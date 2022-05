Festa de Parintins 2022: tudo sobre o boi Garantido e Caprichoso

O Festival de Parintins é um dos maiores eventos regionais do Brasil. Após ter ficado paralisado por dois anos por conta da pandemia de covid-19, a celebração já tem data para o seu retorno. Saiba quando será a Festa de Parintins 2022 e demais informações sobre o evento e suas origens.

Qual a data da Festa de Parintins 2022 e local

A Festa de Parintins 2022 será realizada nos dias 24, 25 e 26 de junho. Na edição deste ano, como já é tradição, o espaço do evento será o Centro Cultural de Parintins, no Bumbódromo, localizado no endereço Rua Batucada, 134 – Centro, Parintins – AM.

Segundo a organização do evento, neste ano não haverá abertura de venda de ingressos para o público geral. Como o festival ficou paralisado por conta da pandemia de covid-19, aqueles que já haviam garantido suas entradas em 2019 para a edição de 2020 poderão utilizá-las na Festa de Parintins 2022, sendo necessário apenas realizar a emissão. A operadora de ingressos responsável é a Amazon Best e, em caso de rasura ou falha na impressão, é possível comparecer a alguma de suas unidades para fazer a reemissão do ingresso. Os endereços são:

Amazon Best Manaus: Rua Nova Prata, 225, Conj. Vieiralves – Manaus (de segunda a sexta, das 9h às 17h)

Amazon Best Parintins: Rua Vieira Junior, 754 • Centro – Parintins (de segunda a sexta, das 8h às 12h e 14h às 17h)

O que se comemora na Festa de Parintins 2022?

O Festival de Parintins recebe esse nome em função do local onde ele é realizado, na ilha de Parintins, às margens do rio Amazonas e a 420 km de Manaus. O centro da celebração é a rivalidade entre dois grandes grupos, iniciada há quase 100 anos: Boi Garantido e Boi Caprichoso. Para a cidade-sede, eles representam o folclore do boi-bumbá, que é uma variação do bumba-meu-boi nordestino.

Dessa forma, a tradição consiste em que os bois encenem a lenda da Mãe Catirina, uma mulher que estava grávida e com desejo de comer língua de boi. Para conseguir satisfazê-la, seu marido, Pai Francisco, ou Negro Francisco, decide sacrificar o boi favorito do patrão, que ameaça matá-lo. Mas, na história, o Pajé acaba salvando Pai Francisco, ao ressuscitar o boi antes da tragédia acontecer. Essa narrativa acaba tendo como pano de fundo o contexto da Amazônia: povos indígenas, as criaturas e toda a mística presente na região.

Atualmente, a Festa de Parintins 2022 remete aos desfiles de escola de samba, em que é realizado um espetáculo com música, cores, dança, e costumes da região. De acordo com a organização, nas três noites de disputa, chegam a ser atraídas mais de 100 mil pessoas, além daqueles que acompanham a apresentação pelos meios de comunicação que transmitem o evento.

O que é Boi Garantido e Caprichoso?

A rivalidade entre os bois-bumbá é a narrativa central da Festa de Parintins 2022. Fundado em 1913, o Boi Garantido foi o primeiro a representar a história da Mãe Catirina. Conhecido pela coloração vermelha, ele costuma ser associado como “boi do povão”, em função de sua popularidade e por manter o ritmo tradicional das músicas típicas.

Já o Boi Caprichoso surgiu nove anos depois, em 1922, inicialmente nomeado como Galante. Este utiliza a cor azul, e tem fama de “boi da elite”, com canções mais aceleradas e modernas. Antes do surgimento do festival, essa disputa era realizada de maneira informal, no centro da cidade de Parintins.

Com o passar do tempo, ela foi tomando maiores proporções. E, atualmente, costumam ser reunidos cerca de 600 brincantes por boi-bumbá, que se dividem na composição rítmica, encenação de rituais, tribos indígenas e figuras típicas. A Marujada de Guerra é a banda que representa o Boi Caprichoso, enquanto seu rival fica por conta da Batucada do Garantido. A apresentação de cada um dura entre 2h e 2h30 por noite, e segue uma ordem definida por sorteio. Uma bancada de jurados ainda é responsável por avaliar 21 quesitos para considerar na nota final e eleger um vencedor.

Quando foi o primeiro Festival de Parintins?

Apesar da rivalidade entre o Garantido e Caprichoso datar quase 100 anos, o Festival de Parintins foi realizado oficialmente pela primeira vez em 1965. A disputa que antes era feita informalmente tomou proporções cada vez maiores, se tornando uma superprodução nos dias atuais e uma das maiores festas regionais do Brasil. O evento ocorre anualmente, no último final de semana de junho, e sua popularidade resultou até mesmo na construção do Bumbódromo de Parintins, arena onde são feitas as apresentações.

Em 2019, o festival foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Além disso, os bois Caprichoso e Garantido são Patrimônio Cultural do Amazonas, desde 2013. A Festa de Parintins 2022 não tem apenas sua relevância cultural, como também é responsável por gerar empregos e movimentar a economia local. De acordo com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado do Amazonas, aproximadamente 4 mil artistas estão diretamente envolvidos na produção do espetáculo de 2022, entre dançarinos, coreógrafos, artistas plásticos, artesãos, paikicés, kaçawerés, soldadores, escultores, costureiras, figurinistas, além da parte administrativa dos bois.

