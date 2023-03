Cachê do Coldplay em 2023: quanto os integrantes da banda ganham?

O Coldplay está de volta para onze shows em solo brasileiro em 2023. Com seis apresentações em São Paulo, três no Rio de Janeiro e duas em Curitiba, a banda levanta curiosidade sobre quanto é o cachê do Coldplay e o faturamento da turnê que está com todos os ingressos esgotados.

Quanto é o cachê do Coldplay?

Em junho de 2022, a turnê 'Music of the Spheres', que passa pelo país neste mês, atingiu a marca de U$ 1 bilhão com os shows realizados até então, segundo a Billboard Boxscore. Foram contabilizados 23 shows realizados na América do Norte, Europa e América Latina em 2022.

Somente na Costa Rica, o Coldplay arrecadou US$ 5,7 milhões. A banda seguiu para o México, onde aumentou o faturamento para US$ 19,5 milhões. A marca bilionária foi atingida com os shows dos Estados Unidos.

A receita média de um show do Coldplay é de US$ 5,9 milhões por show, de acordo com o portal americano Pollstar, que também aponta a turnê dos músicos britânicos como a segunda mais lucrativa da atualidade, atrás apenas de Paul McCartney.

Para efeito de comparação, a turnê anterior do Coldplay realizada em 2016, A Head Full of Dreams, faturou US$ 523 milhões na somatória total de todos os shows.

Vale lembrar que em setembro do ano passado, o Coldplay ainda passou pelo Rock in Rio e fez 10 shows seguidos no estádio River Plate, na Argentina, se apresentado para mais de 650 mil pessoas. O cachê do Coldplay de um show em festival ou quanto realmente fica para os músicos não foi revelado.

Depois da maratona de 11 shows no Brasil, a banda segue para a Europa. O grupo tem apresentações marcadas em Portugal, Espanha, Reino Unido, Itália, Suíça, Suécia, Dinamarca e Amsterdã entre os meses de maio e julho. E não para por aí: o Coldplay retorna para mais uma série de shows nos Estados Unidos entre setembro e outubro.

Os ingressos para as apresentações bo Brasil estão todos esgotados. O Coldplay sobe ao palco nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março no Estádio do Morumbi, em São Paulo; 21 e 22 no Estádio Couto Pereira, em Curitiba; 25, 26 e 28 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Essa é a sétima visita da banda pelo país, que pisou pela primeira vez em terras brasileiras em 2003. A última passagem dos britânicos pelo Brasil foi em 2017, trazendo de volta os shows da turnê AHFOD, que já havia passado pelo país em 2016 com estádios lotados.

Thank you São Paulo pic.twitter.com/33sto2h8CP — Coldplay (@coldplay) March 11, 2023

