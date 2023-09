Que horas começa o show do Bruno Mars no The Town 2023 hoje

Bruno Mars encerra o último dia do The Town neste domingo, 10, no Autódromo de Interlagos. O cantor sobe ao palco Skyline pela segunda vez, depois de realizar um show aclamado pelo público na semana passada. A transmissão será feita pelo Multishow e Globoplay.

Horário do show do Bruno Mars hoje

O show de Bruno Mars no The Town hoje, 1o de setembro, começa às 23h, no Palco Skyline. O cantor fecha a noite de apresentações no palco principal, que também recebe H.E.R., Kim Petras e Iza.

Bruno foi anunciado como a principal atração de duas das cinco noites da primeira edição do festival, produzido pelos mesmos criadores do Rock in Rio. Os ingressos dos dias em que o artista se apresenta foram os primeiros a se esgotar no site da Ticketmaster, quando as entradas começaram a ser disponibilizadas em abril.

A primeira apresentação do cantor havaiano aconteceu no último domingo, 3, no Palco Skyline. Com um show enérgico e bastante esperado pelo público, Bruno foi muito elogiado pelos internautas que lamentaram não estar lá para curtir o show ao vivo.

Programação completa do The Town hoje

Palco Skyline

23h - Bruno Mars

20h25 - H.E.R.

18h15 - Kim Petras

16h05 - Iza

Palco The One

21h45 - Jão

19h20 - Gloria Groove

17h10 - Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro

15h - Marina Sena canta Gal Costa

Palco Factory

22h - Xênia França

20h - Tassia Reis

18h - Cynthia Luz

16h - N.I.N.A

Palco São Paulo Square

20h30 - Richard Bona

18h30 - Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso

16h30 - São Paulo Big Band convida Luciana Melo e Jesuton

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Oddjs Aka Davis x Vermelho x Zopelar

21h25 - Darren Emerson & Gui Boratto Live

19h50 - Crazy P Soundsystem

18h05 - Lion Babe

16h35 - Paradise Guerrilla

15h05 - Dj Mau Mau B2b Etcetera

Como assistir o The Town ao vivo e grátis?

A transmissão será feita ao vivo pelo Multishow e também pelo Globoplay, que libera gratuitamente o sinal para não assinantes. Basta ter uma conta Globo.com para acompanhar Bruno Mars cantando mais uma vez na Cidade da Música.

Pela televisão: Multishow

SKY – 42 e 442 (HD)

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

Pelo Globoplay:

Passo 1: acesse a plataforma de streaming no navegador de seu smartphone ou computador. Também é possível baixar o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

Passo 2: clique no canto superior direito na página inicial para fazer login ou se cadastrar.

Passo 3: se você for registrado na plataforma de streaming, coloque seu e-mail e senha para entrar. Quem estiver acessando a plataforma pela primeira vez precisa fazer um novo cadastro e inserir nome completo, data de nascimento, cidade de residência, além de concordar com os termos de assinatura.

Passo 4: depois de concluir essa etapa, clique em 'Agora na TV' e depois em 'The Town - Sinal aberto'.