Frio no Brasil: veja as mínimas nas capitais para essa semana

O período do dia 15 ao dia 21 de maio será marcado por uma intensa onda de frio no Brasil. De acordo com o Climatempo, essa será a semana mais fria do ano até agora para a maioria das áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. Confira como vai ficar o cenário em cada região e quais serão as menores temperaturas para os próximos dias.

Sudeste – frio no Brasil

Na região Sudeste, a semana de frio no Brasil vai contar com queda de temperatura no estado de São Paulo. Segundo o Climatempo, na quarta-feira, dia 18, o frio ganha força na região, com a intensificação da massa de ar polar. Esse será um dia de bastante ventania, com rajadas de 60 a 70 km/h. Além disso, também haverá risco de geada em vários municípios do estado, com mínima prevista de 6ºC e máxima de 15ºC, inclusive na capital. Já em cidades do interior como Ribeirão Preto, Bauru, Franca e Campinas, a previsão de mínima é de 4ºC.

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o alerta é para o risco de temporais. Tanto na capital quanto nas demais regiões podem ocorrer pancadas de chuva com risco de raios e trovoadas. A partir de quarta-feira, o frio também ganha força no estado, ventando bastante ao longo do dia e as temperaturas diminuindo cada vez mais. Mas a cidade do Rio terá suas menores temperaturas na quinta, com mínima de 12ºC e máxima de 22ºC.

Em Minas Gerais, a queda na temperatura também não será tão grande quanto no estado de São Paulo. A semana de frio no Brasil vai se agravar a partir da quarta-feira, registrando suas menores temperaturas na quinta e sexta, com as mínima de 7ºC e máxima de 19ºC. Na capital do Espírito Santo, a cidade de Vitória, os dias serão ainda mais ensolarados. A semana começa com probabilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite e períodos de nublado. Mas, a partir de quinta-feira, haverá sol, mesmo com os termômetros marcando temperaturas mais baixas, chegando à mínima de 13ºC na sexta.

Dias mais frios nas capitais:

São Paulo (SP) – quarta-feira, dia 18: mínima de 6º e máxima de 15º;

quarta-feira, dia 18: mínima de 6º e máxima de 15º; Rio de Janeiro (RJ) – quinta-feira, dia 19: mínima de 12º e máxima de 22º;

quinta-feira, dia 19: mínima de 12º e máxima de 22º; Belo Horizonte (MG) – quinta-feira, dia 19, e sexta-feira, dia 20: mínima de 7º e máxima de 19º;

quinta-feira, dia 19, e sexta-feira, dia 20: mínima de 7º e máxima de 19º; Vitória (ES) – sexta-feira, dia 20: mínima de 13º e máxima de 26º.

Sul

Indo para o Sul, a semana de frio no Brasil será ainda mais intensa. Em Curitiba, a mudança brusca de temperatura começa na terça-feira, mas os termômetros podem chegar a marcar 2ºC na sexta, com ocorrência de geada ao amanhecer em ambos os dias. Na serra de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, haverá a possibilidade de ter neve ou chuva congelante na noite de terça-feira e ao longo da quarta-feira, em que até o sul do Paraná também poderá ter estes tipos de precipitação.

Em Florianópolis, a terça-feira também vai marcar baixas temperaturas, com mínima de 11ºC. A semana será predominantemente de sol com algumas nuvens, e momentos pontuais de possibilidade de chuva. Já no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, os termômetros devem marcar temperaturas mais baixas com a chegada do final de semana, com mínima de 8ºC no sábado.

Dias mais frios nas capitais:

Curitiba (PR) – sexta-feira, dia 20: mínima de 2º e máxima de 17º;

sexta-feira, dia 20: mínima de 2º e máxima de 17º; Florianópolis (SC) – sábado, dia 21: mínima de 10º e máxima de 21º;

sábado, dia 21: mínima de 10º e máxima de 21º; Porto Alegre (RS) – sábado, dia 21: mínima de 8º e máxima 18º.

Centro-Oeste – frio no Brasil

Até mesmo a região Centro-Oeste será atingida pela semana intensa de frio no Brasil. De acordo com o Climatempo, o avanço da frente fria, associada a um ciclone extratopical, trará chuva para o Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e até para algumas regiões do Mato Grosso. Alguns estados ainda contam com o risco de ocorrência de geada.

