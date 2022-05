Que dia passa No Limite: edição tem 3 episódios por semana

Que dia passa No Limite ganhou novidades em 2022. O reality show era exibido uma vez por semana e também ganhava um especial com o eliminado no fim de semana, mas a produção do programa de sobrevivência resolveu aumentar o tempo da competição no ar e agora a atração passa mais de um dia por semana na TV Globo.

Que dia passa No Limite 2022?

O No Limite 2022 passa na terça-feira, quinta-feira e domingo. Nas terças e quintas, os episódios exibem as provas do privilégio e imunidade, narradas pelo apresentador Fernando Fernandes

Além disso, depois das disputas, é realizada uma votação entre o grupo que perdeu a briga pela imunidade, para definir quem sai do programa. Nestes dias, o No Limite 2022 passa depois da novela Pantanal, por volta das 22h35.

Nos domingos, o No Limite: A Eliminação é exibido depois do Fantástico, por volta das 23h10. O especial é para os eliminados da semana. Sob o comando de Ana Clara, as entrevistas debatem as atitudes dos competidores no jogo, a votação que os tirou da briga pelo prêmio de R$ 500 mil e demais acontecimentos do programa.

A mudança para três exibições por semana do reality de sobrevivência aconteceu em 2022. No ano passado, o programa transmitia suas provas e eliminação nas terças e nos domingos havia entrevista com o eliminado.

Como assistir

Para não pagar nada para acompanhar os dias que passam o No Limite 2022, é só assistir o reality show ao vivo na TV Globo. Há também trechos gratuitos do reality show na página do programa no site oficial da emissora, no Gshow.

Além disso, quem quer assistir o programa, mas não tem televisão em casa, é possível usar a aba “agora na TV” da Globoplay pelo celular, computador ou tablet para ver o reality show durante as exibições na TV Globo.

Para assistir na íntegra e em qualquer hora ou lugar, é necessário ser assinante de algum pacote da Globoplay – que varia entre R$ 19,90 a R$ 89,90 – para ter o conteúdo liberado em sua conta na plataforma.

Participantes de 2022

A atual temporada do No Limite é a com maior quantidade de participantes na história do programa. No total, são 24 participantes competidores. Apenas a quarta edição do reality show, de 2009, contou com mais de 20 participantes. As três primeiras contaram com apenas 12 participantes e a quinta edição teve 16 no total.

Time Sol

Ninha Santiago (33 anos) – Fotógrafa subaquática, de Ipojuca (PE)

Matheus Pires (30 anos) – Coordenador pedagógico, do Rio de Janeiro (RJ)

Leonardo Correa (34 anos) – Cirurgião-dentista, de Tubarão (SC)

Clécio Barbosa (44 anos) – Engenheiro civil, de Jaboatão (PE)

Verônica Kreitchmann (28 anos) – Corretora de imóveis e professora de futebol, de Porto Alegre (RS)

Lucas Santana (31 anos) doutorando em Física, de Aracaju (SE)

Vanderlei Ramiro (30 anos) – Formado em Psicologia e professor de inglês, de São Paulo (SP)

Tiemi Hiratsuka (30 anos) – Farmacêutica, de Mogi das Cruzes (SP)

Flavia Assis (42 anos) – Ex-jogadora de vôlei e massoterapeuta, de Santo André (SP)

Andréa Nascimento (31 anos) – Jogadora de basquete e empreendedora, de Maceió (AL)

Patrícia Tomé (45 anos) – Funcionária pública, de Nova Friburgo (RJ)

Pedro Castro (32 anos) – Zootecnista, de Londrina (PR)

Time Lua

Janaron Uhãy (27 anos) – Monitor pesqueiro e tatuador, de Santa Cruz Cabrália (BA)

Charles Gama (29 anos) – Doutorando em Políticas Públicas e tutor de educação, de Angra dos Reis (RJ)

Rodrigo Moraes (45 anos) – Engenheiro de produção, de Foz do Iguaçu (PR)

Guza Rezê (40 anos) – Chefe na Polícia Rodoviária Federal, de Salvador (BA)

Shirley Gonçalves (51 anos) – Professora de Educação Física, de Brasília (DF)

Roberta Terra (38 anos) – Gerente de Trade Marketing, do Rio de Janeiro (RJ)

Bruna Negreska (32 anos) – Formada em Educação Física, de São Paulo (SP).

Adriano Gannam (42 anos) – Psiquiatra, de São Lourenço (MG)

Victor Hugo de Castro (27 anos) – Redator publicitário, de Goiânia (GO)

Ipojucan Ícaro (29 anos) – Artista circense, do Rio de Janeiro (RJ)

Kamyla Romaniuk (30 anos) – Biomédica, de Rondônia (RO)

Dayane Sena (26 anos) – Professora, de Belford Roxo (RJ) Agora que você que dia passa o No Limite, conheça cada um dos participantes da edição. Dois participantes são eliminados por semana:

Que dia acaba o No Limite 2022?

A previsão é que o No Limite 2022 termine no dia 7 de julho, uma quinta-feira, segundo o Notícias da TV. A data ainda não foi confirmada pela TV Globo. A final será ao vivo nos estúdios da emissora e terá uma votação popular para definir quem será o campeão ou campeã da temporada.

No penúltimo episódio de No Limite, uma prova será realizada para definir quem é finalista e quem é o último eliminado da temporada. Em seguida, uma enquete ficará disponível no Gshow e o público vai escolher o vencedor.

