados mais de mil desmaios.

Até então, a T4F proibia que os fãs levassem garrafas d'água para dentro do estádio. No entanto, Flávio Dino, Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, determinou a liberação das garrafas e copos d'água. A deputada Érika Hilton (PSOL-SP) também protocolou um Projeto de Lei que torna obrigatório o fornecimento de água gratuita em shows.

Taylor Swift e a T4F lamentaram o falecimento da fã nas redes sociais. A cantora também informou que não falaria sobre o ocorrido no palco, pois e se sente dominada pela dor quanto tenta tocar no assunto. "Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e meu coração partido está com sua família e amigos", finalizou.