Em Goiás, as temperaturas vão despencar, com mínimas que podem ficar entre 5ºC e 8ºC, e com a possibilidade de geadas no sul do estado. O ar frio deve atingir até mesmo o Distrito Federal, com os termômetros chegando em valores abaixo dos 10ºC. Em Cuiabá, no Mato Grosso, apesar dos dias ensolarados, a temperatura mínima pode chegar a 7ºC. Enquanto na capital do Mato Grosso do Sul, a semana já começa com a mínima de 13ºC, e a queda será maior ainda, com previsão de 4ºC para a quarta-feira.

Dias mais frios nas capitais e no DF:

Goiânia (GO) – sexta-feira, dia 20: mínima de 5º e máxima de 23º;

sexta-feira, dia 20: mínima de 5º e máxima de 23º; Cuiabá (MT) – sexta-feira, dia 20: mínima de 7º e máxima de 23º;

sexta-feira, dia 20: mínima de 7º e máxima de 23º; Campo Grande (MS) – quarta-feira, dia 18: mínima de 4º e máxima de 14º;

quarta-feira, dia 18: mínima de 4º e máxima de 14º; Brasília (DF) – sexta-feira, dia 20: mínima de 5º e máxima de 22º.

Nordeste

O início da semana é marcado por chuva moderada nas capitais Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife e Maceió. Diferente das outras regiões, o Nordeste não deve ser tão atingido pela onda de frio no Brasil, e vai contar com uma semana ensolarada e chuvosa. Na Bahia, os dias serão acompanhados de pancadas de chuva no período da tarde e da noite. A mesma tendência vai valer para as demais capitais da região, em que as temperaturas mínimas não devem ficar abaixo dos 20ºC.

Dias mais frios nas capitais:

Salvador (BA) – sexta-feira, dia 20: mínima de 22º e máxima de 28º;

sexta-feira, dia 20: mínima de 22º e máxima de 28º; Aracaju (SE) – terça-feira, dia 17: mínima de 23º e máxima de 31º;

terça-feira, dia 17: mínima de 23º e máxima de 31º; Maceió (AL) – sábado, dia 21: mínima de 22º e máxima de 29º;

sábado, dia 21: mínima de 22º e máxima de 29º; Recife (PE) – quarta-feira, dia 18: mínima de 24º e máxima de 30º;

quarta-feira, dia 18: mínima de 24º e máxima de 30º; João Pessoa (PB) – terça-feira, dia 17: mínima de 23º e máxima de 30º;

terça-feira, dia 17: mínima de 23º e máxima de 30º; Natal (RN) – terça-feira, dia 17: mínima de 24º e máxima de 30º;

terça-feira, dia 17: mínima de 24º e máxima de 30º; Fortaleza (CE) – sexta-feira, dia 20: mínima de 22º e máxima de 30º;

sexta-feira, dia 20: mínima de 22º e máxima de 30º; Teresina (PI) – sábado, dia 21: mínima de 22º e máxima de 31º;

sábado, dia 21: mínima de 22º e máxima de 31º; São Luís (MA) – terça-feira, dia 17: mínima de 23º e máxima de 29º.

Norte – frio no Brasil

Assim como no Nordeste, a região Norte não sentirá tanto impacto com a semana de frio no Brasil. Cidades do Acre e de Rondônia devem perceber mais a queda de temperatura, em que os termômetros da cidade de Rio Branco podem chegar a 14ºC na metade da semana, enquanto em Porto Velho essa mínima será de 15ºC, próximo ao sábado. Já as outras capitais vão ter máximas por volta dos 30ºC e dias marcados por pancadas de chuva ao longo da semana.

Dias mais frios nas capitais:

Porto Velho (RO) – sexta-feira, dia 20: mínima de 15º e máxima de 29º;

sexta-feira, dia 20: mínima de 15º e máxima de 29º; Rio Branco (AC) – quinta-feira, dia 19: mínima de 14º e máxima de 25º;

quinta-feira, dia 19: mínima de 14º e máxima de 25º; Manaus (AM) – sexta-feira, dia 20: mínima de 21º e máxima de 29º;

sexta-feira, dia 20: mínima de 21º e máxima de 29º; Belém (PA) – sábado, dia 21: mínima de 22º e máxima de 30º;

sábado, dia 21: mínima de 22º e máxima de 30º; Palmas (TO) – sexta-feira, dia 20: mínima de 16º e máxima de 30º;

sexta-feira, dia 20: mínima de 16º e máxima de 30º; Macapá (AP) – sábado, dia 21: mínima de 22º e máxima de 30º;

sábado, dia 21: mínima de 22º e máxima de 30º; Boa Vista (RR) – quinta-feira, dia 19: mínima de 22º e máxima de 29º.

Veja também: Chuva congelante no Brasil: frente fria intensa chega nessa semana