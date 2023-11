Taylor Swift fez o PIB subir ou não?

Artista está no Brasil para a The Eras Tour.

Uma das artistas mais badaladas da atualidade, a presença de Taylor Swift em qualquer cidade é motivo de euforia entre os fãs da cantora. Com sua atual turnê, a The Eras Tour, que homenageia todas as fases da carreira da loira, a famosa tem ajudado até mesmo a economia dos locais em que realiza seus show. A cantora fez o PIB dos Estados Unidos subir?

A turnê de Taylor Swift mundo a fora tem impactado a economia, em especial dos Estados Unidos, país em que ela realizou mais de 50 shows nos últimos meses. Segundo um levantamento da Bloomberg Economics de outubro de 2023, a passagem da loira por diversas cidades estadunidenses contribuíram com US$ 4,3 bilhões para o PIB (Produto Interno Bruto) do país.

E o que explica isso? Quando vai a um show, o público não gasta apenas com o ingresso e por isso acaba movimentando o setor de serviços, pois também gastam com alimentação, visitam restaurantes, bares, se hospedam em hóteis, hostels ou airbnbs, principalmente as pessoas que não moram nos locais dos concertos e precisam viajar.

Para se ter um exemplo, em maio, a loira passou pela Filadélfia e foi responsável por um boom da ocupação de hotéis da cidade, que registrou números conquistados apenas durante o período pré-pandemia, segundo revelou o Fed (sistema de reserva federal dos bancos centrais dos Estados Unidos), em relatório divulgado em julho de 2023, que também frisou a importância de outros produtos culturais para a economia, como a nova turnê de Beyoncé e filme Barbie.

No Brasil, esse fenômeno começou a ser observado nos últimos dias, com a chegada de Taylor Swift para uma série de shows que fará no Rio de Janeiro e em São Paulo. De acordo com dados de uma pesquisa do HotéisRio, adquirida pelo O Globo, a cidade maravilhosa está com uma ocupação de 97% na rede de hotelaria para os dias de apresentação da famosa no Engenhão.

Qual a fortuna de Taylor Swift?

Até junho de 2023, a fortuna de Taylor Swift era avaliada em 740 milhões de dólares, mas nos últimos meses a loirinha subiu no ranking de milionários e alcançou a quantia de 1,1 bilhão de dólares, segundo a Forbes. O crescimento rápido do dinheiro da cantora foi devido a The Eras Tour, que tem arrecadado muito ao redor do mundo em shows esgotados.

E a The Eras Tour não rende dinheiro para a famosa apenas com os concertos ao vivo, mas também a versão que foi parar nos cinemas nos últimos meses, que arrecadou mais de 240 milhões de dólares mundialmente, sendo 172 milhões apenas nos Estados Unidos.

Diferente de outros artistas que contam com marcas de maquiagem, roupas ou outros tipo de investimento, a maior parte do dinheiro de Taylor Swift vem da música, a famosa conta com um catálogo de canções avaliado em 500 milhões de dólares, ainda segundo a Forbes, que também revela que ela conta com 125 milhões de dólares em imóveis e mais 10 milhões em um avião particular.

