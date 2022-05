Estado de emergência por Covid-19 no Brasil encerra hoje; entenda

Após mais de dois anos, termina neste domingo, 22, o fim do estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) no Brasil pela Covid-19. Mais de 660.000 pessoas morreram do vírus no país.

A emergência de saúde pública no Brasil foi declarada em 3 de fevereiro de 2020 – quando o vírus começou a se espalhar globalmente. A situação teve seu fim anunciado em 17 de abril pelo Ministério da Saúde, Marcelo Quiroga.

O que é o fim do Estado de emergência por Covid-19

Enquanto esteve em vigor, o Estado de emergência por Covid-19 possibilitou o envio extraordinário de verbas para estados e municípios, abria exceções nas regras de aquisição de insumos e na contratação de recursos humanos.

De acordo com o ministro da Saúde, o fim da situação de emergência é resultado uma melhora do quadro epidemiológico do Brasil, à elevada cobertura vacinal da população e à capacidade de resposta e assistência do Sistema Único de Saúde (SUS) a casos suspeitos e confirmados.

“Isso, no entanto, não significa o fim do COVID-19. Continuaremos a conviver com o vírus”, disse o ministro em abril, quando anunciou a portaria para o fim da emergência.

“Hoje, com o fortalecimento do SUS, a maior campanha de vacinação da nossa história, e com a melhora do cenário epidemiológico, podemos anunciar o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN”, disse Queiroga à época.

No início de abril desse ano, o Brasil também afrouxou as restrições para viajantes internacionais, eliminando uma quarentena de 14 dias para visitantes estrangeiros vacinados.

O fim da Espin não é a mesma coisa que o fim da pandemia. A classificação da Covid-19 como pandemia só pode ser alterada oficialmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Como previnir a covid-19 hoje

Para evitar a propagação da COVID-19, siga estas orientações:

Mantenha uma distância segura de outras pessoas (pelo menos 1 metro), mesmo que elas não pareçam estar doentes.

Use máscara em público, especialmente em locais fechados ou quando não for possível manter o distanciamento físico.

Prefira locais abertos e bem ventilados em vez de ambientes fechados. Abra uma janela se estiver em um local fechado.

Limpe as mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel.

Tome a vacina quando chegar a sua vez. Siga as orientações locais para isso.

Cubra o nariz e a boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar.

Fique em casa se você sentir indisposição.

Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar. Ligue com antecedência para o órgão prestador de cuidados de saúde e peça direcionamento à unidade mais adequada. Isso protege você e evita a propagação de vírus e outras infecções.

