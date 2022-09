Rock in Rio onde assistir ao vivo e agenda de shows

O Rock in Rio 2022 será transmitido pela televisão e internet durante todos os dias de festival, que neste ano será nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro. Então, prepare-se para acompanhar ao vivo que os shows do Rock in Rio 2022 onde assistir TV aberta e pela internet.

Veja também:

Rock in Rio horários: guia com a programação por palco

O que pode levar no Rock in Rio 2022? Regras do evento

Venda extraordinária Rock in Rio 2022: o que é e como comprar

Onde posso assistir o Rock in Rio 2022 na TV?

O Rock in Rio terá transmissão ao vivo nos canais Bis e Multishow. Já a Globo exibirá apenas os melhores momentos em sua programação.

Rock in Rio no Multishow

O Multishow exibe ao vivo os shows do Palco Mundo e Palco Sunset, os dois principais do evento.

Horário: a partir das 14h30, horário de Brasília, no dia 2.

Nos demais dias do festival a transmissão começa às 15h.

Como assistir: sintonize no canal do Multishow. O número pode variar de acordo com a operadora de televisão.

Rock in Rio no Canal Bis

O Canal Bis exibe os shows do palcos favela e New Dance Order.

Horário: a partir das 17h, horário de Brasília, todos os dias do festival.

Como assistir: sintonize no canal do Bis. O número pode variar de acordo com a operadora de televisão.

Rock in Rio na Globo

A Globo exibirá apenas os melhores momentos de cada dia.

Horário: quintas e sextas-feiras, após Conversa com Bial, às 02h10, horário de Brasília.

Sábado, após o Altas Horas.

Domingo, após o Vai que Cola.

Como assistir: sintonize no canal aberto da Globo no horário indicado.

Como assistir o festival pela internet em tempo real

O Rock in Rio também será transmitido pelo Globoplay, plataforma de streaming da Globo, e pelo G1.

Como assistir ao Rock in Rio pelo Globoplay

A plataforma vai disponibilizar o sinal do Multishow gratuitamente para não-assinantes. Para assistir, siga os passos:

1 – Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador (https://globoplay.globo.com/) ou baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

2- Ao abrir o Globoplay, a página inicial irá aparecer. Clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar.

3- Quem já tiver cadastro na plataforma só precisa preencher os campos de e-mail e senha. Também é possível fazer login usando as contas do Facebook, Apple ou Google inserindo os dados que você usa nessas redes.

Os internautas que estão acessando o Globoplay pela primeira vez precisam se cadastrar na plataforma. Clique em ‘cadastre-se’ para ser redirecionado para a página. O sistema pedirá nome completo, e-mail, criação de uma senha, gênero, data de nascimento e endereço. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

5- Feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’ e depois em ‘Multishow’.

ASSISTIR NO BIS

Somente os assinantes do pacote Globo+canais terão acesso ao sinal do Canal Bis. O plano tem custo a partir de R$42,90 ao mês, que pode ser pago com cartão de crédito ou carteira digital. O processo para ter acesso ao sinal é o mesmo citado acima, apenas escolha ‘Bis’ em ‘Agora na TV’.

ASSISTIR NO G1

O G1 também exibirá a transmissão simultânea do Multishow na página de cobertura do evento.

1 – Para assistir, é necessário ter uma conta Globo.com. Faça login ou se cadastre conforme mencionado anteriormente.

2 – Clique na tela de vídeo e aguarde a transmissão começar.

Quais os horários dos shows do Rock in Rio 2022?

Os shows do Palco Mundo são o grande destaque do Rock in Rio. Há ainda o Palco Sunset, New Dance Order e Espaço Favela, Palco Supernova, Rock Street Mediterrâneo, Rock District e Highway Stage. Os horários são de acordo com Brasília.

2 de setembro, sexta-feira – Palco Mundo

00h10 – Dream Theater

22h20 – Iron Maiden

20h10 – Gojira

18h – Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

3 de setembro , sábado – Palco Mundo

00h10 – Post Malone

22h20 – Marshmello

20h10 – Jason Derulo

18h – Alok

4 de setembro, domingo – Palco Mundo

00h10 – Justin Bieber

22h20 – Demi Lovato

20h10 – Iza

18h – Jota Quest

8 de setembro, quinta-feira – Palco Mundo

00h10 – Guns N’ Roses

22h20 – Måneskin

20h10 – Offspring

18h – CPM 22

9 de setembro, sexta-feira – Palco Mundo

00h10 – Green Day

22h20 – Fall Out Boy

20h10 – Billy Idol

18h – Capital Inicial

10 de setembro, sábado – Palco Mundo

00h10 – Coldplay

22h10 – Camila Cabello

20h10 – Bastille

18h – Djavan

11 de setembro , domingo – Palco Mundo

00h10 – Dua Lipa

22h20 – Megan Thee Stallion

20h10 – Rita Ora

18h – Ivete Sangalo