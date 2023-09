Que horas abre o portão do The Town no 1º fim de semana?

Nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, acontece a primeira edição do festival The Town em São Paulo. O evento recebe ao longo dos cinco dias grandes nomes da música nacional e internacional, incluindo Bruno Mars, Maroon 5, Foo Fights, Post Malone, entre outros. Quer chegar cedo e não sabe que horas abre o portão do The Town? Confira!

Programação do The Town em São Paulo

Os portões do The Town abrem às 14h (de Brasília) em todos os dias de festival. As primeiras apresentações estão marcadas para às 15h nos palcos secundários, enquanto os shows do palco principal tem início às 16h.

As últimas apresentações de cada dia estão marcadas para às 23h, com duração prevista de 2h. Sendo assim, o evento deve terminar por volta das 1h - mas o público não precisa se preocupar pois o metrô e o trem funcionarão durante 24 horas.

O The Town conta com seis palcos espalhados pelo Autódromo, sendo o The One e o Skyline onde irão se apresentar os nomes mais esperados de cada dia.

Os horários das apresentações de todos os palcos já foram divulgado pela organização. Além das principais apresentações da noite, o público pode conferir os shows que serão realizados nos palcos New Dance Order, Factory, São Paulo Square e Highway Stage no site do evento.

Como ir para o festival?

A produção recomenda que o público utilize o transporte público ou os tranfers oficiais para chegar ao Autódromo de Interlagos. É melhor evitar ir de carro particular, pois o trânsito na região costuma ser grande em dia de eventos.

Entre as opções, é possível desembarcar na estação Autódromo da linha 9-Amarela, que está a 600m da entrada do evento - serão disponibilizados trem expressos e semiexpressos mediante compra de entrada antecipada no aplicativo ou site da Ingresso.

O The Town também disponibiliza ônibus que saem de sete pontos da capital paulista, também mediante compra antecipada.

Trem: desembarque na estação Autódromo (linha 9-Esmeralda).

Trem semiexpresso (R$ 15 ida e volta): embarque nas estações Barueri, Carapicuíba, Osasco, Pinheiros, Vila Olímpia, Berrini, Morumbi, Santo Amaro e Autódromo.

Idas a cada 60 min, das 11h30 às 19h30

Voltas a cada 60min, das 00h às 4h

Trem expresso (R$ 40 ida e volta): embarque nas estações Barueri, Pinheiros e Autódromo

Partidas a cada 60min, das 12h às 20h

The Town express (de R$ 10 a R$ 30): pontos de embarque no Terminal Parque Dom Pedro II, Terminal Barra Funda, Aeroporto de Congonhas (VIP), Panamby - Morumbi, Terminal Vila Yara, E. T. Itaquera e Terminal Penha.

Horários: embarques de ida entre 10h e 20h

Ainda tem ingresso para o The Town?

De acordo com o site do evento, há ingressos disponíveis somente para os dias 2 e 7, que contam com shows de Post Malone e Maroon 5. As demais datas já estão esgotadas.

A vendas das entradas são feitas exclusivamente pelo site da TicketMaster. Antes de iniciar a compra, é necessário fazer um cadastro e informar alguns dados pessoais.

O valor do ingresso é de R$ 815 a inteira e R$407,50 a meia-entrada para maiores de 60 anos, estudantes, jovens de baixa renda, pessoas com deficiência, profissionais das Redes Públicas de Ensino de São Paulo e aposentados. Será necessário comprovar o direito ao benefício na entrada do evento.

Os ingressos são totalmente digitais. Depois de concluir a compra, vá na aba "meus pedidos" para ser redirecionado para baixar o aplicativo Qentro.

Uma vez dentro do aplicativo, informe seu e-mail e senha para ter acesso. Vale lembrar que na entrada do evento não serão aceitos prints do QR code - será necessário entrar mostrando o ingresso direto no app.