Lotes do Leilão dos Correios contém produtos como celulares, instrumentos musiciais, drones, notebooks, etc. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

São mais de 50 mil itens com valores iniciais entre R$ 2.468,70 e R$ 253.543,84

Como participar do Leilão dos Correios? Envie sua proposta até 2 de maio

Após o feriado do Dia do Trabalhador, em 2 de maio de 2023 será realizado o Leilão dos Correios com mais de 50 mil itens categorizados como “refugo” – o que significa, geralmente, que são produtos e mercadorias que não foram entregues aos destinatários por diversos motivos e, depois, não foram reclamados, nem pelo destinatário, nem pelo remetente.

Com valores iniciais dos lotes que variam entre R$ 2.468,70 e R$ 253.543,84, as propostas já podem ser enviadas por pessoas (tanto físicas quanto jurídicas) de todo o país. O leilão é composto por seis lotes, compostos por itens diversos, como celulares, máquinas de costura, instrumentos musicais, drones, impressoras, notebooks, tablets, etc.

Os lances permanecerão anônimos até a abertura dos envelopes, marcada para o dia 2 de maio, às 14h. No dia e horário estipulados, os lances serão divulgados e darão início a uma fase competitiva online e em tempo real entre os participantes que já haviam enviado propostas.

Confira a seguir o passo a passo sobre como participar do Leilão dos Correios.

Como participar do Leilão dos Correios?

1. Cadastre-se na plataforma Licitações-e do Banco do Brasil

Para participar do leilão dos Correios, é necessário se cadastrar na plataforma Licitações-e, disponibilizada pelo Banco do Brasil. Acesse o site www.licitacoes-e.com.br e clique em “Acesso Identificado”, no canto superior esquerdo.

Em seguida, clique em "Cadastrar" e preencha as informações solicitadas. Lembre-se de que pessoas físicas e jurídicas de todo o Brasil podem se cadastrar e dar lances nos leilões.

2. Obtenha sua chave de identificação e senha pessoal

Após concluir o cadastro, você receberá uma chave de identificação própria e uma senha pessoal, válida por 12 meses. Esses dados serão necessários para acessar a página da licitação e enviar suas propostas.

3. Acesse a página da licitação

Com a chave de identificação e a senha em mãos, acesse novamente o www.licitacoes-e.com.br, clicar em “Pesquisa avançada” e selecionar a aba “Pesquisar por identificador”. No campo “Nº Licitação”, busque pelo número 994627, correspondente ao leilão dos Correios de maio de 2023.

Na página da licitação, você encontrará todas as informações sobre o leilão e os lotes disponíveis. Você também pode conferir a descrição detalhada logo abaixo, após esse passo a passo.

4. Confira pessoalmente os bens que serão leiloados (esse passo é opcional)

Antes da data da licitação, os interessados poderão conhecer a condição dos bens mediante agendamento prévio pelo telefone (11) 4313-8085. A averiguação será no endereço Rua Mergenthaler, 592, Bloco III, 3º Andar, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, das 8h às 11h e das 14h às 16h, conforme definido no preâmbulo do edital do leilão dos Correios.

5. Estude os valores mínimos e dê seu lance

Os lotes têm valores iniciais que variam de acordo com a descrição e a quantidade de itens. Verifique os valores mínimos estabelecidos para cada lote e envie propostas iguais ou superiores a esses valores.

Lembre-se de que os lances devem ser feitos considerando o lote completo e não é possível comprar apenas um produto. O critério para determinar os vencedores será a “maior oferta de preço”.

Confira os lotes do leilão dos Correios

1º Lote

Tipo: Celulares e acessórios

Lance mínimo: R$ 155.090,65

Quantidade de itens: 10.945

Aparelhos celulares, acessórios para celulares: capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés, entre outros.

2º Lote

Tipo: Equipamentos

Lance mínimo: R$ 253.543,84

Quantidade de itens: 32.464

Retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados a saúde, artigos esportivos, rádios, tripés, transformadores, tornos, torneiras, tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras, entre outros.

3º Lote

Tipo: Microinformática

Lance mínimo: R$ 81.236,78

Quantidade de itens: 2.698

Impressoras, tintas para impressoras, tonneres, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes diversos, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen drives, memórias, fontes, carregadores para notebooks, entre outros.

4º Lote

Tipo: Celulares e acessórios

Lance mínimo: R$ 18.416,10

Quantidade de itens: 942

Aparelhos celulares, acessórios para celulares: capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés, entre outros.

5º Lote

Tipo: Equipamentos

Lance mínimo: R$ 11.494,32

Quantidade de itens: 1.128

Retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados a saúde, artigos esportivos, rádios, tripés, transformadores, tornos, torneiras, tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras, entre outros.

6º Lote

Tipo: Microinformática

Lance mínimo: R$ 2.468,70

Quantidade de itens: 1.896

Impressoras, tintas para impressoras, tonneres, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes diversos, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen drives, memórias, fontes, carregadores para notebooks, entre outros.

O que é refugo dos Correios?

Os Correios classificam objetos como “refugo” quando eles não podem ser entregues aos destinatários por diversos motivos, que podem ser agrupados em algumas categorias principais:

Endereço incorreto ou insuficiente

Se o remetente fornece um endereço incorreto, incompleto ou ilegível, os Correios podem não conseguir localizar o destinatário. Após várias tentativas de identificar e localizar o destinatário correto, e se o objeto não for reclamado, pode ser classificado como refugo.

Ausência do destinatário

Se o destinatário não puder ser encontrado após várias tentativas de entrega pelos Correios e, depois, não houver informações sobre seu paradeiro ou procura da parte dele em relação ao objeto, ele pode ser classificado como refugo.

Extravio ou danos

Se um objeto é extraviado ou danificado durante o processo de transporte e manuseio, de modo que não possa ser entregue ao destinatário em suas condições originais, ele pode ser classificado como refugo.

Não retirada na agência dos Correios

Quando um objeto não pode ser entregue diretamente ao destinatário, ele pode ser encaminhado para uma agência dos Correios para que o destinatário o retire. Se o destinatário não comparecer à agência para retirar o objeto dentro do prazo estabelecido, ele pode ser classificado como refugo.

Além disso, os Correios também seguem regras específicas para o desfazimento desses bens, mesmo depois deles serem classificados como “refugo”:

Armazenamento e prazo

Os “refugos” são armazenados pelos Correios por um período de tempo, que pode variar de acordo com a natureza do objeto e a legislação vigente. Esse prazo permite que os remetentes e destinatários tenham a oportunidade de reivindicar os objetos antes de serem desfeitos.

Tentativa de devolução ao remetente

Antes de desfazer-se dos bens, os Correios podem tentar devolver os objetos ao remetente, caso suas informações estejam disponíveis e sejam corretas. Se a devolução não for possível, o objeto seguirá para o processo de desfazimento.

Agrupamento em lotes

Os objetos classificados como refugo são agrupados em lotes, levando em consideração a natureza, a quantidade e o valor dos itens. Essa organização facilita o processo de leilão e venda dos bens.

Leilão dos bens

Os lotes de objetos são leiloados pelos Correios em eventos públicos. O objetivo é recuperar parte dos custos associados à armazenagem e manuseio desses objetos, bem como liberar espaço nos armazéns dos Correios.