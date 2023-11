Soweto vai voltar? Belo se reencontra com a banda após 23 anos

Depois de fim de briga judicial, grupo se reúne no Domingão com Huck

O cantor Belo e os músicos do Soweto se reencontram 23 anos depois que o artista deixou o grupo para seguir carreira solo. O pagodeiro era vocalista da banda que marcou os anos 90 anos com vários hits e, apesar do prestígio, se envolveu em uma briga judicial após a decisão. Hoje, apenas Dado e Criseverton seguem ativos, enquanto os demais integrantes da formação original trabalham em outras áreas.

O que aconteceu com Soweto?

A banda Soweto não vai voltar a se apresentar com os antigos membros, ao menos não por enquanto. O grupo só se reuniu para fazer uma participação no Domingão com Huck, mas não tem nenhum outro show marcado com Belo ou outros ex-integrantes.

O que muita gente não sabe é que o grupo não acabou de fato. O Soweto segue ativo fazendo shows por todo o Brasil, mas apenas com dois integrantes, e lançaram um novo EP ao vivo recentemente, chamado "Soweto 20 Poucos Anos, Vol. 2".

O reencontro do grupo foi organizado em comemoração aos 30 anos de carreira. O Soweto foi fundado em 1991, em São Paulo, por Robson Buiú e Claudinho de Oliveira, que logo convidaram Marcinho e Digo para se juntarem a eles. A entrada de Belo aconteceu apenas em 1993, dando início a formação mais famosa da banda, que começou a fazer sucesso nos anos seguintes.

O primeiro CD dos pagodeiros foi lançado em 1994, intitulado "Vento dos Areais" e rendeu boa repercussão aos músicos, que acabaram vivendo uma tragédia no início de 1997 - Robson Buiú foi morto durante um assalto ao ser baleado na cabeça.

O grupo seguiu carreira mesmo após o falecimento de um de seus fundadores e conquistou o ápice do sucesso no final dos anos 2000, quando Belo decidiu deixar o Soweto para seguir carreira solo. Desde então, a banda sofreu várias trocas de integrantes, mas a maior parte acabou deixando a música.

Quem é o dono da marca Soweto?

O Soweto e o cantor Belo ficaram marcados por uma grande briga judicial que se estendeu por mais de 20 anos, tendo fim somente em 2023. Quando o grupo estava no auge do sucesso, em 1999, o ex-jogador de futebol Denilson comprou os direitos comerciais da banda e passou a gerenciá-los, até que o vocalista anunciou a saída.

Denilson processou Belo por quebra de contrato, sendo condenado em 2007 a pagar indenização para o jogador de futebol, o que nunca foi feito pelo cantor. O valor estava acumulado em R$ 7 milhões, o que fez com que, em julho de 2022, a justiça bloqueasse o valor das contas do famoso para que ele pagasse o que deve ao atual comentarista da Band.

Foi apenas em agosto deste ano que Belo e Denilson finalmente chegaram a um acordo, conforme anunciado pelo ex-jogador de futebol em suas redes sociais: "O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo [...] Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar para frente".

Além do imbróglio na justiça que durou décadas, Belo também se distanciou dos antigos membros do Soweto. Claudinho de Oliveira, um dos fundadores, disse ao Canal do Leandro Brito em abril de 2021 que os dois não se falavam tanto, mas que está tudo bem. "Eu fiquei sem ver [com frequência] o Belo pessoalmente. Eu não tenho nada contra o Belo, e acredito que ele não tenha nada contra o Soweto também. São caminhos diferentes. Eu, inclusive, estive com ele em uma oportunidade", relembrou.

