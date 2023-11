Vai ter transmissão do show do Red Hot Chili Peppers no Brasil?

A banda Red Hot Chili Peppers começa a turnê no Brasil neste sábado, 4, no Rio de Janeiro. Essa será a primeira das cinco apresentações que a banda fará no País nos próximos dias, passando também pelas cidades de São Paulo, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. Em dúvida se o evento será transmitido? Veja o que sabemos até agora.

Onde assistir o show do Red Hot hoje?

Não haverá transmissão dos shows do Red Hot Chili Peppers no Brasil, já que nenhuma emissora ou streaming anunciou a exibição do evento pela televisão ou internet até o momento. Isso porque, os grandes conglomerados de mídia costumam adicionar à grade apenas festivais, como Lollapalooza, Rock in Rio e The Town.

O público que deseja prestigiar os músicos norte-americanos terá que comparecer presencialmente a um dos eventos. Ainda há ingressos disponíveis apenas para as cidades do Rio de Janeiro e Brasília, que podem ser adquiridos no site da Eventim na bilheteria oficial de cada show mediante disponibilidade. As entradas para os shows em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre estão esgotadas.

Apesar de não haver transmissão, o público pode ficar por dentro do que está acontecendo através das páginas dos fã-clubes da banda. O grupo de fãs Red Hot Chili Peppers Brasil (@rhcpbr) no X, antigo Twitter, está publicando todos os passo dos músicos em solo brasileiro.

A primeira apresentação acontece neste sábado, no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, às 20h30. O próximo show acontece no dia 7, em Brasília, seguido de São Paulo (10), Curitiba (13) e Porto Alegre (16), finalizando a turnê.

O show de abertura fica por conta do grupo estadunidense Irontown, que abriu as apresentações da "The Getaway Tour", também do RHCP, no passado. Curiosidade: Zach Irons, um dos membros da banda, é filho do ex-baterista do Red Hot, Jack Irons.

Essa é a décima passagem do Red Hot Chili Peppers pelo Brasil. A última vez que os músicos estiveram em território brasileiro foi em 2019, quando se apresentaram no Rock in Rio. Outras passagens marcantes da banda aconteceram em 1993, 2001, 2011, 2013 e 2017.

Depois de deixarem o País, os músicos seguem para Santiago, capital do Chile, Buenos Aires, na Argentina, e Los Angeles, nos Estados Unidos, finalizando os shows deste ano.

Como serão os shows da banda no Brasil?

Os fãs que vão para um dos shows do Red Hot Chili Peppers no Brasil podem esperar ouvir as faixas dos álbuns mais recentes do grupo, “Unlimited Love” e “Return of the Dream Canteen”, ambos lançados em 2022, além dos hits que consagraram os músicos como uma das bandas de rock mais prestigiadas do mundo.

De acordo com os fãs que administram o RHCP Brasil, serão 18 músicas apresentadas ao longo de 1h40. É provável que a banda abra as apresentações com “Can’t Stop” ou “Around The World”. Alguns dos grandes hits, como “Californication” e “Black Summer", devem ser guardados para o final.

Em 31 de outubro, o Red Hot Chili Peppers deu o pontapé na turnê em São José, na Costa Rica. O setlist pode ser o mesmo ou sofrer alterações para os shows no Brasil:

1 - Intro Jam

2 - Can't Stop

3 - Scar Tissue

4 - Dani California

5 - Universally Speaking

6 - Aquatic Mouth Dance

7 - Soul to Squeeze

8 - Eddie

9 - Me & My Friends

10 - Hard to Concentrate

11 - Tell Me Baby

12 - Havana Affair

(Ramones cover)

13 - Carry Me Home

14 - Californication

15 - Black Summer

16 - By the Way

17 - Under the Bridge

18 - Give It Away