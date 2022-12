Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul nesta segunda-feira, 5 de dezembro, pelas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar; confira o cenário da competição e saiba se os brasileiros podem ser eliminados ou não

O Brasil pode ser eliminado hoje da Copa do Mundo se perder para Coreia do Sul?

A Seleção Brasileira segue em sua busca incansável pelo hexacampeonato. Líder na fase de grupos, a equipe canarinho se garantiu na competição. Nesta segunda-feira, enfrenta a Coreia do Sul nas oitavas de final. Mas o Brasil pode ser eliminado hoje da Copa do Mundo se perder? Entenda o cenário da equipe brasileira.

Brasil pode ser eliminado hoje da Copa do Mundo?

O Brasil é eliminado da Copa do Mundo se perder hoje para a Coreia do Sul. É fase eliminatória, o que significa que a Seleção se despede caso a equipe asiática vença a partida.

A fase de grupos, disputada em três rodadas por pontos corridos, terminou na última sexta-feira. A partir de agora é mata-mata na Copa do Mundo. Isso significa que a seleção que vencer o jogo segue vivo na competição e o que perder volta para a casa mais cedo.

Não tem classificação, grupos ou pontuação na fase eliminatória da Copa. É simplesmente o vencedor e o perdedor.

O Brasil estreou com vitória por 2 a 0 diante da Sérvia, dois gols de Richarlison. Pela segunda rodada superou a Suíça por 1 a 0, com gol de Casemiro. Já na terceira rodada, perdeu para Camarões em 1 a 0, mas mesmo assim passou em primeiro lugar no grupo G com seis pontos.

Como passou em primeiro, disputa com o segundo lugar no grupo H.

Provável escalação do Brasil para o jogo de segunda-feira na Copa do Mundo; Neymar vai jogar? Quem o Brasil vai pegar nas quartas de final?

Se ganhar as oitavas o Brasil vai jogar contra o vencedor entre Japão ou Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar.

A Seleção Amarelinha já sabe o caminho que terá de trilhar para alcançar a final. Na semifinal, seu possível adversário pode ser a Argentina ou Holanda.

O chaveamento foi definido pela FIFA logo após o sorteio da fase de grupos em abril deste ano.

Com os resultados de hoje (4), assim ficou o chaveamento da Copa do Mundo!

Como assistir ao jogo do Brasil na Copa?

Os jogos do Brasil na Copa do Mundo são exibidos nos canais Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, portal GE, FIFA+ e no canal do Casimiro de graça.

Com narração de Galvão Bueno, as partidas da Seleção são transmitidas ao vivo e de graça na Globo, na TV aberta, para todos os estados do Brasil. Já o canal SporTV só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

As plataformas GloboPlay e o site do GE retransmitem as imagens da Globo para o público de maneira gratuita. Não é preciso ser assinante do produto, basta acessar o site ou o aplicativo para ver tudo de pertinho.

Já o FIFA+ está disponível no site (www.fifa.com) ou no aplicativo de graça. Basta se cadastrar e ver todos os jogos do Brasil na plataforma. Por fim, o canal do Casimiro, maior streamer do Brasil, transmite um jogo da Copa por dia em seu canal no Youtube e também na Twitch.

