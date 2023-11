Que horas termina o show de Taylor Swift em São Paulo?

O primeiro show de Taylor Swift em São Paulo, no Allianz Parque, acontece nesta sexta-feira, 24. Depois de passar pelo Rio de Janeiro no último final de semana, a loirinha chega à capital paulista para três apresentações no estádio do Palmeiras. Com mais de três horas de duração, o espetáculo termina tarde, e os fãs devem se atentar ao horário de funcionamento do transporte público para voltarem para casa.

Horário do show da Taylor Swift em São Paulo

O show de Taylor Swift em São Paulo deve termina por volta das 23h, já que a apresentação da cantora tem três horas e meia de duração. Ela sobe ao palco às 19h30 - mas antes a abertura será comandada pela cantora Sabrina Carpenter.

As apresentações na capital paulista repetem a setlist do Rio de Janeiro e dos demais shows da turnê, com exceção do set acústico, no qual a loirinha canta duas músicas surpresas a cada dia, sem repeti-las. Esse é um dos momentos mais aguardados pelo público. Ao todo, são 45 faixas apresentadas pela estadunidense, passando por todas as eras de sua carreira.

Vale lembrar que a organização do show de Taylor Swift anunciou algumas mudanças, principalmente na lista do que pode ou não pode levar. Agora, os fãs poderão entrar no estádio com copos plásticos descartáveis e garrafas plásticas flexíveis de água, desde que estejam lacradas, sem limitação de itens por pessoa. Também será permitido levar alimentos industrializados lacrados. É vedado qualquer outro material como metal, alumínio e garrafas térmicas.

A T4F também frisou que irá manter o reforço da operação, com equipe de apoio ampliada para orientação ao público e cobertura médica. A produção recomenda que os fãs mantenham-se hidratados e alimentados e usem roupas confortáveis, tênis e capa de chuva.

Horários do show da Taylor Swift em São Paulo

Entrada antecipada do pacote VIP: 15h às 15h45

Abertura dos portões - público geral: 16h

Show de abertura com Sabrina Carpenter: 18h25

Show de Taylor Swift: 19h30

Como ir e voltar do Allianz Parque no dia do show?

A produção recomenda que os fãs utilizem o transporte público para ir e voltar do Allianz Parque. Em São Paulo, o horário de funcionamento do trem, ônibus e metrô não vão sofrer alterações nos dias dos shows. A estação mais próxima do estádio é a Palmeiras-Barra Funda, parte das linhas 3-Vermelha do Metrô e 7-Rubi e 8-Diamante do trem. A estação está localizada a 800m do Allianz Parque e é possível ir até o local andando, de carro de aplicativo ou pegando um dos ônibus que passam pela Avenida Francisco Matarazzo.

Outra opção é descer na estação Vila Madalena da linha 2-Verde do metrô, localizada a 3km do Allianz. Para que chegar até lá, uma opção é pegar um ônibus que desça a Avenida Pompéia até o estádio ou chamar um carro de aplicativo.

A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP) também já divulgou quais vias ficarão interditadas:

À partir das 08h dos dias 24, 25 e 26/11:

- R. Palestra Itália (entre Pça. Marrey Júnior e Av. Pompéia);

- R. Caraíbas entre R. Venâncio Aires e R. Palestra Itália;

- R. Diana entre R. Venâncio Aires e R. Palestra Itália;

- Quando da interdição descrita acima, será montada faixa reversível no contrafluxo da R. Palestra Itália entre Av. Pompéia e Rua Caraíbas para garantir o acesso dos moradores.

- Bloqueio da R. Pe. Antonio Tomás x Av. Francisco Matarazzo. Para garantir o acesso dos moradores será montada reversível no contrafluxo da R. Barão de Tefé.

