Censo 2021: inscrição para concurso do IBGE termina hoje

O prazo de inscrição para concurso do IBGE para o Censo 2021 termina hoje, 15 de março. A oportunidade é para o cargo de agente censitário e o salário é de R$ 2.100. São 22 mil vagas distribuídas em todo o Brasil.

São esses profissionais que trabalharão na coleta de informações para o Censo 2021, entrevistando os moradores de todos os domicílios brasileiros.

IBGE concurso

Todas as vagas são temporárias e contemplam contratos com duração de cinco meses para agentes censitários, que podem ser renovados de acordo com as demandas e o orçamento do IBGE. Todos eles também terão direito a férias e 13º salários proporcionais.

Recenseador: remuneração por produção, de acordo com o número de domicílios visitados e questionários respondidos;

Agente Censitário Municipal: salário de R$ 2.100;

Agente Censitário Supervisor: salário de R$ 1.700.

Inscrição IBGE 2021

Para as vagas de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, as inscrições vão até 15 de março pelo site http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_agente. A taxa de inscrição é de R$ 39,49.

O que cai na prova do Censo 2021?

As provas objetivas serão aplicadas presencialmente em 18 de abril para agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Para recenseadores, as provas serão também presenciais, em 25 de abril.

Provas para agente censitário municipal e agente censitário supervisor:

prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório

4 horas de duração, aplicada no turno da tarde

10 questões de Língua Portuguesa

10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo

5 questões de Ética no Serviço Público

15 questões de Noções de Administração/Situações Gerenciais

20 questões de Conhecimentos Técnicos.

Um censo populacional normalmente se refere à contagem completa de pessoas e unidades habitacionais encontradas em um país em uma data fixa.

Para conhecer a situação de vida da população em cada um dos 5.565 municípios do país. Um trabalho gigantesco, que envolve cerca de 230 mil pessoas, bem diferente da pesquisa amostral, que, como o próprio nome indica, investiga uma amostra da população e, a partir de modelos estatísticos, chega à representação do todo.

O Censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. São coletadas informações para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal. Os resultados do Censo também ajudam a iniciativa privada a tomar decisões sobre investimentos. Além disso, a partir deles, é possível acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e a evolução de outras características da população ao longo do tempo.