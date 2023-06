Qual o valor e idade para ir no show da Taylor Swift?

A cantora Taylor Swift chega ao Brasil com a “The Eras Tour” em novembro de 2023 para três apresentações. A americana passa pelas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo nos dias 18, 25 e 26. Os valores e idade mínima para ir aos shows já foram divulgadas pela T4F, empresa responsável pela produção do evento.

Quando a Taylor Swift vem para o Brasil 2023?

Os ingressos serão vendidos em três etapas, sendo as duas primeiras pré-vendas e a última para o público geral. Das 10h00 do dia 6 de junho às 23h59 do dia 7 de junho, ou enquanto durarem os estoques, será realizada a pré-venda para fãs que compraram ingressos para o show de 2020 que foi cancelado devido à pandemia. Os fãs podem comprar até dois ingressos por CPF no site da T4F.

A pré-venda para clientes C6 Bank acontece das 10h00 do dia 9 de junho às 23h59 do dia 10 de junho, ou enquanto durarem os estoques. Serão quatro ingressos por CPF, que poderão ser parcelado em até 6x sem juros. Os ingressos podem ser comprados com cartão de crédito pelo site. Na bilheteria oficial, serão aceitos débito e crédito.

A venda para o público geral começa a partir das 10h00 do dia 12 de junho e até que durem os estoques, também no site e na bilheteria oficial.

Preços show da Taylor Swift no Rio de Janeiro, 18 de novembro, no Engenhão:

Pista Premium R$ 475 (meia) – R$ 950 (inteira)

Cadeira Inferior Oeste R$ 375 (meia) – R$ 750 (inteira)

Cadeira Inferior Leste R$ 375 (meia) – R$ 750 (inteira)

Pista R$ 325 (meia) – R$ 650 (inteira)

Cadeira Superior Oeste R$ 240 (meia) – R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior Leste R$ 240 (meia) – R$ 480 (inteira)

Preços para os shows de São Paulo, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque:

Pista Premium R$ 525 (meia) – R$ 1.050 (inteira)

Cadeira Inferior R$ 375 (meia) – R$ 750 (inteira)

Cadeira Superior R$ 250 (meia) – R$ 500 (inteira)

Cadeira Inferior Norte A – Visão Parcial R$ 240 (meia) – R$ 480 (inteira)

Cadeira Inferior Norte B – Visão Parcial R$ 240 (meia) – R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior Norte A – Visão Parcial R$ 190 (meia) – R$ 380 (inteira)

Cadeira Superior Norte B – Visão Parcial R$ 190 (meia) – R$ 380 (inteira)

Qual a idade mínima para ir ao show?

A classificação etária é de 15 anos. Crianças entre 10 e 14 anos só podem ir ao evento acompanhado do responsável legal. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos.

O horário de início do show e de abertura dos portões serão informados posteriormente pela produtora, assim como o mapa de acesso de cada setor.

Essa será a primeira vez que a cantora trará uma de suas turnês ao Brasil. Em 2012, a loirinha esteve em solo brasileiro para divulgar o álbum “Red”, que até rendeu uma parceria com a cantora Paula Fernandes na faixa “Long Live”. A americana também participou de várias entrevistas e programas de televisão, incluindo o Programa da Eliana e o Mais Você.

A The Eras Tour traz de volta todas as fases da carreira da cantora pop, desde o segundo segundo álbum de estúdio, “Fearless”, até o mais recente, “Midnights”, passando por todos os hits do “Speak Now”, “Red”, “1989”, “reputation”, “Lover”, “folklore” e “evermore” que tornaram a americana uma das maiores estrelas do pop mundial.

O setlist da apresentação conta 44 músicas, sendo duas delas surpresa em cada show, e média de 3 horas e meia de duração.

Taylor Swift segue com a turnê em solo americano até agosto, que está com todas as datas esgotadas. A cantora ainda prometeu divulgar mais datas internacionais além das que foram liberadas antes, dando esperanças aos fãs que sejam realizadas mais apresentações em solo brasileiro.

