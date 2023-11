Show da Taylor Swift no Brasil vai ter transmissão ou não?

Loira faz seis concertos no país no mês de novembro.

A expectativa para os shows de Taylor Swift no Brasil estão grandes entre os fãs, já que a loira fará seis apresentações com ingressos esgotados no Rio de Janeiro e São Paulo após 11 anos sem se apresentar no Brasil. Mas o show da Taylor vai ter transmissão?

Dá para assistir o show da Taylor Swift no Brasil?

A má notícia para os fãs que não conseguiram ingresso é que o show de Taylor Swift no Brasil não será transmitido por nenhum canal de televisão ou plataforma streaming. Para quem vai ficar em casa, a alternativa é procurar por possíveis lives realizadas nas redes sociais de forma amadora por presentes no concerto.

Não é sempre que tais lives existem, mas no caso dos artistas mais populares, alguns fãs clubes conseguem fazer cobertura do evento para os seguidores. Nem sempre essas transmissões ficam no ar durante a apresentação, pois estão sujeitas a serem derrubadas pelas gravadoras dos artistas devido aos direitos autorais, além de aconteceram também quedas de internet, falta de bateria em que está fazendo a live, entre outros motivos.

Durante o show de Taylor Swift, alguns trechos também podem ser publicados pelos fãs no Instagram, Tiktok, Facebook, Twitter, entre outros. A maneira mais fácil de encontrar esse conteúdo é conferindo as hashtags sobre o assunto, como #TheErasTour, #TaylorSwift, #RioTSTheErasTour, entre outras. A The Eras Tour dura cerca de 3 horas e traz hits dos quase todos os álbuns da famosa, como Shake it Off, 22, You Belong With Me, Love Story, entre outras.

Embora os shows de Taylor Swift não contem com transmissão ao vivo, a cantora deu a chance de fãs que não compraram ingressos para os concertos conferirem as apresentações da turnê por meio do cinema. Entre outubro e novembro, ela levou seu show gravado para as telonas dos Estados Unidos, Brasil e vários outros países. Esse filme-show não está disponível em nenhum streaming no momento, mas com o sucesso, pode acabar entrando em alguma plataforma no futuro.

A cantora Sabrina Carpenter é a atração de abertura da The Eras Tour no Brasil e também esteve nos outros shows de Taylor Swift na América Latina, como no México, em agosto, e na Argentina, agora em novembro. Sabrina vai abrir os shows do Rio no Engenhão de hoje e no fim de semana e também nos de São Paulo, no Allianz, no final de novembro.

