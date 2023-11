Pode levar água no show da Taylor Swift em SP? Veja itens proibidos

Depois de três shows no Rio de Janeiro, a cantora estadunidense Taylor Swift chega a São Paulo para apresentações entre os dias 24 e 26 de novembro no Allianz Parque. Para não passar perrengue na entrada do evento, é importante saber o que pode e o que não pode ter na mochila na hora da revista. Pode levar água no show? Veja lista.

Entrada de água não será proibida no show de Taylor Swift

Será possível levar água nos shows de Taylor Swift em São Paulo, segundo declarou a T4F em comunicado oficial em seu site nesta quinta-feira, 23. A empresa informou que o público poderá entrar no estádio com copos de água descartáveis ou garrafas de plástico flexíveis que estejam lacradas.

A prática foi diferente nos shows do Rio de Janeiro, que não permitiam a entrada de nenhum tipo de líquido. A mudança ocorreu depois de denúncias de fãs da falta de água no evento, que ocorreu durante uma grande onda de calor que atingiu a cidade. Como não podiam levar água de fora, o público precisou adquirir apenas o que era oferecido no estádio, mas nas redes muitos relataram que pela alta procura e a lotação do lugar, muitos não conseguiam comprar com os vendedores que circulavam pelo local.

O show do dia 18, sexta, acabou sendo marcado por tragédia, várias pessoas passaram mal e a estudante de psicologia Ana Clara Benevides faleceu após uma parada cardiorrespiratória, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, e cujo o laudo oficial completo do IML do Rio de Janeiro ainda não saiu.

Devido a situação no show de Taylor Swift, a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública interviu. Nesta quarta-feira, 22, o órgão publicou uma portaria que garante o acesso a água gratuito durante eventos deste porte. Com isso, é obrigatório a distribuição de embalagens com água ou a disponibilização de bebedouros em pontos de fácil acesso no local pelos organizados do evento.

O que pode levar no show de Taylor Swift

Além de água lacrada, será possível levar no show de Taylor Swift em São Paulo capa de chuva. Diferente do Rio de Janeiro, as previsões paras as apresentações da cantora na cidade da garoa é de chuva, então o item será importante, já que guarda-chuvas não são permitidos.

O site oficial do evento também informa que é permitido a entrada de alimentos industrializados lacrados, protetor solar, óculos escuros, carregador portátil, entre outros. AS bolsas e mochilas dos fãs devem ter no máximo o tamanho 42x32x14.

-Ingresso (físico ou digital)

-Documentos pessoais

-Copos de água descartáveis ou garrafas de plástico flexíveis

-Alimentos industrializados lacrados

-Capa de chuva

-Óculos escuros

-Protetor solar líquido

-Protetor labial

-Carregador portátil ou cabo para carregar celular

-Remédios com prescrição médica

-Maquiagem

-Câmeras instantâneas

O que NÃO pode levar no show de Taylor Swift

A lista de itens que não podem entrar no show de Taylor Swift em São Paulo é bem mais extensa no site oficial, nela aparecem itens como armas de fogo ou branca, capacetes, cadeiras, fogos de artifício, bastão para tirar foto, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, objetos pontiagudos ou cortantes que podem machucar, canudos rígidos, entre outros.

Alimentos feitos em casa não poderão entrar no evento, assim como embalagens rígidas com tampa ou outros utensílios de armazenagem. Cartazes poderão entrar desde que sejam menores que 28x43, qualquer um maior do que isso será descartado.

‍- Bebidas alcoólicas

- Substâncias ilícitas

- Recipiente de vidro ou metal de qualquer tipo.

- Câmera e/ou equipamento de fotografia profissional ou comercial, câmeras de vídeo, Go Pros, dispositivos de gravação de áudio ou tripés

- Bastões de selfie

- Drones

- Refrigeradores, garrafas térmicas, garrafas de água metálicas ou caixas de gelo

- Guarda-chuvas

- Carrinho de criança

- Dispositivos que produzem ruído, como buzinas de ar, sinos, megafone, bastões infláveis e apitos

- Luzes ou baterias

- Rádios ou walkie talkies

- Computadores portáteis, tablets ou leitores digitais

- Folhetos, amostras, brindes ou itens promocionais

- Bandeiras

- Cartazes maiores que 28 x 43 cm

- Cartazes políticos

- Arma de qualquer tipo

- Inflamáveis ou objetos semelhantes a mísseis, fogos de artifício, fogos de estrada, fogos de emergência, explosivos, ou outros dispositivos incendiários

- Recipientes de aerossol, incluindo protetor solar, spray de pimenta, inseticida ou tinta spray

- Balões, frisbees, projéteis, chifre, rádios, sinos, apitos, instrumentos musicais, laser, varas, postes, bastões, porrete, etc

- Qualquer material ou artigo de vestuário capaz de obscurecer total ou parcialmente o rosto, com exceção de máscaras médicas e ou vestuário religioso

- Roupas, trajes ou efeitos pessoais que possam impedir a visão das pessoas ao redor ou atrás de você

- Algemas ou outros itens de restrição

- Animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência)

- Correntes, carteiras de corrente, joias cravejadas e esporas

- Bicicletas, scooters, skates, patins, segways ou outros meios não autorizados de transporte

Qual o horário dos shows da Taylor Swift em São Paulo?

Os shows de Taylor Swift em São Paulo estão previstos para começar às 19h30 no Allianz Parque nos dias 24, 25 e 26 de novembro, segundo informações do site oficial do evento. Serão, aproximadamente, três horas de apresentação da estadunidense, que tem uma setlist para a turnê com mais de 40 canções.

O público que comparecerá aos shows da The Eras Tour desembolsou entre R$ 190 e R$ 1050 nos ingressos e vai acompanhar as fases de toda a carreira da loira na apresentação, que começa com as músicas do álbum Lover, depois passa para Fearless, Evermore, Reputation, Speak Now, Red, Folklore, 1989 e encerra com a era Midnights, projeto mais recente da artista.

24 de novembro, sexta-feira: 19h30

25 de novembro, sábado: 19h30

26 de novembro, domingo: 19h30

