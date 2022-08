Prêmio Multishow votar: como participar da votação em 2022

Já é possível votar nos seus artistas favoritos no Prêmio Multishow! Os destaques deste ano são Anitta, Ludmilla, Glória Groove e Luísa Sonza, além de dezenas de outros cantores que dependem do engajamento dos fãs para levar o prêmio para casa. O Prêmio Multishow votar acontece no site oficial, veja como participar.

Prêmio Multishow votar no site oficial

Os fãs que desejam participar da votação do prêmio Multishow precisam acessar o site oficial da premiação, onde todas as categorias estão listadas. Siga os passos:

1 – Acesse o portal oficial do prêmio Multishow e vá até a página de votação.

2- Clique no ícone do lado direito no canto superior da tela para fazer login na sua conta Globo.com ou se cadastrar.

3 – Quem já tiver cadastro na plataforma só precisa preencher os campos de e-mail e senha. Também é possível fazer login usando as contas do Facebook, Apple ou Google inserindo os dados que você usa nessas redes.

Os internautas que estão acessando o portal pela primeira vez precisam se cadastrar na plataforma. Clique em ‘cadastre-se’ para ser redirecionado para a página. O sistema pedirá nome completo, e-mail, criação de uma senha, gênero, data de nascimento e endereço. Também é necessário concordar com os termos de política e privacidade.

4- Volte para a tela da votação. Role para baixo até encontrar a categoria que deseja votar. Se quiser votar em todas, basta seguir a ordem que aparece na tela.

5 – Clique em “vote aqui” na categoria desejada. Depois, escolha entre os indicados e faça a confirmação de segurança clicando em “sou humano”.

6 – Em poucos segundos, o voto será computado. Os fãs podem votar quantas vezes desejarem.

Quando vai ser o Prêmio Multishow?

O Prêmio Multishow acontecerá no dia 18 de outubro, terça-feira, no Rio de Janeiro. O horário ainda será divulgado, assim como as formas de assistir ao evento. Linn da Quebrada, Gloria Groove e Marcos Mion são os apresentadores deste ano.

A influenciadora Pequena Lô será a repórter de bastidores. A famosa vai mostrar tudo o que rola atrás do palco do evento nas redes sociais do Multishow. Neste ano, o conceito do evento é “Mais perto do que nunca”, com o objetivo de tornar os fãs a protagonistas ao lado de seus artistas favoritos.

Anitta e Glória Groove são as artistas que lideram no número de indicações, com oito indicações cada uma. Ludmilla e Jão vem logo atrás, com seis indicações cada. Quem fecha o pódio é a banda Jovem Dionísio, que faz sua estreia no prêmio com cinco indicações.

Quem está indicado ao prêmio Multishow?

Artista do Ano

Anitta

Gloria Groove

Gusttavo Lima

Jão

João Gomes

L7nnon

Ludmilla

Luísa Sonza

Música do ano

Acorda Pedrinho – Jovem Dionísio

Desenrola Bate Joga de Ladin (Part. DJ Biel do Furduncinho) – L7nnon, Os Hawaianos e DJ Bel da CDD

Envolver – Anitta

Fé – IZA

Maldivas – Ludmilla

Malvadão 3 – Xamã, Gustah e Neo Beats

Vampiro – Matuê, WIU e Teto

Vermelho – Gloria Groove

Revelação do Ano

Ana Castela

Bala Desejo

Jovem Dionísio

Mari Fernandes

Nattanzinho

Rachel Reis

Tasha & Tracie

Urias

Grupo do Ano

Jovem Dionísio

Afrocidade

Bala Desejo

Black Pantera

Gilsons

Grupo Menos é Mais

Lagum

Raça Negra

Dupla do Ano

Anavitória

Diego & Victor Hugo

Henrique & Juliano

Jorge & Mateus

Maiara & Maraisa

Matheus & Kauan

Tasha & Tracie

YOÙN

Álbum do Ano

Lady Leste – Gloria Groove

LUME – Filipe Ret

Numanice #2 – Ludmilla

Pirata – Jão

Pra Gente Acordar – Gilsons

QVVJFA? – Baco Exu do Blues

Sobre Viver – Criolo

Versions of Me – Anitta

Voz do Ano

Anitta

Gloria Groove

IZA

Jão

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marisa Monte

Hit do Ano

Acorda Pedrinho – Jovem Dionísio

Dançarina – Pedro Sampaio e MC Pedrinho

Desenrola Bate Joga de Ladin (Part. DJ Biel do Furduncinho) – L7nnon, Os Hawaianos e DJ

Envolver – Anitta

Idiota – Jão

Maldivas – Ludmilla

Malvadão 3 – Xamã, Gustah e Neo Beats

Vermelho – Gloria Groove

Show do Ano

Alexandre Pires e Seu Jorge

Caetano Veloso

Djonga

Emicida

Jão

Ludmilla

Marisa Monte

Thiaguinho

Clipe TVZ do Ano

A Queda – Gloria Groove

Acorda Pedrinho – Jovem Dionísio

Boys Don’t Cry – Anitta

Cachorrinhas – Luísa Sonza

Envolver – Anitta

Fé – IZA

Idiota – Jão

Vermelho – Gloria Groove

