Quando começam as vendas dos ingressos dos shows da Taylor Swift?

A venda dos ingressos dos shows da Taylor Swift no Brasil será dividida em três etapas. A partir da próxima semana, haverá a pré-venda para fãs que adquiriram ingressos pra a apresentação marcada para 2020, mas que foi cancelada devido à pandemia. Também haverá uma venda exclusiva para clientes C6 Bank antes das entradas serem liberadas para o público geral.

Taylor Swift se apresenta no Rio de Janeiro em 18 de novembro, no estádio Nilton Santos, e nos dias 25 e 26 do mesmo mês no Allianz Parque, em São Paulo.

Como comprar ingresso para o show da Taylor Swift no Brasil?

A pré-venda do show da Taylor Swift no Brasil para fãs que compraram entradas para a Lover Fest em 2020 acontece das 10h00 do dia 6 de junho às 23h59 do dia 7 de junho, ou enquanto durarem os estoques. Os swifties poderão adquirir até dois ingressos por CPF para o show.

Vale lembrar que a compra só poderá ser finalizada se for utilizado o mesmo cadastro de aquisição dos ingressos dos shows de 2020. A T4F, empresa responsável pela produção do evento, enviou na última sexta-feira, 2, e-mails para os compradores que terão direito a venda antecipada.

Haverá também a pré-venda para clientes C6 Bank a partir das 10h00 do dia 9 de junho às 23h59 do dia 10 de junho, ou enquanto durarem os estoques. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site com cartão de crédito ou pela bilheteria oficial do evento com crédito ou débito.

Os fãs poderão adquirir até quatro ingressos por CPF, com parcelamento de até 6x sem juros. É preciso ter limite disponível correspondente ao total da compra, incluindo o valor dos ingressos, a taxa de conveniência da Tickets for Fun e de envio do e-ticket.

A venda para o público geral começa a partir das 10h00 do dia 12 de junho, até que durem os estoques, no site e nas bilheterias oficiais do evento. Cada cliente poderá comprar até quatro ingressos por CPF nesta etapa de venda em até 3x sem juros.

Essa é a primeira vez que a cantora traz uma turnê para a América do Sul. Em 2012, a estrela passou brevemente pelo Brasil para divulgar seu quarto álbum de estúdio, “Red”, e realizou um pocket show apenas para convidados no Rio de Janeiro.

Pré-venda compradores 2020: das 10h00 do dia 6 de junho às 23h59 do dia 7

Pré-venda clientes C6 Bank: das 10h00 do dia 9 de junho às 23h59 do dia 10

Venda geral: a partir de 12 de junho, às 10h.

Quanto custa o ingresso para o show?

Em São Paulo, os setores disponíveis para compra são pista premium, cadeira inferior e cadeira superior. Há também as cadeiras no setor norte com visão parcial do palco. Vale lembrar que compras feitas pela internet tem o valor adicional da taxa de conveniência de 20% do preço do ingresso.

Pista Premium R$ 525 (meia) – R$ 1.050 (inteira)

Cadeira Inferior R$ 375 (meia) – R$ 750 (inteira)

Cadeira Superior R$ 250 (meia) – R$ 500 (inteira)

Cadeira Inferior Norte A – Visão Parcial R$ 240 (meia) – R$ 480 (inteira)

Cadeira Inferior Norte B – Visão Parcial R$ 240 (meia) – R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior Norte A – Visão Parcial R$ 190 (meia) – R$ 380 (inteira)

Cadeira Superior Norte B – Visão Parcial R$ 190 (meia) – R$ 380 (inteira)

No Rio de Janeiro, a taxa de conveniência para compras realizadas no site é de 10% do valor do ingresso.

Pista Premium R$ 475 (meia) – R$ 950 (inteira)

Cadeira Inferior Oeste R$ 375 (meia) – R$ 750 (inteira)

Cadeira Inferior Leste R$ 375 (meia) – R$ 750 (inteira)

Pista R$ 325 (meia) – R$ 650 (inteira)

Cadeira Superior Oeste R$ 240 (meia) – R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior Leste R$ 240 (meia) – R$ 480 (inteira)

