Red Hot Chili Peppers no Brasil: datas, preços e ingressos dos shows 2023

O Red Hot Chili Peppers no Brasil anunciou, nesta quinta-feira (9), cinco shows em solo brasileiro. A banda retorna em novembro ao país para apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima semana.

Agenda dos 5 shows do Red Hot Chili Peppers no Brasil

A banda traz a turnê Unlimited Love para o Brasil em novembro, que começa no dia 4 no Rio de Janeiro, no Estádio Engenhão Nilton Santos; dia 7 em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha; dia 10 em São Paulo, no Estádio do Morumbi; dia 13 em Curitiba, no Estádio Couto Pereira; e dia 16 em Porto Alegre, na Arena do Grêmio.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir da próxima quarta-feira, 15 de março, para o público geral no site da Eventim, às 10h, ou nas bilheterias oficiais, sem cobrança de taxa de conveniência. Haverá também uma pré-venda especial para clientes do cartão BRB nos dias 13 e 14 de março.

O preço dos ingressos variam de acordo com o setor e a cidade escolhida. As entradas por sem adquiridas em até 5x sem juros no cartão BRB ou em até 3x nos demais cartões. O limite de compra é de até 6 ingressos por CPF sendo 2 meia-entrada.

1. Show do Red Hot Chili Peppers no Brasil no Brasil - Rio de Janeiro

Data: 4 de novembro, sábado

Abertura dos Portões: 15h

Horário: 21h

Local: Estádio Nilton Santos – Engenhão

Preços: de R$ 195 a R$ 850

Bilheteria oficial: Estádio Nilton Santos – Engenhão - R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro

2. Show do Red Hot Chilli Peppers no Brasil - Brasília

Data: 7 de novembro, terça

Abertura dos Portões: 15h

Horário RHCP: 21h

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Preços: de R$ 170 a R$ 850

Bilheteria oficial : ST SRPN CENTRO ESPORTIVO DE BRASÍLIA – Arena BRB Mané Garrincha – Portão “L” em frente à entrada do Mercado Mané 70.070-701

3. Show do Red Hot Chili Peppers no Brasil em São Paulo

Data: 10 de novembro, sexta-feira

Abertura dos Portões: 15h

Horário: 21h

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo - Morumbi

Preços: de R$ 220 a R$ 880

Bilheteria oficial: Estádio do Pacaembu - Praça Charles Miller – Pacaembu – São Paulo/ SP. Bilheteria na entrada principal, ao lado do restaurante.

4. Show doRed Hot Chili Peppers no Brasil em Curitiba

Data: 13 de novembro, segunda

Abertura dos Portões: 15h

Horário RHCP: 21h

Local: Estádio Couto Pereira

Preços: R$ 195 a R$ 950

Bilheteria oficial: Pedreira Paulo Leminski - R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba

5. Show em Porto Alegre

Data: 16 de novembro, quinta-feira

Abertura dos Portões: 15h

Horário RHCP: 21h

Local: Arena do Grêmio

Preços: R$ 190 a R$ 840

Bilheteria oficial: Arena do Grêmio - Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 Portão2 – Humaitá – Porto Alegre/RS

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Red Hot Chili Peppers (@chilipeppers)



Quando RHCP veio no Brasil?

A última vez que o Red Hot Chili Peppers no Brasil no Brasil veio ao Brasil foi em 2019. Na ocasião, a banda foi uma das atrações do Palco Mundo do Rock in Rio - essa foi a quarta vez que o grupo se apresentou no festival e a nona passagem por terras brasileiras.

A primeira vez que o RHCP veio ao Brasil foi em 1993, como atração principal do extinto festival Hollywood Rock no Rio de Janeiro e em São Paulo. Retornaram em 2001 para o Rock in Rio, mas tiveram vários problemas no som e não empolgaram o público do festival naquele ano.

Outras passagens marcantes da banda pelo país foram em 2011, 2013 e 2017, todas para o Rock in Rio. O grupo já se tornou "figurinha repetida" do festival comandado por Roberto Medina. Três das últimas passagens dos famosos pelo Brasil foram com o mesmo álbum, já que o último lançamento da banda havia sido em 2016.

Agora eles retornam com as músicas dos trabalhos mais recente, 'Return of the Dream Canteen' e 'Unlimited Love'.

Exposição Picasso em São Paulo: ingressos, horários e onde fica