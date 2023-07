The Town venda extraordinária: ainda tem ingresso?

O cantor Bruno Mars é a atração principal do The Town - Foto: Reprodução/Instagram/@thetownfestival/@brunomars

Primeira edição do festival acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

A venda extraordinária do The Town foi aberta nesta quinta-feira, 27, e três dos cinco dias do festival já estão esgotados. O público teve mais uma chance de adquirir ingressos para as datas que já haviam vendido todas as entradas na primeira venda em abril. Ainda é possível adquirir os tickets para os shows do Maroon 5 e Post Malone.

Como comprar ingressos na venda extraordinária do The Town?

Só há ingressos disponíveis para os dias 2 e 5 de setembro, que contam com apresentações de Post Malone e Demi Lovato na primeira data, e Maroon 5 e The Chainsmokers na segunda. Entradas para os dias 3, 9 e 10, nos quais o palco principal será comandado pela banda Foo Fighters e pelo cantor Bruno Mars, já estão esgotadas.

A venda extraordinária do The Town foi aberta ao meio dia de hoje pelo site da Ticketmaster com entradas disponíveis para todos os dias do festival. Novamente, assim como na venda feita há três meses, os dias com Mars e com o grupo liderado por Dave Grohl foram os primeiros a serem adquiridos.

O público que quiser adquirir as entradas para os dias remanescentes precisa entrar no site da Ticketmaster e fazer um cadastro. Em seguida, clique em "venda extraordinária The Town" e em "compre agora".

A página será redirecionada para a área de compras. Clique em "ingressos" e selecione o dia desejado. Ainda é possível adquirir entradas com o preço inteiro (R$ 815) ou meia (R$ 407,50). Não há cobrança de taxa de conveniência e o valor pode ser parcelado em até 8x sem juros para clientes dos cartões de crédito Itaú, Itaucard, Credicard e Iti. Nos demais cartões aceitos, o pagamento poderá ser feito em até 6x sem juros.

O público que tem direito a meia-entrada são maiores de 60 anos, Estudantes, Jovens de baixa renda, Pessoas com Deficiência, Profissionais das Redes Públicas de Ensino de São Paulo e Aposentados. Será necessário comprovar o direito ao benefício na entrada do evento.

Essa é a primeira edição do festival The Town, criado pelos mesmos responsáveis do Rock in Rio. O festival acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos.

Quem irá se apresentar no festival?

O line-up completo já foi divulgado pela organização do festival e conta com nomes nacionais e internacionais da música. Os horários de cada apresentação ainda serão liberados. São cinco palcos espalhados pela Cidade da Música.

2 de setembro

Palco Skyline - Post Malone, Demi Lovato, Iggy Azalea, MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho

Palco The One - Racionais MC’s com Orquestra de Heliópolis, Criolo com Planet Hemp, Orochi com Azzy, Tasha & Tracie com Karol Conká

Palco Factory - Teto, Kayback, Caio Luccas, Urias

Palco New Dance Order - Batekoo aka Freshprincedabahia x Jujuzl x Kiara x Mirands, Tropkillaz – 10 Anos, Osgemeos – Uma Experiência, Deekapz x Vhoor, Klean vs Klap, Forro Red Light e o Baile Encarnado

Palco São Paulo Square - Esperanza Spalding, Hermeto Pascoal, São Paulo Big Band convida Alma Thomas, São Paulo Big Band

3 de setembro

Palco Skyline - Bruno Mars, Bebe Rexha, Alok, Luísa Sonza

Palco The One - Seu Jorge, Leon Bridges, Ney Matogrosso, Matuê convida O Nordeste

Palco Factory - Luccas Carlos, Wiu, Veigh, Lia Clark

Palco New Dance Order - Carlos Capslock Showcase aka Belisa x Stroka x Tessuto, Ellen Allien x Badsista, Paul Kalkbrenner Live, Vitalic, Noporn Live, Carlos Do Complexo vs Rhr Live

Palco São Paulo Square - Esperanza Spalding, Johathan Ferr, São Paulo Big Band convida Analu & Kynnie, São Paulo Big Band

7 de setembro

Palco Skyline - Maroon 5, The Chainsmokers, Liam Payne, Ludmilla

Palco The One - Ne-Yo, Masego, Angélique Kidjo, Maria Rita

Palco Factory - Marvilla, Afrocidade, Larissa Luz, Hodari

Palco New Dance Order - Gop Tun vs 28room+ Diogo Strausz Live feat Julia Mestre, Shermanology, Kerri Chandler Live, Natasha Diggs Live Horn, L_cio Plants Live, Afterclapp x Shigara x Xaxim

Palco São Paulo Square - Stanley Jordan, Ivan Lins, São Paulo Big Band convida Paula Lima, São Paulo Big Band

9 de setembro

Palco Skyline - Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Garbage, Pitty

Palco The One - Barão Vermelho convidando Samuel Rosa, Wet Leg, Detonautas, Terno Rei convida Fernanda Takai e Mahmundi

Palco Factory - MC Don Juan, Yunko Vino, MC Dricka, Grag Queen

Palco New Dance Order - Mamba Negra Showcase feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz, Badsista, Malka, Venus aka Gueto Elegance feat Marina Lima, Inner City Live Bonus Set Kevin

Palco São Paulo Square - Oddjs Aka Davis x Vermelho x Zopelar, Boratto & Emerson Live, Crazy P Soundsystem, Lion Babe, Paradise Guerrilla, Dj Mau Mau B2b Etcetera

10 de setembro

Palco Skyline - Bruno Mars, H.E.R., Kim Petras, Iza

Palco The One - Jão, Gloria Groove, Pabllo Vittar com Liniker e Jup do Bairro, Marina Sena canta Gal Costa

Palco Factory - Xênia França, Tássia Reis, Cynthia Luz, N.I.N.A

Palco New Dance Order - Oddjs Aka Davis x Vermelho x Zopelar, Boratto & Emerson Live, Crazy P Soundsystem, Lion Babe, Paradise Guerrilla, Dj Mau Mau B2b Etcetera

Palco São Paulo Square - Richard Bona, Banda Mantiqueira e Mônica Salmaso, São Paulo Big Band convida Jesuton e Luciana Mello, São Paulo Big Band

