Como estão os membros da banda Raimundos hoje?

A banda Raimundos, uma das mais conhecidas do rock brasileiro, foi formada no final da década de 80. Desde então, alguns membros deixaram o grupo, como Rodolfo e Fred. Canisso, que também havia saído, retornou em 2007. O baixista morreu em março deste ano, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Veja como estão os demais membros.

Rodolfo Abrantes, ex-vocalista e guitarrista do Raimundos

Rodolfo Abrantes, 50, deixou o Raimundos em 2001, após 14 anos como guitarrista e vocalista da banda, após se converter ao evangelho. Na época, ele e a esposa não concordavam mais com as letras das músicas e acreditavam que ele precisava deixar o grupo de lado para viver o cristianismo de fato.

A saída abrupta de Rodolfo causou um enorme desconforto nos demais integrantes do grupo, gerando uma grande briga entre eles, principalmente entre o ex-vocalista e Digão que romperam de vez a amizade. Os dois só fizeram as pazes 19 anos depois, em 2020.

Atualmente, ele segue carreira como cantor de rock gospel. O último trabalho lançado por ele é o álbum O Dia Que Será Pra Sempre (2018) - Rodolfo também é missionário itinerante e ministra cultos na igreja MEVAM – Missões Evangelísticas Vinde Amados Meus.

Fred Castro, ex-baterista

Fred Castro, 50, chegou aos Raimundos nos anos 90. Anteriormente, ele já tocava em outras bandas de hardcore em Brasília.

O baterista deixou o grupo em 2007 após discordâncias com os demais membros. Ele e Digão já não se entendiam mais musicalmente. Ele também havia tretado com Canisso, que retornou a banda após passar um tempo fora dos Raimundos.

Atualmente, ele segue trabalhando como baterista. Ele faz parte do grupo de rock Carbonas, que está em turnê. O artista também fez parte do grupo Autoramas, mas deixou a banda em 2016.

Alf, ex-baixista

Alf, 51, foi baixista do Raimundos entre 1997 e 2005. Depois de sair do grupo, ele seguiu carreira musical e atualmente faz parte da banda Rumbora.

Ele também é um dos fundadores do Porão do Rock, festival de música independente, além de ter lançado alguns projetos solos - seu primeiro álbum foi lançado em 2017 chamado “"Você Já Está Aqui".

Canisso morre aos 57 anos

Canisso, que deixou o Raimundos no início dos anos 2000, retornou ao grupo em 2007 e permaneceu como baixista até os dias de hoje. O músico morreu em 13 de março de 2023, aos 57 anos. A informação foi confirmada pelo empresário da banda, Denis Porto.

A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente, mas um comunicado no perfil do Facebook de Canisso afirma que ele sofreu uma queda decorrente de um desmaio e foi levado ao hospital.

Nina Toscano, uma das filhas de Canisso, fez uma homenagem ao pai em suas redes sociais. "Te amo pra sempre, pai. Vai com Deus. Obrigada por ter me guiado nessa vida, vou levar seus ensinamentos pro resto da minha vida, sou quem eu sou por sua causa, não podia pedir por um pai melhor. Te amo mais que a vida. Rest in power", escreveu.

Qual é a atual formação do Raimundos?

O Raimundos segue na ativa com Digão nos vocais, Marquim na guitarra e Caio Cunha na bateria. A banda está em turnê atualmente e tem shows marcados em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Piauí e mais. Ainda não se sabe como ficará a agenda dos músicos após a morte de Canisso.

Conhecidos pelo hit 'Mulher de Fases', o último projeto lançado pela banda foi em 2017 com o álbum 'Raimundos Acústico'. Em 2019, lançaram uma nova versão da música que os projetou nacionalmente em parceria com o trio de DJ's Make You Sweat.

A última música inédita foi lançada em 2018 chamada 'Selim', que contou com a participação de Fred Castro.

